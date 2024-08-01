ارتفاع Meta بنسبة 8٪ قبل دخول السوق بعد فوز أرباح الربع الثاني: هل يجب أن تشتري الآن؟

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استحوذت شركة Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) مرة أخرى على اهتمام المستثمرين، حيث ارتفعت بأكثر من 8٪ في تداول ما قبل السوق بعد تقرير أرباح الربع الثاني من السنة المالية 2024 المثير للإعجاب.

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أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن ربحية السهم (EPS) البالغة 5.16 دولار، متجاوزة توقعات المحللين بمقدار 0.40 دولار، وإيرادات قدرها 39.07 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بمقدار 760 مليون دولار.

يُظهر نمو الإيرادات بنسبة 22.1% على أساس سنوي استمرار هيمنة Meta على المجال الرقمي.

المحللون يرفعون السعر المستهدف

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يشعر المستثمرون والمحللون بالإثارة مع استمرار سهم Meta في الارتفاع. بعد إعلان الأرباح، كرر بارتون كروكيت، محلل روزنبلات، تصنيفه للوزن الزائد للسهم، مما رفع السعر المستهدف من 545 دولارًا إلى 575 دولارًا.

وبالمثل، قام توماس تشامبيون، محلل بايبر ساندلر، بزيادة السعر المستهدف من 572 دولارًا إلى 643 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء. تعكس هذه النظرة المتفائلة من المحللين الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة Meta وآفاق النمو.

تفاصيل أرباح الربع الثاني ومحركات النمو

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يعتمد أداء أرباح Meta القوي على عدة عوامل رئيسية.

شهدت مجموعة تطبيقات الشركة، بما في ذلك Facebook وInstagram وWhatsApp، وصول عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 3.27 مليار في يونيو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪ عن العام السابق.

ارتفعت مرات ظهور الإعلانات عبر هذه المنصات بنسبة 10%، كما زاد متوسط السعر لكل إعلان بنسبة 10%.

يظل قطاع الإعلان هو حجر الزاوية في إيرادات Meta، حيث يمثل 98% من إجمالي دخلها في الربع الثاني من السنة المالية 2024.

أعلنت الشركة عن إيرادات إعلانية بقيمة 38.3 مليار دولار، بزيادة 22٪ على أساس سنوي.

على الرغم من هذه النجاحات، يظل التزام ميتا بالابتكار، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، نقطة محورية. أكد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على استثمار الشركة في الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يصبح Meta AI مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا على مستوى العالم بحلول نهاية العام.

أصدرت Meta أيضًا أول نموذج مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي على المستوى الحدودي، وهي تتقدم باستخدام نظارات Ray-Ban Meta التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

مالياً، سجلت ميتا دخلاً تشغيلياً قدره 14.85 مليار دولار، بزيادة قدرها 58%، وصافي دخل قدره 13.5 مليار دولار، بزيادة 73% عن العام السابق.

تحسن هامش التشغيل للشركة إلى 38%، مما يشير إلى كفاءة الإدارة والتحكم في التكاليف.

ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية لشركة ميتا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 37 مليار دولار إلى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، ومن المتوقع تحقيق نمو كبير في عام 2025.

وترجع هذه الزيادة إلى الحاجة إلى بناء قدرة البنية التحتية لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل Llama 4 القادم.

يمثل قسم Reality Labs، رغم أنه لا يزال يتكبد خسائر، رؤية Meta طويلة المدى في الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. أعلنت Reality Labs عن خسارة قدرها 4.49 مليار دولار من إيرادات قدرها 353 مليون دولار لهذا الربع.

التحديات والنظرة المستقبلية للميتا

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لا يخلو نمو ميتا من التحديات، خاصة فيما يتعلق باعتمادها الكبير على عائدات الإعلانات. وبينما تستكشف الشركة طرقًا جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، فإن الاعتماد الحالي على الإعلانات يشكل خطرًا إذا تغيرت ديناميكيات السوق.

ومع ذلك، فإن جهود التنويع الاستراتيجي التي تبذلها Meta، بما في ذلك توسيع نطاق الخيوط والرسائل التجارية، توفر تدفقات إيرادات محتملة للتخفيف من هذه المخاطر بمرور الوقت.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تتوقع ميتا أن تتراوح إيرادات الربع الثالث من عام 2024 بين 38.5 مليار دولار و41 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين. في حين أن تقلبات أسعار العملات الأجنبية تشكل عائقًا أمام نمو الإيرادات، فإن استثمارات Meta الاستراتيجية والتركيز على الذكاء الاصطناعي تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام.

لا تزال الميزانية العمومية للشركة قوية، حيث يبلغ صافي النقد حوالي 40 مليار دولار أمريكي، مما يوفر موارد وافرة للابتكار المستمر وعوائد المساهمين.

التقييم وعائد المساهمين

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لا يزال تقييم Meta جذابًا على الرغم من ارتفاع أسهمه مؤخرًا. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للشركة 23 ضعفًا، وهو أمر معقول بالنسبة لشركة تكنولوجية عملاقة تتمتع بآفاق نمو مكونة من رقمين.

ويؤكد النهج المنضبط الذي تتبعه Meta في تخصيص رأس المال، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 50 مليار دولار، التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 6.32 مليار دولار في الربع الثاني، مما عزز ثقة المستثمرين في نموها المستقبلي.

بفضل أساسياتها القوية وتركيزها الاستراتيجي على الابتكار، لا تزال Meta Platforms تمثل فرصة استثمارية مقنعة.

وبينما ننتقل إلى التحليل الفني، يوفر الأداء المالي القوي للشركة وآفاق النمو الواعدة خلفية صلبة لدراسة مسار أسعار أسهمها. الآن، دعونا نرى ما تقوله الرسوم البيانية حول الاتجاه المستقبلي للسهم.

يجب تجاوز المقاومة متوسطة المدى عند 532 دولارًا

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حقق سهم Meta أداءً استثنائيًا بين بداية عام 2023 حتى الربع الأول من عام 2024، عندما ارتفع بنسبة تقارب 500٪. ومع ذلك، منذ أبريل من هذا العام، وجد السهم صعوبة في التداول فوق مستوى 532 دولارًا، وهو ما يمثل مقاومة متوسطة المدى.



مخطط META بواسطة TradingView

من المؤكد أن ارتفاع اليوم سيعطي الأمل للمضاربين على الارتفاع، لكن المستثمرين الذين لم يشترو السهم بعد يجب ألا يقفزوا على الفور حيث يظهر السهم حركة محدودة النطاق على المدى المتوسط.

يمكنهم بدء مركز صغير اليوم بالقرب من 510 دولارًا أمريكيًا، ولكن يجب عليهم إضافة المزيد إليه فقط إذا أغلق السهم فوق 532 دولارًا أمريكيًا على الرسوم البيانية اليومية.

يجب على المتداولين الذين لديهم توقعات هبوطية للسهم تجنب بيعه حاليًا. يجب عليهم بدء مركز بيع قصير بالقرب من 532 دولارًا أمريكيًا فقط مع وقف خسارة صارم عند 546 دولارًا أمريكيًا أو يمكنهم الانتظار حتى يظهر السهم ضعفًا وينخفض إلى ما دون 500 دولار مرة أخرى لاتخاذ مراكز جديدة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.