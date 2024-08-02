هل نفيديا في “فقاعة”؟ يثير صندوق التحوط إليوت مخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي

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أصدرت شركة Elliott Management، وهي صندوق تحوط مقره فلوريدا يدير ما يقرب من 70 مليار دولار من الأصول، تحذيرًا صارخًا لمستثمريها فيما يتعلق بشركة Nvidia، مؤكدة أن أسهم شركة صناعة الرقائق العملاقة عالقة في “فقاعة” مدفوعة بالتوقعات المبالغ فيها المحيطة بالذكاء الاصطناعي (AI). .

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وقد نقلت الشركة هذه الرسالة في رسالة حديثة إلى العملاء، حصلت صحيفة فايننشال تايمز على نسخة منها.

إليوت متشكك في جدوى الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل

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في الرسالة، أعربت شركة Elliott Management عن شكوكها بشأن عمليات الشراء الكبيرة المستمرة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) من Nvidia من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.

تساءل صندوق التحوط عما إذا كانت تقنية الذكاء الاصطناعي التي تدفع سعر سهم Nvidia ثورية حقًا كما يتم تصويرها.

العديد من الاستخدامات المفترضة للذكاء الاصطناعي لن تكون فعالة من حيث التكلفة أبدًا، ولن تعمل بشكل صحيح أبدًا، أو ستستهلك الكثير من الطاقة، أو ستثبت أنها غير جديرة بالثقة.

أصبحت Nvidia لاعبًا مهيمنًا في سوق المعالجات القوية المطلوبة لبناء ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الكبيرة، مثل التكنولوجيا التي تقف وراء ChatGPT من OpenAI.

لقد استثمرت شركات مثل مايكروسوفت، وميتا، وأمازون عشرات المليارات من الدولارات لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع توجيه جزء كبير من رأس المال هذا إلى شركة إنفيديا. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال شركة إليوت مانجمنت غير مقتنعة بمدى جدوى هذه الاستثمارات على المدى الطويل.

ردود فعل السوق والآثار الأوسع

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يأتي تحذير صندوق التحوط في وقت تواجه فيه أسهم الرقائق، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا مدفوعًا بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، تراجعًا.

أدت المخاوف بشأن ما إذا كانت الشركات الكبيرة ستستمر في الإنفاق بكثافة على الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تقييم أسعار الأسهم في هذا القطاع.

على سبيل المثال، انخفضت أسهم شركة إنتل بنسبة 20% بعد الإعلان عن خطط لإلغاء ما يقرب من 15000 وظيفة.

إن أسهم Nvidia، التي جعلتها لفترة وجيزة أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية تزيد عن 3.3 تريليون دولار في أواخر يونيو، انخفضت منذ ذلك الحين بأكثر من 20٪. على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال سهم Nvidia مرتفعًا بنسبة 120% تقريبًا لهذا العام وأكثر من 600% منذ أوائل العام الماضي.

ويعكس هذا التقلب حالة عدم اليقين الأوسع التي تواجه شركات التكنولوجيا التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي.

النهج الحذر لإدارة إليوت

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لقد تجنبت شركة Elliott Management إلى حد كبير الاستثمار في ما تسميه “الأسهم الفقاعية”، بما في ذلك تلك الموجودة ضمن مجموعة Magnificent Seven من عمالقة التكنولوجيا.

تشير الإيداعات التنظيمية إلى أن إليوت كانت تمتلك مركزًا صغيرًا في Nvidia تبلغ قيمته حوالي 4.5 مليون دولار في نهاية مارس، على الرغم من أن مدة هذا الاستثمار غير واضحة.

كما كان صندوق التحوط حذرًا بشأن البيع على المكشوف لأسهم التكنولوجيا التي تحلق على ارتفاع عالٍ، واصفًا مثل هذه الإستراتيجية بأنها “انتحارية”.

تتمتع شركة Elliott Management، التي أسسها الملياردير بول سينجر في عام 1977، بسجل حافل، حيث لم تسجل خسائر إلا خلال عامين تقويميين منذ إنشائها.

سجلت الشركة مكاسب بنسبة 4.5٪ في النصف الأول من هذا العام. في رسالتها، سلطت إليوت الضوء على الفجوة بين مكاسب الإنتاجية الموعودة للذكاء الاصطناعي وأدائه الفعلي.

وقالت الشركة إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى الآن اقتصرت على مهام مثل تلخيص ملاحظات الاجتماع، وإنشاء التقارير، والمساعدة في تشفير الكمبيوتر، وهي لا ترقى إلى مستوى الضجيج الواسع النطاق.

إمكانية تصحيح سوق الذكاء الاصطناعي

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اقترحت شركة Elliott Management أن فقاعة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد تنفجر إذا أعلنت Nvidia عن نتائج مالية مخيبة للآمال، الأمر الذي قد “يكسر تعويذة” ثقة المستثمرين.

وقد يؤدي هذا السيناريو إلى إعادة تقييم أوسع للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيرها الحقيقي على الإنتاجية والقيمة السوقية.

يسلط تحذير Elliott Management بشأن Nvidia والمشهد الاستثماري الأوسع للذكاء الاصطناعي الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الطفرة التكنولوجية الحالية.

ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن التحدي الذي يواجه المستثمرين والشركات على حد سواء سوف يتمثل في التمييز بين الابتكار الحقيقي والضجيج المضاربي.

إن الموقف الحذر لصناديق التحوط بمثابة تذكير بالحاجة إلى توقعات قابلة للقياس وتقييم دقيق للقيمة طويلة الأجل في عالم التكنولوجيا سريع الخطى.