بفضل المزايا الضريبية والتأشيرات الذهبية، أصبحت البرتغال الوجهة المفضلة للمغتربين

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تبرز البرتغال بسرعة كوجهة رئيسية للمغتربين الأثرياء الباحثين عن أكثر من مجرد أشعة الشمس والسردين.

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وفقًا لتقرير مسح المغتربين الأثرياء في البرتغال 2024/25 من المؤسسة الرقمية العالمية، والذي أجرى مقابلات مع أكثر من ألف فرد ثري يفكر في الانتقال إلى مكان آخر، فإن جاذبية البلاد تكمن في أنظمتها الضريبية المواتية، والسلامة، والرعاية الصحية الممتازة، ونوعية الحياة بشكل عام. .

الحوافز الضريبية وبرامج الإقامة

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إحدى أهم عوامل الجذب للمغتربين الأثرياء هي السياسات الضريبية المميزة في البرتغال. وكان النظام الضريبي للإقامة غير المعتادة، الذي تم تقديمه في عام 2009، جذابا بشكل خاص، حيث قدم مزايا ضريبية كبيرة للمقيمين الأجانب لمدة عشر سنوات.

وعلى الرغم من أنه سيتم استبدال هذا النظام بمخطط NHR 2.0 الجديد في عام 2025، فمن المتوقع أن يظل جذابا، خاصة بالنسبة لمحترفي التكنولوجيا، ورجال الأعمال، والأفراد من ذوي الثروات العالية.

وسيستمر هذا المخطط في دعم الثروة الأجنبية والابتكار مع ضمان حماية الفوائد المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، كان برنامج التأشيرة الذهبية عن طريق الاستثمار في البرتغال عاملاً رئيسياً في جذب المستثمرين الدوليين.

يمنح هذا البرنامج الإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستثمرون 500000 يورو في الصناديق المنظمة.

وبعد خمس سنوات، يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة وحتى الجنسية، مما يوفر حرية الحركة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقد تحول هذا البرنامج من الاستثمارات العقارية إلى قطاعات مثل مصادر الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، مما يعزز النمو الاقتصادي والتنويع.

السلامة وجودة الحياة

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تعد السلامة مصدر قلق بالغ للوافدين الأثرياء، وتتميز البرتغال بمعدلات جريمة منخفضة وتتمتع بسمعة طيبة في الترحيب والأمان. وفقًا لماتيلدا جرين، وهي مغتربة ثرية من أمستردام،

البرتغال تشعر وكأنها ملاذ. يمكنني التجول في لشبونة في أي وقت من النهار أو الليل دون الشعور بعدم الأمان.

تفتخر البرتغال أيضًا بمستوى عالٍ من الرعاية الصحية وسوق العقارات الفاخرة المزدهر، خاصة في مدن مثل لشبونة وبورتو والمناطق الشهيرة مثل الغارف.

أدى تدفق المغتربين الأثرياء إلى ازدهار سوق العقارات الفاخرة، حيث توفر العقارات في مناطق مثل كاسكايس وكومبورتا وفيراجودو مواقع مذهلة وعوائد استثمارية ممتازة.

وفقًا لمؤشر سوق العقارات، من المتوقع أن ينمو سوق العقارات في البرتغال بسرعة مضاعفة في عام 2024 مقارنة بأمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة.

ظهور البدو الرقميين

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يعد التراث الثقافي الغني للبرتغال ومجتمعها الترحيبي من عوامل الجذب المهمة للوافدين. توفر البلاد مزيجًا فريدًا من السحر التاريخي ووسائل الراحة الحديثة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعائلات الدولية.

كما ساهم ظهور البدو الرحل ورجال الأعمال الرقميين في تنامي النظام البيئي للشركات الناشئة في البرتغال. لقد أصبحت مدن مثل لشبونة مراكز للمواهب الدولية، التي تجتذبها الضرائب المنخفضة ومشهد ريادة الأعمال النابض بالحياة.

مجتمع مغترب مزدهر

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ويشير التقرير إلى أن البرتغال تواصل جذب العائلات الثرية من دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإسرائيل وأجزاء مختلفة من أوروبا وآسيا.

ينجذب هؤلاء الأفراد إلى الاستقرار السياسي في البلاد، والبيئة الضريبية المواتية، ونوعية الحياة العالية.

يقول بول ستانارد، رئيس مجلس إدارة شركة Portugal Pathways، وهي منصة على الإنترنت تدعم العائلات الثرية التي تنتقل إلى البرتغال،

“لا يوجد تباطؤ في تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية القادمين إلى البرتغال، وذلك بفضل سلامة البلاد وثقافتها الغنية وأنظمة الضرائب المواتية وسوق العقارات الفاخرة المزدهر.”

إن مبادرات البرتغال الإستراتيجية، بدءًا من الحوافز الضريبية إلى برنامج التأشيرة الذهبية، جنبًا إلى جنب مع نوعية الحياة العالية والثراء الثقافي، تجعل منها وجهة ذات شعبية متزايدة للمغتربين الأثرياء.

ومع استمرار الدولة في التطور وتكييف سياساتها لجذب المواهب والاستثمارات الدولية، فإنها تظل الخيار الأفضل لأولئك الذين يبحثون عن بيئة مستقرة ومرحبة ومزدهرة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.