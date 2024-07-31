يقول الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex إن إدارة الأزمات الخاصة بـ WazirX hack “معيبة للغاية”.

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تنتقد الشخصيات الرئيسية في قطاع العملات المشفرة الهندي WazirX بشأن إجراءات إدارة أزمة ما بعد الاختراق.

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وفقًا لإيدو باتيل، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة مودريكس، فإن استجابة البورصة للحادث كانت “معيبة للغاية”.

وفي منشور على LinkedIn بتاريخ 31 يوليو، قال باتيل إن الهجوم على WazirX كان “مؤسفًا” لكن النهج الذي اتبعته WazirX للتعامل مع الموقف “لم يكن محل تقدير”.

تعرضت شركة WazirX، ومقرها مومباي، وهي واحدة من أكبر البورصة في الهند، للاختراق مقابل 230 مليون دولار من العملات المشفرة.

تم استنزاف أكثر من 15000 إيثريوم، إلى جانب الرموز المميزة الأخرى مثل Shiba Inu وPolygon’s Matic، من محفظة البورصة متعددة التوقيعات، مما أدى إلى شل قدرة البورصة على الحفاظ على ضمانات بنسبة 1:1.

أثر الحادث على 45% من أموال العملاء، وفقًا لتقرير ما بعد الاختراق الصادر عن البورصة.

وفقًا لباتيل، عمل WazirX عن عمد لمدة ثلاثة أيام بعد الاختراق، بينما كان ينبغي عليه إيقاف الخدمات على الفور. هو أكمل:

ولم يؤثر هذا القرار على أمن المستخدم فحسب، بل أدى أيضًا إلى تآكل الثقة.

لعبة اللوم بعد الاختراق

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وانتقد باتل أيضًا تقرير الطب الشرعي المربك للبورصة والذي ترك المستخدمين في حيرة من أمرهم.

في 25 يوليو، نشرت WazirX تحقيقها الداخلي ، وذكرت علنًا أن الحادث تضمن توقيعات من ثلاثة موقعين على WazirX وواحد من Liminal – مزود خدمة حفظ العملات المشفرة الخاص بها.

ومع ذلك، زعمت البورصة أن آلات التوقيع الخاصة بها لم تتعرض “للاختراق”. وبعد أيام، نشرت Liminal أيضًا تقريرًا، زعمت فيه أن أنظمتها لم تتأثر ولم يتم اختراقها.

وانتقد باتيل نقص التعاون، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على كلا الطرفين التركيز على “التعاون” و”المسؤولية” بدلاً من المشاركة غير المنسقة والانخراط في “لعبة اللوم”.

إن توجيه أصابع الاتهام لا ينتقص إلا من معالجة القضايا الحقيقية وإيجاد الحلول.

خطة إنعاش مثيرة للجدل

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علاوة على ذلك، انتقد المؤسس المشارك لشركة Mudrex أيضًا البورصة بسبب استراتيجية التعافي المثيرة للجدل، والتي اقترحت خطة للوصول إلى الأصول بنسبة 55/45.

وقد أطلق عليها اسم استراتيجية الخسارة الاجتماعية، واقترحت السماح للمستخدمين بالوصول الفوري إلى 55٪ من أصولهم، ولكن الباقي سيكون مقيدًا بعملة USDT الخاصة بـ Tether.

ولدهشة الكثيرين، شمل ذلك أيضًا المستخدمين الذين يمتلكون أصولًا لم تتأثر بالهجوم.

ادعى WazirX أن هذا سيساعد في الحفاظ على استقرار النظام الأساسي، والذي أوقف جميع الخدمات حاليًا.

واجهت الخطة رد فعل عنيفًا فوريًا بسبب ما اعتبرته غير عادلة للمستخدمين. وجادلت الأصوات المؤثرة في الصناعة بأنها تثقل كاهل المستخدمين بالخسارة بشكل غير عادل. بعد ذلك، سحبت WazirX الخطة، حيث دعا الرئيس التنفيذي Nischal Shetty إلى آراء المجتمع لإيجاد حل.

Quick update about the poll. Your suggestions and feedback is how we'll be able to find a feasible solution 🙏 https://t.co/StawTcB1BP pic.twitter.com/XkLs5Jlmx9 — Nischal (Shardeum) 🔼 (@NischalShetty) July 29, 2024

وجادل باتيل بأن هذا “كان ينبغي أن يكون الخطوة الأولى” وليس إجراءً رجعيًا بعد مواجهة رد فعل عنيف. وحث WazirX على وضع خطة استرداد تعطي الأولوية لجعل المستخدمين كاملين.

في وقت النشر، قام المهاجم باستبدال جميع الأموال المسروقة بمبلغ 59,097 ETH موزعة على محافظ متعددة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.