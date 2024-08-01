الأسهم الأمريكية تتراجع وسط بيانات اقتصادية ضعيفة: ما الخطأ الذي حدث؟

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واجهت الأسهم الأمريكية ضغوط بيع كبيرة بعد ظهر الخميس، مدفوعة ببيانات اقتصادية مخيبة للآمال وانخفاض حاد في أسهم الرقائق. وأدى ذلك إلى خسائر في جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة، بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

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انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% تقريبًا، وعكس مؤشر Nasdaq المركب مكاسبه السابقة، حيث انخفض بنسبة 2.5% تقريبًا بعد إغلاق قوي يوم الأربعاء. وشهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنحو 600 نقطة، أو 1.4%.

إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يمثل ذلك أسوأ يوم في العام بالنسبة للسوق.

مع دخول الأسبوع، كان المستثمرون يراقبون عن كثب أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.

بدأت Microsoft و AMD الإعلانات بتقارير أرباح جيدة.

على الرغم من تباطؤ نمو شركة مايكروسوفت، إلا أن التزام الشركة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي وفّر بعض التفاؤل.

تبعتها شركة META بنتائج مبهرة، حيث حافظت على ارتفاع أسهمها بنسبة 5% على الرغم من الانهيار الأوسع في السوق.

ومع ذلك، لم يكن أداء قطاع التكنولوجيا سيئًا كما كان متوقعًا. إذن ما هو سبب اضطراب السوق؟

ما الذي يسبب الحادث؟

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أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أثارت المخاوف من الركود. ارتفعت مطالبات البطالة بأكبر قدر منذ أغسطس من العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف عندما أعلن مؤشر ISM الصناعي عن نسبة مخيبة للآمال بلغت 46.8٪، مما يشير إلى الانكماش الاقتصادي.

وقد أثار هذا ذعر المستثمرين، مما دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4٪.

كما ساهم إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا بأن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير، مع احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في زيادة قلق السوق. ويخشى المستثمرون الآن أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أخطأ في الحكم على الوضع الاقتصادي.

ولا تزال البيانات الاقتصادية تشير إلى الركود، إن لم يكن الركود الكامل. سوق الأسهم في حالة من الارتباك حيث يتصارع مع احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وانخفاض عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.00٪.

وقال كريس روبكي، الخبير الاقتصادي: “إن رياح الركود تهب بقوة”. “سوق الأوراق المالية لا يعرف ما إذا كان يضحك أم يبكي.”

هل يجب أن يشعر المستثمرون بالقلق؟

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ومن الصعب تحديد ما إذا كان هذا الوضع يشبه الركود أو فقاعة الدوت كوم.

لقد لعبت أسهم التكنولوجيا دورًا محوريًا في رفع السوق، لكن تقييماتها العالية كانت دائمًا مبررة بأدائها.

ومع ذلك، هناك شعور متزايد بأن أسهم التكنولوجيا لا يمكنها الحفاظ على زخم العام السابق إلى أجل غير مسمى.

“هناك توقعات ضمنية بانخفاض أداء الشركات العملاقة الآن عما كانت عليه في عام 2000″، حسبما ذكر مديرو محفظة GMO. “بالمعنى الحقيقي، المخاطر أقل اليوم.”

في حين أن تقييمات التكنولوجيا العالية ليست السبب الرئيسي لانهيار السوق الحالي، إلا أن الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع. من المقرر أن تعلن شركة Apple عن أرباحها الفصلية بعد إغلاق السوق اليوم، وقد يؤدي الأداء المخيب للآمال إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.