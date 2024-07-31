بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة ثابتة، ويشير باول إلى خفضها في سبتمبر

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أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر، بعد قرار إبقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا للاجتماع الثامن على التوالي.

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خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول إلى أن تخفيض سعر الفائدة قد يكون مطروحًا على طاولة الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC).

التحول في التركيز من التضخم إلى استقرار سوق العمل

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وشدد باول على أنه كانت هناك “مناقشة حقيقية” بين صناع السياسات حول خفض أسعار الفائدة، حيث أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى “مزيد من التقدم” نحو خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.

ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنهم سيحتاجون إلى “ثقة أكبر” قبل الالتزام بخفض سعر الفائدة.

وشدد باول على أن قراءات التضخم في الربع الثاني عززت ثقتهم، وأن المزيد من البيانات الإيجابية ستعزز هذا الموقف.

ويعكس الموقف الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي تحولاً من “التركيز بنسبة 100 في المائة على التضخم” إلى حماية سوق العمل أيضاً. واعترفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالمخاوف الجديدة بشأن سوق العمل، مؤكدة أنها لم تعد تنظر إلى التضخم باعتباره القضية الرئيسية. أصبح ارتفاع معدلات البطالة الآن أحد الاعتبارات المهمة بينما يبحر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مسار سياسته.

تدعم البيانات الاقتصادية التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة

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وقد دعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة التفاؤل الحذر لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، استنادًا إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، إلى 2.6%، بانخفاض عن الذروة التي تجاوزت 5% في عام 2022.

ويتوافق هذا الانخفاض المطرد في التضخم مع جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2٪.

في الوقت نفسه، تظهر سوق العمل في الولايات المتحدة علامات التباطؤ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% في الأشهر الأخيرة وتخفيف الضغوط على الأجور.

ويشير هذا التباطؤ في نشاط سوق العمل إلى هبوط ناعم محتمل، حيث تتم السيطرة على التضخم دون التسبب في الركود.

ردود فعل السوق والسياق السياسي

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ردًا على تصريحات باول، انخفضت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل طفيف، مع انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 0.01 نقطة مئوية إلى 4.35%.

وقد زاد المستثمرون بشكل متواضع رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة التي ستحدث هذا العام، حيث يتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة ما بين تخفيضين إلى ثلاثة تخفيضات، من المحتمل أن يكون الأول في سبتمبر.

استجابت سوق الأسهم بشكل إيجابي، حيث أضاف كل من مؤشري S&P 500 و Nasdaq الثقيلين في مجال التكنولوجيا إلى المكاسب.

ويعكس رد الفعل هذا ثقة السوق في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إدارة التحديات الاقتصادية بفعالية.

إن التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر سيحدث قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر مباشرة. لقد جذب هذا التوقيت الاهتمام السياسي

وحذر المرشح الجمهوري دونالد ترامب باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات. ومع ذلك، أكد باول على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً:

نحن لا نستخدم أدواتنا أبدًا لدعم أو معارضة حزب سياسي أو سياسي أو أي نتيجة سياسية.

التوقعات طويلة المدى وتوقعات السياسة

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كان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر متوقعًا على نطاق واسع. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أغلب صناع السياسات، اعتبارا من يونيو/حزيران، أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 4% إلى 4.25% بحلول نهاية العام المقبل، مع المزيد من الانخفاضات إلى نحو 3% بحلول عام 2026.

ويشير هذا المسار المتوقع إلى تخفيف تدريجي للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي مع إدارة التضخم واستقرار سوق العمل.

وتهدف استراتيجية البنك المركزي إلى تحقيق “الهبوط الناعم” من خلال خفض التضخم دون التسبب في اضطراب اقتصادي كبير. وحتى الآن، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على المسار الصحيح، مع تراجع ضغوط الأسعار وزيادة معقولة في معدلات البطالة.

تعكس إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر نهجًا دقيقًا لإدارة الاستقرار الاقتصادي.

ومن خلال الموازنة بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم وأهمية دعم سوق العمل، يبحر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مشهد اقتصادي معقد. سيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم في سبتمبر حاسما في تشكيل الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.