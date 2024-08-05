هل أدى التقدم البطيء في الذكاء الاصطناعي لشركة Apple إلى دفع بافيت إلى البيع؟

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حققت شركة Apple مؤخرًا دخولًا مهمًا في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث كشفت عن ذكاء Apple الخاص بها في المؤتمر العالمي للمطورين في يونيو.

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تمثل هذه الخطوة لحظة محورية لعملاق التكنولوجيا، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها ودفع قيمتها السوقية إلى مستوى مذهل يبلغ 3.5 تريليون دولار في وقت ما.

على الرغم من هذا الإنجاز، تأخرت شركة Apple في كثير من الأحيان في اعتماد ميزات جديدة. ومع ذلك، فإن موقعها المهيمن في السوق ونظامها البيئي الفريد يسمحان لها بتقديم ميزات على جدولها الزمني المفضل. ويستمر هذا الاتجاه مع عروض الذكاء الاصطناعي التوليدية، والتي تتخلف حاليًا عن المنافسين.

رؤية أبل للذكاء الاصطناعي

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يعتبر نهج شركة Apple تجاه الذكاء الاصطناعي متميزًا، ولا يتبع الإرشادات التي وضعتها OpenAI. وبدلاً من ذلك، ترسم شركة Apple Intelligence مسارها، مما يثير تساؤلات حول التأثير المحتمل لتأخر دخولها إلى مجال الذكاء الاصطناعي.

تاريخيًا، حظيت واجهات Apple باستقبال جيد من قبل المستخدمين. تهدف واجهة الذكاء الاصطناعي القادمة، Voice، إلى العمل كسكرتير خاص، يساعد المستخدمين في إدارة بياناتهم وأنشطتهم وحياتهم اليومية.

إحدى الميزات البارزة، وهي الإشعارات ذات الأولوية، المقرر إطلاقها هذا الخريف، ستساعد المستخدمين على جدولة المهام لليوم التالي، مما يضمن عدم تفويت أي اجتماع أو حدث مهم.

تهدف Apple Intelligence إلى تقديم تجربة ذكاء اصطناعي شاملة، تتضمن الصوت والصور ومقاطع الفيديو ووظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى باستخدام بيانات المستخدم.

وتماشيًا مع هذه التطورات، تخطط Apple لتعزيز قدرات Siri وتجري مناقشات مع Google حول ترخيص نماذج Gemini AI لجهاز iPhone 16، مما يفتح إمكانيات جديدة في كتابة المقالات وإنشاء الصور.

أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، عن حماسه قائلاً: “يسعدنا تقديم فصل جديد في ابتكارات Apple.

ستعمل Apple Intelligence على تغيير ما يمكن للمستخدمين فعله بمنتجاتنا، وما يمكن أن تفعله منتجاتنا لمستخدمينا.”

التخلف عن المنافسين

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وفي الربع الثاني من عام 2024، انخفضت حصة أبل في السوق من 16% إلى 14%، وسط منافسة شرسة من عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي وسامسونج. ودفع هذا التراجع شركة آبل من المركز الثالث إلى المركز السادس في سوق الهواتف الذكية الصينية.

ارتفعت شحنات هواوي بنسبة 41% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إطلاق سلسلة Pura 70 في أبريل. تدعي شركة هواوي أنها حققت في 10 سنوات ما استغرق مناطق أخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، 30 عامًا لإنجازه في مجالات مثل أنظمة التشغيل والذكاء الاصطناعي.

وبالمثل، تتميز سلسلة Galaxy S24 الجديدة من سامسونج بميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، بما في ذلك دائرة البحث، والترجمة المباشرة، والتحرير التوليدي لـ Galaxy AI.

في حين أن شركة أبل تعمل بلا شك بجدية على مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الجهود ستكون كافية لاستعادة حصتها المفقودة في السوق. منتجات أبل، على الرغم من تأخر وصولها إلى الأسواق في كثير من الأحيان، إلا أنها معروفة بجودتها العالية. ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق من تأخر الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي.

التأثير على استثمار بافيت

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قامت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت مؤخراً بتخفيض حصتها في شركة أبل، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. على الرغم من أن الأساس المنطقي الدقيق لا يزال غير معلن، فمن المعقول أن التقدم البطيء الذي حققته شركة أبل في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب انخفاض حصتها في السوق، ربما أثر على تحرك بافيت.

يسلط الانخفاض الأخير في حصة السوق والمنافسة الشديدة من المنافسين الضوء على التحديات التي تواجهها شركة Apple. ومع استمرار الشركة في تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، يراقب عالم التكنولوجيا باهتمام لمعرفة ما إذا كان بإمكان شركة أبل استعادة مكانتها كشركة رائدة في السوق. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت ابتكارات Apple في مجال الذكاء الاصطناعي ستكون كافية لإقناع المستثمرين مثل بافيت بالحفاظ على ثقتهم في عملاق التكنولوجيا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.