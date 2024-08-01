بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات

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في قرار متنازع عليه بشدة، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مما يوفر دفعة محتملة لجهود حكومة حزب العمال لتحفيز النمو الاقتصادي.

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صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) بأغلبية أصوات مقابل أربعة يوم الخميس على خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 5٪.

الضغوط التضخمية والسياق الاقتصادي

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وقد أبقى بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض عند 5.25% خلال العام الماضي في محاولة للحد من التضخم.

ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي تظهر انخفاضًا في معدل التضخم الرئيسي إلى 2٪ في مايو ويونيو سمحت للجنة السياسة النقدية بالتفكير في خفض سعر الفائدة.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام، ظل تضخم الخدمات مرتفعا بشكل مستمر، مما يسلط الضوء على مدى تعقيد البيئة الاقتصادية.

صرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الذي صوت لصالح خفض أسعار الفائدة، قائلاً:

لقد خفت الضغوط التضخمية بدرجة كافية لدرجة أننا تمكنا من خفض أسعار الفائدة اليوم. ولكن يتعين علينا أن نتأكد من بقاء التضخم منخفضاً وأن نكون حريصين على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو أكثر مما ينبغي. إن ضمان التضخم المنخفض والمستقر هو أفضل شيء يمكننا القيام به لدعم النمو الاقتصادي وازدهار البلاد.

ردود فعل السوق والأثر المالي

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بعد هذا الإعلان، انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع مقابل الدولار، موسعًا خسائره السابقة إلى 0.8٪ ويتم تداوله عند 1.276 دولار. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عائدات السندات الحكومية لمدة عامين الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 0.06 نقطة مئوية إلى 3.76٪.

وتعكس ردود فعل السوق المباشرة هذه استجابة المجتمع المالي الأوسع للتحول في سياسة بنك إنجلترا.

يأتي قرار خفض أسعار الفائدة، وهو الأول منذ مارس 2020 خلال ذروة جائحة كوفيد-19، بمثابة ارتياح للعديد من الأسر والشركات في المملكة المتحدة. وكانت تكاليف الاقتراض المرتفعة خلال العام الماضي جزءا من استراتيجية بنك إنجلترا لترويض التضخم المتفشي، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما.

الآفاق الاقتصادية والآثار السياسية

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ومن المتوقع أن يوفر خفض سعر الفائدة بعض الراحة وربما يعزز النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف حكومة حزب العمال لتعزيز النمو.

ومع ذلك، فإن الهامش الضيق لتصويت لجنة السياسة النقدية يسلط الضوء على الجدل الدائر بين صناع السياسة بشأن التوازن المناسب بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على السيطرة على التضخم.

إن تحذير المحافظ بيلي بشأن عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل ملحوظ يسلط الضوء على النهج الحذر الذي يتبعه بنك إنجلترا. ويهدف البنك المركزي إلى تحقيق توازن يدعم الاستقرار الاقتصادي دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

يمثل قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة تحولا كبيرا في السياسة النقدية، مما يعكس تخفيف الضغوط التضخمية وتحرك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي.

يشير التصويت الوثيق للجنة السياسة النقدية وردود أفعال السوق اللاحقة إلى التعقيدات والتحديات التي تواجه صناع السياسات أثناء تعاملهم مع المشهد الاقتصادي الحالي.

ومع استمرار بنك إنجلترا في مراقبة التضخم والمؤشرات الاقتصادية، قد يكون من الضروري إجراء المزيد من التعديلات للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الرخاء.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.