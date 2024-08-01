تعزز الاقتصاد اليوناني بتدفقات نقدية بقيمة 5 مليار يورو بعد رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز

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وفي دفعة مالية كبيرة لليونان، شهدت البلاد تدفقًا كبيرًا بقيمة 5 مليارات يورو إلى أسهمها وسنداتها بعد الترقية الأخيرة في توقعات تصنيفها الائتماني.

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جاء هذا الارتفاع في الاستثمار نتيجة للمراجعة الإيجابية التي أجرتها وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) لتوقعات التصنيف الائتماني السيادي لليونان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن النشرة الاقتصادية لبنك اليونان.

ويكشف التقرير أنه من الربع الرابع من عام 2022 إلى الربع الثالث من عام 2023، اجتذبت الأسهم والسندات اليونانية تدفقًا كبيرًا بقيمة 5 مليارات يورو.

ومن هذا المجموع، تم استثمار 2.9 مليار يورو في الأسهم اليونانية، في حين تدفق 2.1 مليار يورو إلى السندات اليونانية.

ويسلط تدفق رأس المال هذا الضوء على تجدد ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي في اليونان، مدفوعًا في المقام الأول بتحسن توقعات التصنيف الائتماني.

التأثير على فروق أسعار السندات وسلوك الاستثمار

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وقد أدت التوقعات الإيجابية للتصنيف الائتماني إلى تحول ملحوظ في أنماط الاستثمار.

ووفقا للتقرير الذي يحمل عنوان “درجة الاستثمار وتخصيص محفظة الأموال في الأصول اليونانية”، فإن تحسن التوقعات شجع صناديق الاستثمار على زيادة حيازاتها من السندات السيادية اليونانية مقارنة بالسندات السيادية الأخرى في منطقة اليورو.

ويعود الفضل في هذا التحول الاستراتيجي إلى تفسير ما يقرب من 80% من الانخفاض في فروق أسعار السندات السيادية اليونانية.

وهذا يؤكد التأثير الكبير الذي تمارسه التصنيفات الائتمانية على سلوك المستثمرين وديناميكيات السوق.

وتؤكد النتائج العلاقة الحيوية بين التصنيفات الائتمانية وقرارات الاستثمار.

إن الارتباط بين مخصصات محافظ صناديق الاستثمار والتصنيفات الائتمانية لليونان يشكل حافزاً قوياً للبلاد لمواصلة جهودها الإصلاحية.

يمكن أن تؤدي التصنيفات الائتمانية المحسنة إلى زيادة الطلب على السندات السيادية اليونانية، مما يحتمل أن يتحكم في تكاليف الديون ويؤثر بشكل إيجابي على المشهد الاقتصادي في اليونان.

دور ترقية تصنيف ستاندرد آند بورز

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وكان ترقية ستاندرد آند بورز مفيدة في إعادة تشكيل مناخ الاستثمار للأصول اليونانية.

وقد دفعت التوقعات الإيجابية الصناديق إلى إعادة تخصيص محافظها الاستثمارية، وزيادة حيازاتها من السندات السيادية اليونانية.

ولم تؤدي عملية إعادة التخصيص هذه إلى تعزيز الطلب على السندات اليونانية فحسب، بل ساهمت أيضًا في تضييق فروق أسعار السندات، مما جعل السندات اليونانية أكثر جاذبية مقارنة بسندات منطقة اليورو الأخرى.

ويشكل تدفق الخمسة مليارات يورو إلى الأسهم والسندات اليونانية تأييداً قوياً من جانب مجتمع الاستثمار، وهو ما يعكس الثقة في الآفاق الاقتصادية لليونان.

وتعد هذه التوقعات الإيجابية للتصنيف الائتماني بمثابة حافز لتجديد الاهتمام بالأسواق المالية في اليونان، مما يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية في البلاد تحقق نتائج إيجابية.

ومن الممكن أن تؤدي الجهود المستمرة في هذه المجالات إلى تعزيز الجدارة الائتمانية لليونان وجذب استثمارات إضافية، ووضع الاقتصاد اليوناني في موضع النمو المستدام والاستقرار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.