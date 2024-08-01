إلغاء ديون الطلاب: خطة بايدن الجديدة تعد بإغاثة 30 مليون مقترض

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في خطوة محورية لملايين الطلاب الأمريكيين، ستطرح إدارة بايدن قريبًا مبادرة جديدة لتخفيف ديون الطلاب، تهدف إلى تقديم مساعدة مستهدفة للمقترضين المتأثرين بقروض الطلاب.

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من المقرر أن يستفيد ما يقرب من 30 مليون أمريكي من إلغاء ديون الطلاب بموجب المبادرة الأخيرة لإدارة بايدن، وفقًا لبيان صحفي للبيت الأبيض. وحدد الإعلان، الذي صدر يوم الأربعاء، خطة الإدارة لتزويد المقترضين بمعلومات مفصلة حول الوصول إلى برامج تخفيف الديون المقبلة.

ويأتي هذا التطور بعد أن منعت المحكمة العليا الأمريكية خطة العفو السابقة واسعة النطاق للرئيس بايدن، مما ترك العديد من المقترضين غير متأكدين بشأن مستقبلهم المالي.

أربع فئات من الأهلية لتخفيف ديون الطلاب

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تسعى استراتيجية الإغاثة المحدثة لوزارة التعليم الأمريكية إلى معالجة الأشخاص الأكثر احتياجًا من خلال تضييق نطاق معايير الأهلية. وتشمل الخطة الجديدة أربع فئات رئيسية:

المقترضون الذين يدينون الآن بأكثر مما كانوا عليه في بداية السداد. سيكون المقترضون مؤهلين للحصول على إعفاء إذا كان لديهم رصيد حالي على أنواع معينة من قروض الطلاب الفيدرالية أكبر من رصيد ذلك القرض عندما دخل في السداد بسبب الفائدة الجامحة. وتقدر الوزارة أن تخفيف عبء الديون هذا سيؤثر على ما يقرب من 23 مليون مقترض، معظمهم من المستفيدين من منحة بيل.

سيكون المقترضون مؤهلين للحصول على إعفاء إذا كان لديهم رصيد حالي على أنواع معينة من قروض الطلاب الفيدرالية أكبر من رصيد ذلك القرض عندما دخل في السداد بسبب الفائدة الجامحة. وتقدر الوزارة أن تخفيف عبء الديون هذا سيؤثر على ما يقرب من 23 مليون مقترض، معظمهم من المستفيدين من منحة بيل. المقترضين الذين كانوا في السداد منذ عقود. إذا كان المقترض الذي لديه قروض جامعية فقط يقوم بالسداد لأكثر من 20 عامًا (دخل السداد في أو قبل 1 يوليو 2005)، فسيكون مؤهلاً للحصول على هذا الإعفاء. المقترضون الذين لديهم قرض دراسات عليا واحد على الأقل والذين ظلوا في السداد لأكثر من 25 عامًا (دخلوا السداد في أو قبل 1 يوليو 2000) سيكونون مؤهلين أيضًا.

إذا كان المقترض الذي لديه قروض جامعية فقط يقوم بالسداد لأكثر من 20 عامًا (دخل السداد في أو قبل 1 يوليو 2005)، فسيكون مؤهلاً للحصول على هذا الإعفاء. المقترضون الذين لديهم قرض دراسات عليا واحد على الأقل والذين ظلوا في السداد لأكثر من 25 عامًا (دخلوا السداد في أو قبل 1 يوليو 2000) سيكونون مؤهلين أيضًا. المقترضون المؤهلون للحصول على إعفاء من القرض ولكنهم لم يتقدموا بطلب بعد. إذا لم ينجح المقترض في التسجيل في خطة السداد على أساس الدخل (IDR) ولكنه سيكون مؤهلاً للحصول على إعفاء فوري، فسيكون مؤهلاً للحصول على الإعفاء. المقترضون الذين سيكونون مؤهلين للحصول على الخروج من المدرسة المغلقة أو أنواع أخرى من فرص العفو ولكنهم لم يتقدموا بطلب بنجاح سيكونون مؤهلين أيضًا للحصول على هذا الإعفاء.

إذا لم ينجح المقترض في التسجيل في خطة السداد على أساس الدخل (IDR) ولكنه سيكون مؤهلاً للحصول على إعفاء فوري، فسيكون مؤهلاً للحصول على الإعفاء. المقترضون الذين سيكونون مؤهلين للحصول على الخروج من المدرسة المغلقة أو أنواع أخرى من فرص العفو ولكنهم لم يتقدموا بطلب بنجاح سيكونون مؤهلين أيضًا للحصول على هذا الإعفاء. المقترضون الذين التحقوا ببرامج ذات قيمة مالية منخفضة. إذا التحق المقترض بمؤسسة فشلت في توفير قيمة مالية كافية، أو فشلت في أحد معايير مساءلة الوزارة للمؤسسات، فسيكون هؤلاء المقترضون مؤهلين أيضًا لتخفيف عبء الديون.

الإغاثة التلقائية مع خيار إلغاء الاشتراك

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إحدى السمات الرئيسية للخطة الجديدة هي عمليتها المبسطة. لن يحتاج المقترضون المؤهلون إلى تقديم أي طلبات للإغاثة. وبدلاً من ذلك، ستقوم وزارة التعليم تلقائيًا بتطبيق الإعفاء من الديون على الحسابات المؤهلة.

يجب على المقترضين الذين يرغبون في إلغاء الاشتراك إخطار خدمة القرض الخاصة بهم بحلول 30 أغسطس.

ومن المتوقع أن تضع وزارة التعليم اللمسات الأخيرة على القاعدة الخاصة بمبادرة تخفيف عبء الديون هذه بحلول أكتوبر.

وتتحرك الإدارة بسرعة لتنفيذ التخفيف، بهدف استكمال إلغاء الديون قبل أن تؤدي أي تحديات قانونية محتملة إلى تأخير العملية.

ويتوقع الخبراء القانونيون أن المعارضين قد يرفعون دعاوى قضائية للحصول على أوامر قضائية، الأمر الذي قد يمتد المعركة على مدى أشهر أو حتى سنوات. ويترك عدم اليقين هذا المقترضين في حالة من القلق بشأن النتيجة النهائية.

الاعتبارات الضريبية للديون المعفاة

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بموجب قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021، يُعفى الإعفاء من قروض الطلاب من الضرائب الفيدرالية حتى عام 2025، مما يوفر إعانة مالية كبيرة للمقترضين. ومع ذلك، من المهم أن يدرك المقترضون أن بعض الولايات قد تفرض ضرائب على الديون المعفاة.

يُنصح المقترضون بمراجعة لوائحهم الضريبية في الولاية لفهم أي التزامات ضريبية محتملة قد تنشأ عن الإعفاء من الديون.

في حين أن عملية الإغاثة التلقائية المبسطة تبسط الطريق إلى العفو، فإن الشكوك القانونية المستمرة والآثار الضريبية للدولة قد تؤثر على الفعالية الشاملة للمبادرة.

ومع تقدم الجدول الزمني للتنفيذ، سيراقب المقترضون وأصحاب المصلحة التطورات عن كثب لقياس تأثير الخطة على مستقبلهم المالي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.