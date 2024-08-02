تدهورت معنويات وول ستريت مع انخفاض مؤشر داو جونز أكثر من 700 نقطة بسبب مخاوف الركود

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واجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ جلسة له منذ ما يقرب من عامين يوم الجمعة، مدفوعًا بمخاوف الركود في أعقاب تقرير الوظائف الضعيف بشكل مفاجئ لشهر يوليو.

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وانخفض مؤشر السوق الواسع بنسبة 1.8%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 729 نقطة، أو 1.8%.

ويسلط هذا الانخفاض الحاد الضوء على المخاوف الاقتصادية المتزايدة حيث يستعد المستثمرون لاضطرابات محتملة في السوق.

المؤشرات الرئيسية تنخفض وسط المخاوف الاقتصادية

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وكان الانخفاض الحاد في الأسهم مدفوعًا بأرقام نمو الوظائف لشهر يوليو، والتي أظهرت زيادة أبطأ من المتوقع.

وذكرت وزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 114 ألف وظيفة فقط في الشهر الماضي، وهو انخفاض كبير من 179 ألف وظيفة تمت إضافتها في يونيو وأقل من 185 ألف وظيفة توقعها الاقتصاديون. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، مما يزيد من حدة مخاوف الركود.

تكبدت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى خسائر فادحة خلال اليوم. فشلت نتائج أمازون في الربع الثاني في تلبية تقديرات الإيرادات، وأصدرت الشركة توقعات مخيبة للآمال، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 12.5٪ في سعر سهمها.

وأثر هذا الانخفاض بشكل كبير على القطاع الاستهلاكي التقديري، الذي شهد أسوأ يوم له منذ مايو 2022، عندما انخفض بنسبة 6.6%.

انخفض سهم إنتل بنسبة 29٪ بعد أن أعلنت الشركة عن توجيهات ضعيفة وتسريح العمال المخطط له.

وشهدت Nvidia أيضًا انخفاضًا بأكثر من 5.5%، بعد خسارة 6% في اليوم السابق.

وتفاقمت هذه الخسائر بسبب المخاوف المتزايدة بشأن المستويات العالية من الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.

يتفاعل سوق السندات مع عمليات بيع الأسهم

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ومع بحث المستثمرين عن الأمان، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر، ليستقر عند 3.82%.

ويُنظر إلى هذا التحول نحو السندات على أنه مسار طبيعي في سوق صاعدة تشهد انعكاسًا بعد اتجاه صعودي حاد.

شهد الأسبوع تقلبات كبيرة، حيث أثرت عمليات البيع المكثفة في الجلسة السابقة على أسواق الأسهم العالمية.

ارتفعت سوق الأسهم يوم الأربعاء بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مع الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية.

وقد دفعت أرقام الوظائف الضعيفة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة العديد من المستثمرين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي كان يجب أن يتخذ إجراءات عاجلاً.

وتؤكد الانخفاضات الأخيرة في سوق الأسهم حالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد.

وفي حين ينظر بعض المستثمرين إلى دورة الانحدار الحالية باعتبارها تصحيحاً طبيعياً، فإن آخرين يشعرون بالقلق إزاء العواقب الأوسع نطاقاً المترتبة على ضعف نمو فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة.

ستتم مراقبة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم في سبتمبر عن كثب بحثًا عن مزيد من المؤشرات حول التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة وتقييم البنك المركزي للمشهد الاقتصادي.

ومع استمرار السوق في التنقل في هذه الأوقات المضطربة، سيحتاج المستثمرون إلى البقاء يقظين وقادرين على التكيف مع الظروف المتغيرة.

وسيكون التفاعل بين المؤشرات الاقتصادية وأداء الشركات وسياسات البنك المركزي حاسما في تشكيل الاتجاه المستقبلي للسوق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.