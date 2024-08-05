الكنز النقدي لشركة بيركشاير هاثاواي: ما يكشفه عن ظروف السوق

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تتصدر شركة بيركشاير هاثاواي (NYSE: BRK.B) عناوين الأخبار من خلال تحولاتها الإستراتيجية، مما يشير إلى رؤى مهمة حول اتجاهات السوق الأوسع.

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قامت المجموعة متعددة الجنسيات، بقيادة وارن بافيت، مؤخرًا بإجراء تعديلات ملحوظة على محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك تخفيض كبير في حصصها في قطاعي التكنولوجيا والبنوك.

وقد تكون هذه الخطوة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في استثماراتها في شركة أوكسيدنتال بتروليوم، مؤشراً على موقف بافيت الحذر وسط مخاوف الركود المتزايدة.

“اللعب في الهجوم والدفاع”

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خفضت شركة بيركشاير هاثاواي مركزها في شركة أبل بنسبة 50% وباعت ما يقرب من 10% من ممتلكاتها في بنك أوف أمريكا.

تشير باربرا جودستين، الشريك الإداري في R360، إلى أن هذه الإجراءات تعكس استراتيجية بافيت المتمثلة في “اللعب في كلا الهجوم والدفاع”.

في مقابلتها مع CNBC، أبرزت جودشتاين أن قرارات بافيت تهدف إلى تقليل التعرض للقطاعات التي يحتمل أن تكون مبالغ فيها أو محفوفة بالمخاطر مع الحفاظ على رأس المال للاستثمارات أو عمليات الاستحواذ المستقبلية.

ويتوافق توقيت هذه التحركات مع مخاوف السوق الأوسع.

انخفض مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة تزيد عن 20% منذ 11 يوليو/تموز، مما زاد المخاوف بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة.

على الرغم من استثمارات بيركشاير هاثاواي في اليابان، أشار جودستين إلى أن هذه الممتلكات ضئيلة نسبيًا ولا تؤثر بشكل كبير على محفظة بافيت الإجمالية.

لماذا تخفيض حصة أبل؟

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يمكن أن يعزى قرار بافيت بتخفيض حصة شركة بيركشاير في أبل بمقدار النصف إلى هدفه المتمثل في جني الأرباح وإعادة توازن المحفظة، خاصة في ضوء مخاوف التقييم الحالية.

ويؤكد الأداء المالي الأخير للشركة على هذه الاستراتيجية.

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي عن أرباح صافية قدرها 30.3 مليار دولار للربع الثاني، بانخفاض من 35.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

يشير نهج بيركشاير هاثاواي إلى الاستعداد للانكماش الاقتصادي المحتمل.

لقد كانت الشركة بائعًا صافيًا للأسهم خلال الأرباع السبعة الماضية وتمتلك حاليًا مبلغًا كبيرًا قدره 277 مليار دولار نقدًا – وهو أعلى مستوى للشركة على الإطلاق.

وشدد جودستين على أن مبيعات أسهم بافيت المستمرة في الربع الثالث عززت نيته في البقاء سائلاً وجاهزًا لتأثيرات الركود المحتملة.

وقد ردد بافيت نفسه هذا الشعور قائلا في الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير هاثاواي في شهر مايو أنه في حين أن الشركة حريصة على الاستثمار، فإنها لن تفعل ذلك إلا في الفرص ذات الحد الأدنى من المخاطر والعوائد المحتملة الكبيرة.

وعلق بافيت قائلاً: “نحن نود أن ننفقها، ولكننا لن ننفقها إلا إذا اعتقدنا أن (الشركة) تقوم بشيء ينطوي على مخاطر قليلة للغاية ويمكن أن يدر علينا الكثير من المال”.

يظهر سهم بيركشاير مرونة

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على الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق، أظهر سهم بيركشاير هاثاواي مرونة، حيث ارتفع بنسبة 14٪ من أدنى مستوى له منذ عام حتى الآن. يشير هذا الانتعاش إلى الثقة في الموقع الاستراتيجي للشركة وآفاق النمو المستقبلية.

مع استمرار شركة بيركشاير هاثاواي في التنقل في مشهد السوق المتطور، فإن نهجها الحذر واحتياطياتها النقدية الكبيرة يمكن أن توفر ميزة تنافسية.

وستتم مراقبة قدرة الشركة على التكيف والاستفادة من الفرص عن كثب حيث يقوم المستثمرون والمحللون بتقييم البيئة الاقتصادية الأوسع وتأثيراتها على اللاعبين الرئيسيين في السوق.

وأخيرا، تسلط القرارات الاستثمارية الأخيرة التي اتخذتها شركة بيركشاير هاثاواي واحتياطياتها النقدية الكبيرة الضوء على التحول الاستراتيجي نحو الحذر وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. بينما يستعد وارن بافيت لمواجهة تحديات السوق المحتملة، يمكن أن تقدم إجراءات الشركة رؤى قيمة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.