يدفع TikTok 20 مليون دولار شهريًا مقابل نماذج OpenAI من Microsoft

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قدمت TikTok، وهي شركة تابعة لشركة ByteDance Ltd.، التزامات مالية كبيرة للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) التي طورتها OpenAI، والتي تم دمجها من خلال الشراكة مع شركة Microsoft Corporation.

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تشير التقارير إلى أن TikTok تنفق ما يقرب من 20 مليون دولار (15.45 مليون جنيه إسترليني) شهريًا لهذا الغرض.

يؤكد هذا الإنفاق الكبير على الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي لعمليات TikTok، فضلاً عن الآثار الأوسع على صناعة التكنولوجيا.

جزء كبير من إيرادات مايكروسوفت

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تمثل الدفعة الشهرية البالغة 20 مليون دولار من TikTok حصة كبيرة من إيرادات Microsoft من أعمالها المتعلقة بنموذج الذكاء الاصطناعي.

تمثل هذه الشراكة ما يقرب من 25% من إجمالي إيرادات Microsoft من هذا القطاع، وفقًا للوثائق المالية الداخلية.

تسلط هذه النسبة الكبيرة الضوء على اعتماد TikTok على قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز نظامها الأساسي، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتوصية المحتوى والإشراف ومشاركة المستخدم.

المخاطر المحتملة للتبعية الشديدة

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وعلى الرغم من الطبيعة المربحة لهذه الصفقة بالنسبة لشركة مايكروسوفت، إلا أن هناك مخاطر محتملة مرتبطة بوجود عميل كبير مثل TikTok.

الشاغل الرئيسي هو إمكانية قيام ByteDance بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

إذا نجحت ByteDance في إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، فيمكن أن تقلل أو حتى تلغي اعتمادها على Microsoft، وبالتالي التأثير على تدفق إيرادات Microsoft من هذه الشراكة.

يمكن اعتبار التوجه نحو الاعتماد على الذات في الذكاء الاصطناعي بمثابة خطوة استراتيجية من قبل ByteDance لضمان الاستدامة والتحكم على المدى الطويل في مواردها التكنولوجية.

الأهمية الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي لـ TikTok

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يعد استخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا لعمليات TikTok، حيث يؤثر على كل شيء بدءًا من تجربة المستخدم وحتى إدارة المحتوى.

تلعب خوارزميات الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تخصيص المحتوى للمستخدمين وإبقائهم منخرطين والعودة إلى المنصة.

يتم تحقيق هذا التخصيص من خلال نماذج التعلم الآلي المتطورة التي تحلل سلوك المستخدم وتفضيلاته لتقديم المحتوى ذي الصلة.

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإشراف على المحتوى لتصفية المواد غير المناسبة أو الضارة، مما يضمن بيئة آمنة للمستخدمين.

طموحات الذكاء الاصطناعي المحتملة لشركة ByteDance

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قد يؤدي احتمال قيام ByteDance بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى تغيير قواعد اللعبة.

ومن خلال إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لن تتمكن ByteDance من تقليل تكاليفها التشغيلية فحسب، بل ستكتسب أيضًا سيطرة أكبر على التكنولوجيا التي يدعمها منتجها الرئيسي، TikTok.

يمكن أن تعزز هذه الخطوة أيضًا الابتكار، مما يسمح لـ ByteDance بتخصيص تطورات الذكاء الاصطناعي بشكل أوثق بما يتناسب مع احتياجاتها وأهدافها المحددة.

إن بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من الصفر هو مسعى معقد ومكثف للموارد، ويتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، واكتساب المواهب، والموارد الحسابية.

الآثار الأوسع على صناعة التكنولوجيا

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ولهذا التطور آثار أوسع نطاقًا على صناعة التكنولوجيا، لا سيما في المشهد التنافسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مع سعي المزيد من الشركات إلى تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي داخليًا، يمكن أن تتغير ديناميكيات السوق، مما يؤثر على مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الرئيسيين مثل Microsoft.

وقد تكتسب الشركات التي تنجح في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ميزة تنافسية، في حين قد تحتاج الشركات التي تعتمد على مقدمي خدمات خارجيين إلى إعادة تقييم استراتيجياتها.

ومن الممكن أن يؤدي التوجه نحو الاعتماد على الذات في الذكاء الاصطناعي إلى دفع المزيد من الابتكار في هذا المجال، حيث تسعى الشركات جاهدة إلى تطوير حلول فريدة تميزها عن منافسيها.

نظرة مستقبلية

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تسلط العلاقة المالية بين TikTok وMicrosoft الضوء على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في المنصات الرقمية الحديثة. ومع استمرار TikTok في النمو والتطور، سيكون نهجها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في نجاحها.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت ByteDance ستنجح في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكن التحول المحتمل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كل من الشركتين وصناعة التكنولوجيا الأوسع.

في الوقت الحالي، يؤكد استثمار TikTok الكبير في الذكاء الاصطناعي على التزامه بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للحفاظ على مكانته كمنصة رائدة لوسائل التواصل الاجتماعي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.