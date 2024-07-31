تقرير: شركة NCR الهندية لديها شهية جديدة للمنازل الفاخرة

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تشهد منطقة العاصمة الوطنية الهندية (NCR)، بما في ذلك نيودلهي وجوروجرام ونويدا ونويدا الكبرى، طفرة في الطلب على المساكن الفاخرة.

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ويعود هذا التحول إلى ارتفاع الدخل والرغبة المتزايدة في الحصول على مرافق راقية.

وفقًا لشركة الاستشارات العقارية الهندية ANAROCK، من بين حوالي 32,200 وحدة سكنية تم بيعها في منطقة NCR في النصف الأول من عام 2024، كان أكثر من 45% منها عبارة عن وحدات فاخرة، بينما كانت 24% وحدات بأسعار معقولة.

وفي النصف الأول من عام 2024، تم بيع حوالي 14,630 وحدة فاخرة في NCR، مقارنة بـ 1,580 وحدة تم بيعها في عام 2019 بأكمله.

يصنف تقرير ANAROCK المنازل الفاخرة على أنها تلك التي تباع بمبلغ 1.5 كرور روبية (حوالي 180 ألف دولار) أو أكثر، والمنازل ذات الأسعار المعقولة على أنها تلك التي تباع مقابل 40 ألف روبية أو أقل.

وقال المستشار العقاري في مذكرة:

من كونها مركزًا للأنشطة العقارية عديمة الضمير إلى أن تصبح واحدة من أكثر أسواق العقارات حيوية في البلاد، قطعت NCR شوطًا طويلًا.

يقود مركز الشركات في شمال الهند جوروجرام الطريق في الطلب على المنتجات الفاخرة في منطقة العاصمة الوطنية (NCR).

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من بين الزيادة الإجمالية التي شهدها هذا القطاع في دلهي-إن سي آر، شهدت منطقة جوروجرام أكبر قدر من النشاط.

وقال أنوج بوري، رئيس مجموعة ANAROCK:

من بين جميع مدن منطقة العاصمة الوطنية، كان جوروجرام هو سوق العقارات الأكثر نشاطًا في السنوات الأخيرة. شهدت مدينة الألفية تقريبًا. تم بيع 17,570 وحدة عبر قطاعات الميزانية المختلفة في النصف الأول من عام 2024. ومن بين هذه الوحدات، كانت نسبة 59% (حوالي 10,365 وحدة) عبارة عن منازل فاخرة، تليها 27% (حوالي 4,710 وحدة) في القطاع ذي الأسعار المعقولة.

وسلط بوري الضوء على أنه في عام 2019، تم بيع 13,245 وحدة فقط في المدينة، منها 4٪ فقط أو ما يقرب من 470 وحدة سكنية تندرج ضمن قطاع العقارات الفاخرة.

تشمل الوحدات السكنية الفاخرة في جوروجرام عقارات مثل أبراج ترامب، وعقارات من قبل المطور الهندي الرائد DLF مثل The Crest وThe Camellias وغيرها الكثير.

اتبعت نويدا ونويدا الكبرى غوروجرام في مبيعات الوحدات الفاخرة. وشهدت المدينتان معًا بيع ما يقرب من 8,425 وحدة في النصف الأول من عام 2024. ومن بين هذه الوحدات، كانت 42% (حوالي 3,550) وحدة عبارة عن منازل فاخرة و13% فقط (حوالي 1,100) وحدة في القطاع ذي الأسعار المعقولة.

أعلى حصة مبيعات – 3,770 وحدة أو 45% – كانت في القطاعات المتوسطة والمتميزة بسعر يتراوح بين 40 ألف روبية هندية و1.5 كرور روبية هندية.

في عام 2019، شهدت هاتان المدينتان معًا أعلى المبيعات في منطقة العاصمة الوطنية (NCR) – تقريبًا. 21,770 وحدة. ومن هذا المبلغ، تم بيع 44% (حوالي 9,565) وحدة في الفئة ذات الأسعار المعقولة، و4% فقط (حوالي 990) وحدة في الفئة الفاخرة.

الحد الأقصى للمبيعات البالغ 11,215 وحدة أو 52% كان في الفئتين المتوسطة والمتميزة معًا.

شهد غازي أباد وفريد أباد ودلهي وبهوادي معًا تقريبًا. تم بيع 6,205 وحدة في النصف الأول من عام 2024، استحوذ قطاع العقارات الفاخرة منها على أكثر من 715 وحدة، في حين شهد قطاع الإسكان الميسر بيع 1,920 وحدة.

كان الحد الأقصى للمبيعات البالغ حوالي 3570 وحدة في القطاعات المتوسطة والمتميزة. وفي عام 2019، تم بيع 115 منزلًا فاخرًا فقط في هذه المدن.

وقال تقرير أناروك:

وقد ساهم ارتفاع الدخل المتاح، والتوسع الحضري المتزايد، والطلب على المرافق الراقية، في زيادة طلب الهنود على العقارات الفاخرة. وينظر إليه باعتباره استثمارا جيدا ورمزا للمكانة في نظر الهنود الأثرياء الذين يريدون أنماط حياة ممتازة ويستطيعون تحمل تكاليفها.

وأضافت أن الهنود غير المقيمين يعبرون أيضًا عن اهتمامهم المتزايد بالسوق حتى مع حصولهم على تمويل جذاب، وقد أدى تأثير كوفيد-19 إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها الهنود إلى منازلهم.

سوق الإسكان الفاخر في الهند يشهد زيادة بنسبة 27% في المبيعات خلال النصف الأول

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ويتزامن ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة في دلهي-إن سي آر مع الارتفاع الإجمالي في الطلب في هذا القطاع في جميع أنحاء البلاد.

شهد سوق الإسكان الفاخر في الهند الذي تزيد أسعاره عن 4 كرور روبية زيادة ملحوظة بنسبة 27٪ في المبيعات على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، مع بيع إجمالي 8500 وحدة سكنية فاخرة خلال هذه الفترة، حسبما ذكر تقرير CBRE.

يعكس الاتجاه التصاعدي في الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة الارتفاع في مساحات البيع بالتجزئة من الفئة الفاخرة، والتي شهدت نموًا هائلاً بنسبة 162٪ على أساس سنوي في عام 2023، وفقًا لـ CBRE.

وقد سعت العلامات التجارية الفاخرة إلى الاستفادة من النمو من خلال توسيع تواجدها في المدن الكبرى والدخول بشكل استراتيجي إلى أسواق جديدة.

عدد UHNWIs في الهند ينمو بشكل أسرع في جميع أنحاء العالم

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من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء في الهند، الذين يعرفون بأنهم أفراد تبلغ ثرواتهم الصافية 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر، بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، حسبما جاء في تقرير صادر عن شركة نايت فرانك نشر في فبراير.

وأضاف التقرير أن 32% من ثروات أثرياء الهند تم استثمارها في العقارات السكنية، على الرغم من أن 14% منها يقع خارج البلاد.

ومع ذلك، لا تزال دلهي متخلفة كثيرًا عن مومباي في تصنيف الأسواق السكنية الفاخرة.

ومن بين 100 سوق سكنية فاخرة تم تتبعها في مؤشر نايت فرانك برايم الدولي السكني، قفزت مومباي 29 مركزًا في عام 2023 لتحتل المركز الثامن بينما احتلت دلهي وبنغالورو المركزين 37 و59 على التوالي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.