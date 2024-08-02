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تسعى شركة Intel Corp (NASDAQ: INTC) جاهدة إلى ترسيخ مكانتها كلاعب مهم في قطاع الذكاء الاصطناعي (AI). ومع ذلك، يحذر إريك روس، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة Cascend Securities، من أن شركة Intel ليست حقًا من أسهم الذكاء الاصطناعي.

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ينتقد روس شركة إنتل لتخلفها في التقدم التكنولوجي خلال العقد الماضي، مما ساهم في أرباح الشركة المخيبة للآمال في الربع المالي الثاني.

في الربع الثاني، أعلنت إنتل عن انخفاض بنسبة 3٪ على أساس سنوي في إيرادات مركز البيانات الخاصة بها، مما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد لا يكون محرك النمو المتوقع لعملاق أشباه الموصلات.

بعد هذه الأخبار، انخفض سهم إنتل بأكثر من 20٪ في تداول ما قبل السوق يوم الجمعة.

إنتل تتخلف عن TSMC

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أثناء ظهوره على قناة سي إن بي سي ، وصف روس شركة إنتل بأنها “تاريخ قديم” بسبب فشلها في نقل تقنية المعالجة الخاصة بها بقوة من 14 نانومتر إلى 10 نانومتر، ثم إلى 7 نانومتر.

وأكد أن شركة إنتل تتأخر الآن بحوالي جيلين عن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، التي نفذت تحولاتها التكنولوجية بشكل لا تشوبه شائبة.

ونتيجة لذلك، تخسر إنتل حصتها في السوق حتى أمام شركة Advanced Micro Devices (AMD)، التي تستفيد من تقنية TSMC المتقدمة.

وأشار روس أيضًا إلى أن شركة إنتل لم تستفيد بشكل جيد من مبادرة الحكومة الأمريكية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لتصنيع الرقائق على أرضها.

ويتوقع أن تحتاج إنتل إلى ما لا يقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات من الاستثمار القوي للحاق بشركة TSMC في تكنولوجيا العمليات، مما يجعل السهم غير جذاب على المدى القريب إلى المتوسط.

انخفاض أسهم إنتل وسط توجيهات قاتمة

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تلقت أسهم إنتل ضربة قوية، ليس فقط بسبب الأرباح المخيبة للآمال، ولكن أيضًا بسبب خططها لخفض عدد موظفيها العالميين بنسبة 15%.

وهذا يعني أنه سيتم تسريح ما يقرب من 18000 موظف حيث تهدف الشركة إلى تحقيق وفورات في التكاليف السنوية بقيمة 10 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ذلك، علقت إنتل توزيعات الأرباح للربع الرابع يوم الجمعة.

بالنسبة للربع المالي الحالي، وجهت إنتل خسارة قدرها 3 سنتات للسهم الواحد على ما يصل إلى 13.5 مليار دولار أمريكي من الإيرادات، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 31 سنتًا للسهم الواحد في الأرباح و14.35 مليار دولار أمريكي من الإيرادات.

أدى هذا التناقض الصارخ في التوجيهات إلى قيام محلل Bank of America Vivek Arya بتخفيض تصنيف أسهم Intel إلى “أداء ضعيف” وخفض السعر المستهدف إلى 23 دولارًا، بما يتماشى مع سعر التداول الحالي لشركة Intel.

تسلط الصراعات الأخيرة التي واجهتها إنتل الضوء على التحديات التي تواجهها في صناعة أشباه الموصلات التنافسية.

على الرغم من جهودها لإعادة تصنيف نفسها كشركة تركز على الذكاء الاصطناعي، إلا أن التأخير التكنولوجي والأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها شركة إنتل أعاقت تقدمها.

إن حاجة الشركة إلى اللحاق بقادة الصناعة مثل TSMC وفشلها في الاستفادة من المبادرات الحكومية بشكل فعال يشير إلى طريق مليء بالتحديات في المستقبل.

ومع ذلك، فإن التزام إنتل بتوفير كبير في التكاليف والاستثمارات المستقبلية المحتملة في تكنولوجيا العمليات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وضعها بشكل أفضل في السوق.

سيحتاج المستثمرون إلى مراقبة كيفية تعامل إنتل مع هذه التحديات وما إذا كان بإمكانها استعادة مكانتها في المشهد التكنولوجي شديد التنافسية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.