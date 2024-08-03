ما هو الدافع وراء صعود Zomato؟ أدى نمو Blinkit وأرباحها القوية في الربع الأول إلى دفع الأسهم

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قبل ثلاث سنوات، في 17 يوليو/تموز، سخر هارش جوينكا، رئيس مجلس إدارة شركة RPG Enterprises، بطريقة فكاهية من جنون الاكتتاب العام الأولي الذي يحيط بشركة Zomato على وسائل التواصل الاجتماعي. سلط منشوره الضوء على الشكوك التي شعر بها العديد من المستثمرين بشأن إمكانات زوماتو.

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وبالمضي قدمًا حتى اليوم، تمكنت Zomato من مضاعفة قيمتها السوقية، حيث وصلت إلى ما يقرب من 30 مليار دولار.

إن قصة النمو الرائعة هذه مدفوعة بأرباح الربع الأول القوية والأداء المذهل لقطاع التجارة السريعة Blinkit.

اكتتاب عام ممتاز وارتفاع القيمة السوقية

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Zomato، منصة توصيل الطعام الرائدة في الهند، ظهرت لأول مرة في سوق الأوراق المالية من خلال طرح عام أولي تم الاكتتاب فيه 38.25 مرة.

على الرغم من الشكوك الأولية، تم إدراج السهم بعلاوة تزيد عن 50٪، مما يمنحه قيمة سوقية تبلغ حوالي 12 مليار دولار.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت القيمة السوقية لشركة Zomato إلى أكثر من الضعف. وفي العام الماضي وحده، ارتفع سعر السهم بنسبة تزيد عن 209%.

وفي يوم الجمعة، ارتفعت أسهم Zomato بنسبة 19٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، مدعومة بنتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.

أرباح الربع الأول القوية تعزز الثقة

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كشف تقرير أرباح Zomato للربع الأول عن زيادة كبيرة في صافي الربح، حيث قفز من 20 مليون روبية في الربع من أبريل إلى يونيو من عام 2023 إلى 2.53 مليار روبية لنفس الفترة من عام 2024.

ارتفع إجمالي قيمة الطلب (GOV) عبر أعمالها التجارية بين الشركات والمستهلكين، بما في ذلك توصيل الطعام والتجارة السريعة والخروج، بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 15,455 كرور روبية.

في حين شهد توصيل الطعام زيادة بنسبة 27% في إجمالي الإنفاق الحكومي، ارتفع إجمالي إجمالي الإنفاق الحكومي في Blinkit بنسبة 130%، ونما قطاع الخروج بنسبة 106%.

تتضمن خطط Zomato التوسعية القوية زيادة عدد متاجر Blinkit من 639 حاليًا إلى 1000 بحلول مارس 2025 ثم إلى 2000 بحلول عام 2026.

يتم تحديد هذه الأهداف الطموحة مع الحفاظ على الربحية، وتسليط الضوء على استراتيجية النمو للشركة.

شركات الوساطة ترفع الأسعار المستهدفة

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دفعت النتائج القوية للربع الأول العديد من شركات الوساطة المالية، بما في ذلك Goldman Sachs وJefferies وBank of America Securities، إلى رفع أسعارها المستهدفة لأسهم Zomato.

حدد Jefferies وBank of America السعر المستهدف عند 275 روبية، في حين حدده Goldman Sachs عند 280 روبية.

سلط Goldman Sachs الضوء على Zomato باعتبارها واحدة من أسرع شركات الإنترنت نموًا، وتوقع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 38% من السنة المالية 24 إلى السنة المالية 27، مع هوامش عند الحد الأعلى من نظيراتها العالمية في مجال الأغذية.

بلينكيت: مغير قواعد اللعبة

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استحوذت Zomato على Blinkit، وهي شركة ناشئة متعثرة لتوصيل البقالة لمدة 10 دقائق، مقابل 568 مليون دولار في صفقة شاملة لجميع الأسهم في عام 2022.

في البداية، قوبل هذا الاستحواذ بالتشكيك، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم Zomato بنسبة 20%.

ومع ذلك، فقد تبين أن Blinkit هي محرك نمو كبير.

تُظهر أحدث بيانات الأرباح زيادة المساهمات من شركة Hyperpure التابعة لشركة Blinkit وZomato، وهي شركة إمداد البقالة التابعة لشركة Zomato، مما أدى إلى نتائج قوية في الربع الأول.

لاحظ بنك جولدمان ساكس أن التقييم الضمني لشركة Blinkit يتجاوز الآن أعمال توصيل الطعام الأساسية لشركة Zomato، حيث يصل إلى 13 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف القيمة السوقية لشركة Zomato.

ويمثل هذا التقييم زيادة بمقدار ستة أضعاف عن العام السابق، مدفوعًا بتقديرات الحكومة الحكومية الأعلى من المتوقع.

مستقبل التجارة السريعة في الهند

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أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع نمو صناعة التجارة السريعة (Q-commerce)، حيث أدت عمليات الإغلاق والمخاوف المتعلقة بالسلامة إلى إبقاء الناس في منازلهم.

وقد أدى اعتماد نماذج العمل من المنزل إلى زيادة هذا الاتجاه، خاصة بين جيل الألفية في المناطق الحضرية والمستهلكين من الجيل Z.

وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الهندي للإدارة (IIM) في أحمد آباد، من المتوقع أن ينمو قطاع تجارة الجودة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 27.9% بين العام المالي 22 والعام المالي 27.

وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن منصات التجارة Q، النشطة حاليًا في أقل من 30 مدينة، لديها القدرة على التوسع إلى 40 إلى 50 مدينة، مما يمثل إجمالي سوق قابل للتوجيه (TAM) يبلغ حوالي 150 مليار دولار أمريكي للسلع البقالة وغير البقالة بحلول عام 2023.

ويعتقدون أن قطاع التجارة السريعة يمكن أن يستحوذ على حوالي 70% من سوق البقالة عبر الإنترنت في الهند في غضون 2-3 سنوات، مما يحقق التوازن بين التسعير ومواعيد التسليم.

يعتمد مسار النمو الرائع لشركة Zomato على استحواذها الاستراتيجي على Blinkit وأرباح الربع الأول القوية.

ومع استمرار توسع قطاع التجارة السريعة، فإن Zomato في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى مزيد من النمو وثقة المستثمرين. ومع خطط التوسع الطموحة والتركيز على الربحية، يبدو أن الاتجاه الصعودي لشركة Zomato مستعد للاستمرار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.