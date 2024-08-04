داخل عمليات بيع أسهم بيركشاير البالغة 76 مليار دولار: ما الذي يدفع قرار بافيت بخفض حصته في شركة أبل؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

خفضت شركة بيركشاير هاثاواي، المملوكة لوارن بافيت، حصتها بشكل كبير في شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون، كجزء من استراتيجية أوسع تتضمن بيع أسهم بقيمة 76 مليار دولار.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وخفضت الشركة مركزها في شركة أبل بأكثر من 50 مليار دولار إلى 84.2 مليار دولار في الربع الثاني، مما حقق أرباحًا استثمارية كبيرة وفقًا للإيداعات المنشورة يوم السبت.

انخفاض كبير في أسهم شركة أبل

Copy link to section

وتشير البيانات إلى أن بيركشاير باعت ما يقرب من 390 مليون سهم من أسهم أبل، أي ما يعادل حوالي نصف حصتها.

أنتجت هذه المبيعات، إلى جانب عمليات تصفية الأسهم الأخرى، مكاسب محققة بعد خصم الضرائب بلغت 47.2 مليار دولار، مما يمثل عائدًا كبيرًا على الاستثمار الذي بدأه لأول مرة أحد نواب بافيت في عام 2016.

وقد أدت هذه الخطوة الإستراتيجية إلى دفع حيازات بيركشاير النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 277 مليار دولار، بزيادة قدرها 88 مليار دولار عن الربع السابق.

وقد قامت الشركة بإعادة تخصيص هذه العائدات إلى سندات خزانة قصيرة الأجل، مما يعكس موقف بافيت الحذر تجاه أسواق الأسهم الحالية في الولايات المتحدة.

التزام طويل الأمد تجاه شركة Apple

Copy link to section

وعلى الرغم من عمليات البيع الكبيرة، أكد بافيت التزامه طويل الأمد تجاه شركة أبل. وفي شهر مايو، أشار للمساهمين إلى أن شركة أبل ستظل استثمارًا أساسيًا لشركة بيركشاير، إلى جانب المقتنيات المهمة الأخرى مثل كوكا كولا وأمريكان إكسبريس.

وقال بافيت في الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير: “ما لم يحدث شيء جذري يغير بالفعل استراتيجية تخصيص رأس المال، فسيكون لدينا شركة أبل باعتبارها أكبر استثمار لدينا”.

أضاف،

“لكنني لا أمانع على الإطلاق، في ظل الظروف الحالية، بناء المركز النقدي عندما أنظر إلى بديل ما هو متاح في أسواق الأسهم وأنظر إلى تكوين ما يحدث في العالم، نجده جذابًا للغاية. “.

السياق التاريخي واستراتيجية الاستثمار

Copy link to section

كانت شركة أبل واحدة من أهم استثمارات بيركشاير في الأسهم في السنوات الأخيرة، خاصة وأن أسهم التكنولوجيا الأمريكية حققت مكاسب أوسع في السوق.

تاريخياً، كان بافيت وشريكه الاستثماري الراحل تشارلي مونجر حذرين بشأن الاستثمار في شركات التكنولوجيا.

لقد أضاعوا فرصًا ملحوظة مع شركات مثل Google وكان لديهم مشروع أقل نجاحًا مع IBM في عام 2011.

ومع ذلك، تغير هذا النهج في عام 2016 عندما قرر بافيت الاستثمار بكثافة في شركة أبل.

وأنفقت بيركشاير ما يقرب من 40 مليار دولار على أسهم أبل منذ ذلك الحين، وهو المبلغ الذي يشمل مشتريات بافيت، ونائبه الاستثماري، ووحدة التأمين المملوكة لشركة بيركشاير.

رد فعل السوق والخطط المستقبلية

Copy link to section

حقق سهم شركة Apple عائدًا إجماليًا يقارب 800 بالمائة منذ أن كشفت شركة Berkshire لأول مرة عن استثمارها، مما أظهر المكاسب الكبيرة التي تحققت من هذه الإستراتيجية.

وأشار كريستوفر روسباخ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيركشاير المستثمرة جي ستيرن وشركاه، إلى أن مبيعات أسهم شركة أبل تعكس التزام بافيت بانضباط التقييم.

وأشار روسباخ،

“إن مسألة كيفية توزيع الأموال وما إذا كان يمكنه العثور على فرص استثمارية بين الأسهم أو إعادتها إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء ستكون سؤالًا مستمرًا لن يختفي”.

عمليات تصفية إضافية والأداء المالي

Copy link to section

وبعيدًا عن شركة أبل، كشفت بيركشاير عن استمرار عمليات التجريد في مراكز أخرى بعد نهاية الربع الثاني.

وباعت الشركة ما قيمته 3.8 مليار دولار من أسهم بنك أوف أمريكا على مدى 12 يوم تداول متتالي، مما خفض حصتها في البنك إلى 12.1%.

واستفادت بيركشاير أيضًا من ارتفاع أسعار الفائدة التي حددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدى العامين الماضيين، مما عزز بشكل كبير دخل الفائدة على محفظتها من سندات الخزانة.

وحققت الشركة 2.6 مليار دولار من إيرادات الفوائد في الربع الثاني و8 مليارات دولار خلال العام الماضي، متجاوزة 5.4 مليار دولار حصلت عليها من أرباح من محفظة أسهمها البالغة 285 مليار دولار.

رؤى اقتصادية من نتائج بيركشاير الفصلية

Copy link to section

تتم مراقبة أرباح بيركشاير الفصلية عن كثب للحصول على رؤى حول وجهات نظر بافيت الاستثمارية والأداء العام للاقتصاد الأمريكي.

وتشير النتائج الأخيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال قويا بشكل عام.

وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 15 في المائة عن العام السابق إلى 11.6 مليار دولار، مدفوعة بالانتعاش في وحدة التأمين في بيركشاير.

وتضاعفت أرباح الاكتتاب قبل الضرائب في شركة جييكو للتأمين على السيارات أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.8 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى زيادة الأسعار لحاملي وثائق التأمين.

ظلت الإيرادات في شركة BNSF التابعة لشركة بيركشاير للسكك الحديدية ثابتة، مع ارتفاع حجم شحنات المنتجات الاستهلاكية يقابله انخفاض في نقل الفحم. انخفضت المبيعات في العديد من شركات التصنيع التابعة لها، بما في ذلك Marmon وIscar، خلال هذا الربع، في حين زادت الإيرادات في قطاعات مثل NetJets وPrecision Castparts.

ومع ذلك، لاحظت الشركة انخفاضًا في المبيعات في Fruit of the Loom وأعمال توريد المطاعم الخاصة بها.

يسلط القرار الاستراتيجي الذي اتخذه وارن بافيت بتخفيض حصة بيركشاير هاثاواي في شركة أبل بشكل كبير الضوء على النهج الحذر تجاه المشهد الحالي لسوق الأسهم.

ومع الحفاظ على التزام طويل الأمد تجاه شركة أبل، فإن هذه الخطوة تعكس استراتيجية أوسع لبناء احتياطيات نقدية والاستفادة من فرص الاستثمار الأكثر استقرارًا.

ومع استمرار بيركشاير في تعديل محفظتها الاستثمارية، يظل المجتمع المالي منتبهًا لخطوات بافيت التالية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.