ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3% في يوليو وسط تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا

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ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3% في يوليو/تموز، مما يسلط الضوء على تباطؤ ملحوظ في التوظيف ويعمق المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا.

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وفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS)، أضاف الاقتصاد 114000 وظيفة فقط الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ ديسمبر 2020، وهي فترة تميزت بالاضطراب الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وجاء نمو الوظائف أقل من توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يظل معدل البطالة عند 4.1% في يونيو.

استجابة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر

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أثار تقرير التوظيف الأخير المخاوف بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وخاصة توقيت تعديل أسعار الفائدة.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول قد اقترح سابقًا أن البنك المركزي قد يبدأ أول خفض لأسعار الفائدة بعد الوباء في وقت مبكر من سبتمبر.

ويلقي تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدلات البطالة الآن بظلال من الشك على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتظر طويلاً لمعالجة التضخم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وتعزى الزيادة في البطالة جزئيا إلى عمليات التسريح المؤقت للعمال والاضطرابات المرتبطة بالطقس.

وأشار BLS إلى أن الظروف الجوية السيئة أدت إلى تشريد بعض العمال مؤقتًا، مما ساهم في ارتفاع معدل البطالة.

وعلى الرغم من هذه العوامل القصيرة الأجل، فإن الاتجاه العام يشير إلى تباطؤ أوسع نطاقا في سوق العمل.

مكاسب الأجور والمشاركة في القوى العاملة

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وفي ظل ارتفاع معدل البطالة، هناك بعض الإشارات الإيجابية.

واستمرت مكاسب الأجور في تجاوز معدل التضخم، وهو الاتجاه الذي استمر خلال الأشهر الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة في يوليو، مما يعكس ارتفاع عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل.

ومع ذلك، كان نمو الوظائف في قطاعات خارج الرعاية الصحية والبناء وبعض أدوار النقل والتخزين في حده الأدنى.

ومن الجدير بالذكر أن التصنيع لم يشهد سوى زيادة متواضعة قدرها 1000 وظيفة، في حين شهدت الخدمات المهنية والتجارية انخفاضًا قدره 1000 وظيفة.

وتعليقًا على تقرير البطالة الأخير، قال جاغ كونر، رئيس قسم المشتقات المالية في بيتفينكس: “لقد أدى إصدار تقرير الوظائف إلى زيادة توترات الركود المحتملة. وقد يؤدي الرقم البالغ 4.3٪ إلى إطلاق قاعدة السهم، وهو مؤشر ركود موثوق تاريخيًا”.

“إن عوامل مثل زيادة المشاركة في القوى العاملة، خاصة بين المهاجرين، وعدم التوافق المستمر بين الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة، ساهمت أيضًا في حالة البطالة. وقد خلقت هذه التعقيدات، جنبًا إلى جنب مع منحنى العائد المقلوب – وهي إشارة ركود أخرى – جوًا من عدم اليقين “.

وأضاف كونر: “إذا كان رقم البطالة يدعم وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، فيمكننا أن نرى خفضًا لسعر الفائدة في سبتمبر، مما يجعل حالة صعودية لعملة البيتكوين”.

ولا تزال سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على التوقعات الاقتصادية أمراً محورياً. وفي إعلانه الأخير، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند حوالي 5.5%. وأشار باول إلى أنه يتم النظر في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وهي خطوة يمكن أن تخفض تكاليف الاقتراض وربما تحفز الطلب والتوظيف في جميع أنحاء الاقتصاد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.