العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ترتفع وسط التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن الطلب الصيني

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ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5% يوم الأربعاء، لتصل إلى 76.8 دولارًا للبرميل، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقد استحوذت المخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات على السوق، وأدت التطورات الأخيرة إلى زيادة حالة عدم اليقين.

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الاضطرابات الجيوسياسية تتكشف: التأثير على أسعار النفط

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وكان مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، فضلاً عن القصف الإسرائيلي المزعوم لقائد كبير في حزب الله في بيروت، سبباً في تفاقم التوترات الإقليمية.

وأدى وعد إيران بالانتقام من إسرائيل، إلى جانب الحروب المستمرة، إلى إثارة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

تظهر مخزونات الخام الأمريكية انخفاضًا غير متوقع وسط طلب قوي في الصيف

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وفي تطور غير متوقع، أعلنت إدارة معلومات الطاقة (EIA) عن انخفاض كبير قدره 3.43 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وقد أدى هذا الانخفاض غير المتوقع، المقترن بالطلب القوي على السفر في الصيف، إلى زيادة استهلاك النفط وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

وفي خضم الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، ظهرت تساؤلات حول الطلب الصيني على النفط.

#شهدت أكبر مستهلك للنفط في العالم انخفاضا بنسبة 11% في إجمالي واردات زيت الوقود في النصف الأول من عام 2024، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الاستهلاك العالمي للنفط.

ويساعد هذا الانخفاض في الطلب من أحد المشاركين الرئيسيين على منع حدوث ارتفاعات إضافية في الأسعار في سوق النفط.

الطلب الصيني وأثره على سوق النفط العالمية

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ويعد طلب الصين كبيرا في سوق النفط العالمية لأنها واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم. يمكن أن يكون للتغيرات في الطلب على النفط في الصين تأثير واسع النطاق على أسعار النفط وديناميكيات السوق.

يمكن أن يؤدي انخفاض واردات الصين من النفط أو الطلب الإجمالي، مثل انخفاض إجمالي واردات زيت الوقود بنسبة 11% في النصف الأول من عام 2024، إلى زيادة في إمدادات النفط في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن تؤدي هذه التخمة إلى فرض ضغوط هبوطية على أسعار النفط نظرًا لأن المنتجين قد يكون لديهم فائض من النفط يحتاجون إلى تفريغه.

وفي المقابل، فإن زيادة استخدام النفط في الصين قد يكون له تأثير عكسي، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة الطلب العالمي.

هذا الطلب المتزايد من الصين لديه القدرة على التأثير على سلاسل توريد النفط العالمية وشبكات النقل، مما يؤثر على اتجاهات السوق وقرارات الاستثمار.

من المحتمل أن يكون للتقلبات في الطلب على النفط في الصين تأثير كبير على أسعار النفط العالمية ومستويات العرض واستقرار السوق، مما يجعلها جانبًا مهمًا يجب على محللي السوق وأصحاب المصلحة مراقبته عن كثب.