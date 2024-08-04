ماذا قد تعني حرب شاملة بين إيران وإسرائيل بالنسبة لاقتصاد الشرق الأوسط؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

إن الارتفاع الحاد في المخاطر الجيوسياسية والصراع بين إسرائيل وغزة الذي قد يتصاعد إلى حرب إقليمية تشمل إيران وحزب الله، يثير مخاوف اقتصادية كبيرة بالنسبة للبنان وإسرائيل وإيران.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ويتوقع المحللون عواقب وخيمة على هذه البلدان، حيث من المتوقع أن يعاني لبنان أكثر من غيره.

ويواجه لبنان انكماشاً اقتصادياً حاداً

Copy link to section

ومن المرجح أن يشهد لبنان، الذي يعاني بالفعل من جمود سياسي طويل الأمد وأزمة اقتصادية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير إذا امتد الصراع إلى حدوده.

وقال نسيب غبريل، رئيس مجموعة الأبحاث الاقتصادية في مجموعة الأبحاث الاقتصادية في جبيل ومقرها بيروت: “بناء على التهديدات الإسرائيلية بتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية في لبنان، ومعاقبة الدولة اللبنانية، أتوقع انكماشا بنسبة 10 إلى 15 في المائة هذا العام”. بنك.

تصاعدت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد مقتل الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العام لحزب الله فؤاد شكر في إحدى ضواحي بيروت الجنوبية.

وأدت هذه الأحداث إلى تصعيد التوترات، حيث تعهد المرشد الأعلى الإيراني بالانتقام من إسرائيل.

التأثير على البنية التحتية والاقتصاد في لبنان

Copy link to section

يتمتع لبنان بتاريخ من الحروب بالوكالة والصراعات المسلحة، لكن هشاشته الاقتصادية الحالية تعرضه لخطر “الانهيار الكامل”، وفقًا لنعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Zaye Capital Markets.

إن الصراع العسكري المتفاقم بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني المتعثر بالفعل.

ولن يكون التأثير مثل ما حدث في فلسطين. لا أعتقد أن أي شخص ينظر إلى هذا السيناريو حاليًا يعتقد ذلك. سيتم احتواؤه إلى حد كبير.

في سيناريو التصعيد، يمكن أن تشمل الأهداف اللبنانية المحتملة أصول حزب الله العسكرية بالقرب من البنية التحتية الحيوية مثل مطار بيروت رفيق الحريري الدولي وميناء بيروت البحري، بالإضافة إلى موانئ أصغر في جنوب لبنان، وفقًا لـ S&P Global Market Intelligence.

تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن اقتصاد البلاد قد عانى بالفعل من أضرار بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب الصراع المستمر.

ويشهد لبنان حاليًا واحدة من أسوأ الأزمات المالية العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث يواجه القطاع المصرفي خسائر تزيد عن 70 مليار دولار وانخفاض قيمة عملته بأكثر من 90٪ منذ عام 2019.

التداعيات الاقتصادية على إيران

Copy link to section

وإيران، التي واجهت بالفعل مواجهات عسكرية مباشرة مع إسرائيل، معرضة للخطر أيضًا.

إن مقتل الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يعقد جهود الرئيس بيزشكيان للتواصل مع الغرب وتخفيف العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

ومن الممكن أن يؤدي انتقام طهران من إسرائيل إلى عرقلة جهودها لتعزيز الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنفط والغاز. واستمر الاقتصاد الإيراني في النمو على الرغم من العقوبات، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% العام الماضي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.3% هذا العام و3.1% في 2025، وفقا لصندوق النقد الدولي.

الاقتصاد الإسرائيلي تحت الضغط

Copy link to section

وتباطأ النمو الاقتصادي الإسرائيلي منذ أن شنت هجومها على غزة في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر التي شنها مسلحون بقيادة حماس، والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي واختطاف 240 آخرين.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل ما يقرب من 40 ألف شخص.

ويتعرض الاقتصاد الإسرائيلي، الذي من المتوقع الآن أن ينمو بنسبة 1.5% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، لضغوط.

وخفض بنك إسرائيل توقعات النمو في البلاد بسبب تأثير الحرب، وقدر تكلفة الصراع بنحو 255 مليار شيكل أو 13% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024.

ويشمل ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي والمدني وانخفاض الإيرادات الضريبية.

آثار إقليمية أوسع

Copy link to section

ومن الممكن أن يؤثر تصاعد الصراع أيضًا على قطاعات السياحة والشحن والنفط. وأصدرت الدول تحذيرات سفر ضد لبنان وإسرائيل والمناطق الحدودية مع الأردن ومصر. أوقفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان، مما يسلط الضوء على هشاشة قطاع السياحة.

وتشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن السياحة، التي تمثل ما بين 12% إلى 26% من إيرادات الحساب الجاري للبنان والأردن ومصر، قد تخسر حوالي 16.1 مليار دولار من الإيرادات بسبب الصراع.

ويهدد الصراع أيضًا طرق الشحن العالمية. تعهدت ميليشيا الحوثي اليمنية بتكثيف حملتها في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري حيوي.

وقال جاك كينيدي، رئيس مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة S&P Global Market Intelligence، إن هجمات الحوثيين يمكن أن تتصاعد، مما يتسبب في تعطيل كبير للشحن التجاري ونشر الدعم البحري.

ارتفاع أسعار النفط وانعكاساته على الاقتصاد العالمي

Copy link to section

يمكن أن يؤدي تورط إيران المباشر في الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تقلبات السوق، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقال أسلم إن زيادة أسعار النفط الخام العالمية من شأنها أن تثير مخاوف التضخم من جديد.

ويمتد التهديد الاقتصادي العام إلى ما هو أبعد من المنطقة المباشرة، مما يؤثر على ثقة المستثمرين والقطاعات المختلفة على مستوى العالم. وتؤكد تداعيات الصراع الترابط بين الاستقرار الجيوسياسي والصحة الاقتصادية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.