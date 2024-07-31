الصين في الطليعة مع نمو الطلب العالمي على المعادن الحيوية

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وتمثل الصين الآن نحو ثلثي القدرة الأساسية على معالجة وتكرير المعادن في العالم، وفقا لبيانات حديثة للأونكتاد.

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وتحتل الصين مكانة رائدة في معالجة الألومنيوم، والليثيوم، والكوبالت، والمعادن الأرضية النادرة، والمنجنيز، والجرافيت الطبيعي، مما يضعها في مركز سلاسل التوريد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الصين أكثر من ثلث عمليات معالجة النحاس والنيكل في العالم.

إن الطلب العالمي المتزايد على المعادن مثل النحاس والكوبالت والليثيوم والنيكل مدفوع بأهميتها في التقنيات الناشئة مثل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

ومع تحول العالم إلى الطاقة الخضراء، من المتوقع أن ينمو الطلب على هذه الموارد بشكل كبير، حيث يتوقع المحللون زيادة كبيرة في الإنتاج بحلول عام 2050.

تغيير مشهد الإنتاج العالمي

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وعلى الرغم من موقع الصين المهيمن في إنتاج المعادن الأساسية، تعمل دول أخرى على زيادة حصتها تدريجياً.

منذ عام 2010، زاد إنتاج العناصر الأرضية النادرة بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة وأستراليا.

علاوة على ذلك، قامت بلدان مثل ميانمار وتايلند مؤخرا بزيادة عمليات التعدين لديها، مما يشير إلى تحول في أنماط الإنتاج العالمية.

مع تزايد الطلب على المعادن الحيوية، تستعد الحكومات في جميع أنحاء العالم بعناية لتلبية هذا الطلب.

وبينما تواصل الصين لعب دور كبير في معالجة وتكرير هذه المواد الخام الحيوية، فإن ظهور جهات فاعلة جديدة في السوق يُظهر تنوع مراكز الإنتاج العالمية وتحول المشهد في صناعة المعادن الحيوية.

إن الطلب المتزايد على المعادن الرئيسية، مدفوعًا بالتقنيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، يمثل تحديات بيئية كبيرة.

ويؤدي استخراج هذه المعادن، غالبا من خلال أساليب الحفر المفتوح، إلى إزالة الغابات، وتدمير الموائل، وتآكل التربة، وتلوث المياه، واختلال النظام البيئي، مما يساهم في تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.

يؤدي إنتاج ومعالجة المعادن الحيوية بكثافة في استخدام الطاقة إلى انبعاثات كبيرة من غازات الدفيئة وتلوث الهواء. يمكن أن تؤدي عمليات التكرير والصهر غير المستدامة إلى تفاقم مشاكل تغير المناخ وجودة الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك المياه وتلوثها الناتج عن التعدين والمعالجة يستنزف مصادر المياه المحلية، ويلوث المسطحات المائية بمركبات خطرة، ويضر بالنظم البيئية.

تؤثر سلاسل التوريد الواسعة لهذه المعادن، والتي تمتد عبر بلدان متعددة، أيضًا على البيئة بسبب انبعاثات وسائل النقل واستخدام الطاقة.

ويتم بذل الجهود لتعزيز تقنيات التعدين المستدامة، والحد من الأثر البيئي لاستخراج المعادن، وتطوير استراتيجيات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري للتخفيف من التداعيات البيئية لزيادة الطلب على المعادن الرئيسية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.