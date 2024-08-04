الرئيس تينوبو يخاطب الاحتجاجات النيجيرية وسط أزمة تكلفة المعيشة

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وفي خطاب متلفز يوم الأحد، تواصل الرئيس بولا تينوبو مع النيجيريين، وخاصة الشباب، الذين كانوا يحتجون على ارتفاع تكاليف المعيشة.

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واعترف الرئيس بإحباطهم ودعا إلى وقف المظاهرات ووقف العنف، مؤكدا انفتاحه على الحوار.

أعزائي النيجيريين، وخاصة شبابنا، لقد سمعتكم بصوت عال وواضح. إنني أتفهم الألم والإحباط الذي يقود هذه الاحتجاجات، وأريد أن أؤكد لكم أن حكومتنا ملتزمة بالاستماع إلى مخاوف مواطنينا ومعالجتها.

ومع ذلك، شدد على أهمية الحفاظ على السلام وتجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار البلاد.

منظمة العفو الدولية تشير إلى وقوع وفيات وسط الاحتجاجات

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وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 13 متظاهراً قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ بدء المظاهرات الأسبوع الماضي. وعلى النقيض من ذلك، اعترفت الشرطة النيجيرية بسقوط سبعة قتلى لكنها نفت مسؤوليتها عن الوفيات.

تم القبض على ما يقرب من 700 شخص في الأيام الأولى للاحتجاجات، بتهمة ارتكاب جرائم مثل السطو المسلح والحرق العمد وتدمير الممتلكات.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها: “إن أفراد الأمن في المواقع التي فقدت فيها الأرواح استخدموا عمدا أساليب مصممة للقتل أثناء تعاملهم مع تجمعات الناس الذين يحتجون على الجوع والفقر المدقع”.

وحثت المنظمة الحقوقية الشرطة على إطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين والامتناع عن استخدام القوة المميتة لتفريق الحشود.

تينوبو يدافع عن الإصلاحات الاقتصادية

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ودافع الرئيس تينوبو، الذي يتولى منصبه منذ مايو 2023، عن السياسات الاقتصادية لإدارته، والتي تشمل الإلغاء الجزئي لدعم البنزين والكهرباء وتخفيض قيمة النايرا. وقال إن هذه التدابير ضرورية لعكس اتجاه سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية.

وشدد تينوبو في كلمته على ضرورة السلام والالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان.

يجب أن يستمر رجال الأمن في الحفاظ على السلام والقانون والنظام في بلادنا باتباع الاتفاقيات اللازمة بشأن حقوق الإنسان، والتي وقعت عليها نيجيريا.

التحديات الاقتصادية في نيجيريا واستجابة الحكومة

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شهدت الاحتجاجات، التي بدأت في الأول من أغسطس/آب، خروج آلاف النيجيريين إلى الشوارع والتعبئة عبر الإنترنت للمطالبة بتخفيض أسعار البنزين ورسوم الكهرباء، من بين قضايا أخرى.

وكانت المظاهرات مدفوعة بالاستياء واسع النطاق من سياسات الحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة.

واستجابة للتحديات الاقتصادية، سلط تينوبو الضوء على العديد من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الوضع.

ويتضمن ذلك زيادة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، وتقديم برنامج القروض لطلاب الجامعات، وبناء الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف ولايات نيجيريا الستة والثلاثين.

وأشار تينوبو إلى أن الإيرادات الحكومية تضاعفت إلى 9.1 تريليون نايرا (5.55 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة الإيرادات المخصصة لخدمة الديون من 97% إلى 68% منذ توليه منصبه.

ويدعو إلى الحوار وسبل المضي قدما

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إن دعوة تينوبو للحوار وتأكيده على معالجة مخاوف المتظاهرين تمثل منعطفًا حاسمًا في استجابة إدارته للأزمة المستمرة.

وسيكون التزامه بالاستماع إلى تظلمات المواطنين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة أمرًا حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي للاحتجاجات والوضع الاقتصادي الأوسع في نيجيريا.

وفي حين أن اعتراف الرئيس بإحباطات المتظاهرين ودعوته للسلام قد يساعد في تخفيف التوترات، فإن فعالية التدابير التي تتخذها إدارته في معالجة القضايا الاقتصادية الأساسية لا يزال يتعين رؤيتها.

وتؤكد الاحتجاجات الحاجة الملحة إلى حلول شاملة ومستدامة للتحديات الاقتصادية التي تواجه نيجيريا.

وبينما يبحر تينوبو في هذه الفترة المضطربة، فإن التركيز سوف ينصب على كيفية موازنة حكومته بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وبين الاحتياجات والمخاوف المباشرة للشعب النيجيري.

آثار أوسع على الحكم والاستقرار

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تسلط الاحتجاجات الأخيرة في نيجيريا الضوء على العواقب الأوسع نطاقا المترتبة على قرارات السياسة الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي.

إن قدرة الحكومة على إدارة السخط العام وتنفيذ الإصلاحات الفعالة ستكون حاسمة في الحفاظ على النظام وتعزيز التعافي الاقتصادي.

وتواجه إدارة تينوبو التحدي المزدوج المتمثل في معالجة المظالم الاقتصادية المباشرة في حين تعمل على إرساء الأساس للنمو والاستقرار في الأمد البعيد.

ويشير خطاب الرئيس الأخير والتدابير المبينة إلى الاعتراف بهذه التحديات والالتزام بالتصدي لها.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.