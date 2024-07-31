خسارة مايكروسوفت ومكاسب نفيديا: هل يجب على المستثمرين القلق بشأن الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي؟

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أعلنت Microsoft للتو عن أرباحها للربع الرابع ولم يستجب السهم بشكل جيد. انخفض السهم بما يصل إلى 7٪ بعد الإعلان، على الرغم من استرداد معظمه مع توجهنا إلى جلسة التداول اليوم.

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وكان سبب الانخفاض هو تباطؤ نمو القطاع السحابي. وهذا في حد ذاته لن يمثل مشكلة كبيرة، خاصة وأن الرئيس التنفيذي قال إن الشركة تتوقع نموًا أفضل خلال الأشهر الستة المقبلة.

ما يثير قلق المستثمرين هو حقيقة أن الشركة تعتزم مواصلة زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر الأمر على شركة مايكروسوفت فحسب، بل تستمر الشركات الأخرى في إنفاق الأموال لتكون الأفضل في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن وول ستريت أصبحت حريصة على رؤية نتائج هذا الإنفاق تنعكس في الإيرادات، وهو ما لا يحدث لشركات البرمجيات. #

وقال دانييل مورجان، من مؤسسة Synovus Trust:

الشارع ليس لديه الكثير من الصبر. إنهم يرون أنك تنفق مليارات الدولارات ويريدون رؤية زيادة في الإيرادات بهذا المبلغ.

يمكن لشركات الأجهزة مثل Nvidia وAMD تحديد عائد الاستثمار على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي أثناء بيع الأجهزة. ومع ذلك، فإن الشركات التي تدرب النماذج على الأجهزة أو تبيع البرامج تكافح من أجل إعطاء صورة واضحة عن الإيرادات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

مع انخفاض سعر سهم Microsoft بعد أنباء زيادة الإنفاق، ارتفع سهم Nvidia حيث سيكون المستفيد المباشر من هذا الإنفاق. ارتفعت Nvidia بالفعل بنسبة 9٪ عند فتح السوق.

الذكاء الاصطناعي لديه مشكلة في الإنفاق

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لدى Microsoft وOpenAI بالفعل خطط لمشروع مركز بيانات بقيمة 100 مليار دولار. تنفق جوجل وأمازون مبالغ كبيرة من المال إما للاستحواذ على شركات الذكاء الاصطناعي أو تكوين شراكات. تعطي مثل هذه الاستثمارات الضخمة عوائد كبيرة لشركات تصنيع الرقائق، وربما أيضًا في المستقبل للمرافق التي توفر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه البنية التحتية.

ولكن حقيقة أن شركات البرمجيات مترددة في إعطاء عائد استثمار محدد على استثماراتها هو سبب للقلق ويثير مسألة الإفراط في الإنفاق.

وبعبارة أخرى، إذا كانت الشركات تنفق مليارات الدولارات على الذكاء الاصطناعي، فهل يحل الذكاء الاصطناعي مشاكل تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟

وقال جيم كوفيلو، من جولدمان ساكس: إن استبدال الوظائف ذات الأجور المنخفضة بتكنولوجيا باهظة التكلفة هو في الأساس النقيض التام للتحولات التكنولوجية السابقة التي شهدتها خلال ثلاثين عامًا من متابعة صناعة التكنولوجيا عن كثب.

كوفيلو متشكك لسبب ما. لقد شهد تطبيق الذكاء الاصطناعي في شركته وهو في حيرة من أمره بسبب تكلفته.

لقد وجدنا أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديث البيانات التاريخية في نماذج شركتنا بسرعة أكبر من القيام بذلك يدويًا، ولكن بتكلفة ستة أضعاف، فإن عرض القيمة ببساطة ليس موجودًا بعد.

محللون آخرون حول العالم أكثر تفاؤلاً بشأن الذكاء الاصطناعي. ولكن طالما لا توجد طريقة لتحديد العائد على الاستثمار، فسوف نستمر في المرور بأيام مثل اليوم حيث تكون معاناة شركة ما بمثابة مكسب لشركة أخرى.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.