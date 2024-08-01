هل ستكرر Verge (XVG) نمط الأسعار للربع الرابع من عام 2020 والربع الثاني من عام 2021؟

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Verge (XVG) هي عملة مشفرة حظيت بالاهتمام بشكل مطرد منذ بدايتها، خاصة لتركيزها على الخصوصية واللامركزية.

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تم إطلاق Verge في أكتوبر 2014 تحت اسم DogecoinDark (DOGED)، وكان بمثابة شوكة لـ Peercoin (PPC). في فبراير 2016، تم تغيير العلامة التجارية للمشروع إلى Vergecurrency لتمييز نفسه عن Dogecoin ولجذب سوق أوسع.

على الرغم من تغيير العلامة التجارية، تواصل Verge استخدام نفس التكنولوجيا الأساسية مثل سابقتها.

قام Biconomy بإدراج رمز XVG

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في 15 مارس 2024، أدرجت Biconomy عملة Verge (XVG) للتداول الفوري مع زوج التداول XVG/USDT. كانت هذه القائمة بمثابة لحظة ملحوظة لـ Verge، حيث فتحت خدمات الإيداع والسحب لـ XVG في الساعة 12:00 صباحًا (التوقيت العالمي الموحد) في نفس اليوم.

يمثل الإدراج في Biconomy خطوة مهمة في زيادة تواجد Verge في السوق وإمكانية الوصول إليه.

شهد سعر XVG ارتفاعًا كبيرًا في أوائل أبريل بسبب تأثير قائمة Biconomy بشكل أساسي، ولكنه شهد منذ ذلك الحين انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وصل الرمز المميز إلى أعلى مستوى عند 0.01241 دولار في 3 أبريل 2024، قبل أن يتحول السوق إلى الاتجاه الهبوطي، وهو الاتجاه السائد حتى الآن.

في وقت النشر، تم تحديد سعر Verge (XVG) عند 0.003686 دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11.0٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية وانخفاضًا بنسبة 27٪ خلال العام الماضي. ومع ذلك، يتم تداول الرمز بنسبة 52,445.39% أعلى من سعره الأولي.

يتوقع بعض المحللين أن Verge قد تكون على شفا حركة كبيرة في الأسعار، مما قد يعكس الارتفاع الكبير الملحوظ بين الربع الرابع من عام 2020 والربع الثاني من عام 2021 كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

ويشير المراقبون إلى أن زيادة الأسعار بنسبة 10٪ إلى 15٪ قد تكون وشيكة مع انتقالنا إلى الربع الرابع من عام 2024.

الميزات التي يمكن أن تدفع سعر Verge إلى الأعلى

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إحدى السمات المميزة لـ Verge هي التزامها بحماية هوية المستخدم أثناء استخدام blockchain مفتوح. تحقق العملة المشفرة ذلك من خلال دمج البروتوكولات الآمنة مثل TOR (The Onion Router)، وI2P (مشروع الإنترنت غير المرئي)، وبروتوكول Wraith الفريد الخاص بها.

تعمل TOR وI2P على إخفاء هوية الشبكات التي تحجب عناوين IP الخاصة بالمستخدمين ومعاملاتهم، بينما يسمح بروتوكول Wraith للمستخدمين بالاختيار بين دفتر الأستاذ الموزع العام أو الخاص. يضمن هذا المزيج من التقنيات إمكانية إجراء معاملات Verge بخصوصية محسنة.

فيما يتعلق بالمواصفات الفنية، تعتمد Verge على كود مصدر Bitcoin (BTC) ولكنها قامت بتنفيذ تعديلات لتحسين blockchain Bitcoin الأصلي.

تواصل Verge وضع نفسها كعملة مشفرة رائدة تركز على الخصوصية، وتستفيد من التقنيات المتقدمة لحماية بيانات المستخدم بينما تهدف إلى تقديم بديل أكثر كفاءة لبيتكوين.

مع التطورات الأخيرة مثل إدراجها في Biconomy وإمكانية النمو المستقبلي، تظل Verge مشروعًا يستحق المشاهدة في مشهد العملات المشفرة المتطور.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.