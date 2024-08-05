توضيح: ما سبب عمليات بيع الأسهم العالمية ومن يقع اللوم؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

شهدت الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة مع تفاعل المتداولين مع البيانات الاقتصادية الأخيرة، مما أدى إلى تفكيك الرهانات التي سيطرت على معظم أوقات العام.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وعانى مؤشر توبكس الياباني من انخفاض كبير بأكثر من 12%، وهو ما يمثل أكبر عمليات بيع منذ انهيار “الاثنين الأسود” عام 1987.

امتدت موجة البيع هذه إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، حيث انخفض مؤشر S&P 500 في وول ستريت بحوالي 4٪.

لماذا بيع الأسهم؟

Copy link to section

وكان المحفز الرئيسي لهذه الاضطرابات في السوق هو البيانات الاقتصادية الأخيرة، التي تحدت الاعتقاد السائد بأن صناع السياسات على مستوى العالم، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قادرون على تهدئة التضخم من دون أضرار جانبية شديدة.

وجاءت البيانات الأكثر إثارة للدهشة من تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة، والذي أشار إلى تباطؤ حاد في التوظيف أكثر من المتوقع.

وزاد هذا التقرير من المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقد لاحظ المسؤولون التنفيذيون في الشركات أن الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك حاسم للاقتصاد الأمريكي، بدأ في الانخفاض.

وقال استراتيجيو الأسهم في بنك جيه بي مورجان: “مع دخول هذا العام، كانت توقعات المستثمرين تشير إلى نتيجة معتدلة”.

ومع ذلك، فإن هذا السرد المتفائل يتعرض الآن “لاختبار شديد”.

قام بنك جولدمان ساكس بمراجعة توقعاته خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقدر الآن فرصة واحدة من كل أربعة لدخول الولايات المتحدة في حالة ركود خلال العام المقبل، ارتفاعًا من الاحتمال السابق البالغ 15٪.

وتبدو علامات الضائقة الاقتصادية واضحة أيضاً في مناطق أخرى، حيث تسلط الدراسات الاستقصائية للشركات في منطقة اليورو الضوء على تأثير التوترات الجيوسياسية، وضعف النمو العالمي، وهشاشة ثقة المستهلك.

وفي الوقت نفسه، أظهر قطاع التصنيع المهيمن في الصين علامات على تراجع النشاط في الأشهر الثلاثة التي سبقت يوليو.

وأوضح اضطرابات السوق الشديدة

Copy link to section

وكانت أسواق الأسهم العالمية تسير في مسار تصاعدي، مدعومة بالآمال في سيناريو اقتصادي “معتدل” وارتفاع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية مدفوعا بالحماس لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يعتبر مقياس الأسهم الأكثر أهمية في العالم، بنسبة 20٪ تقريبًا منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في 16 يوليو.

ومع ذلك، فإن تراجعات السوق عادة ما تكون أسرع من المكاسب. ومنذ الذروة التي بلغها في يوليو/تموز، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9%.

كما أدى ارتفاع الأسهم إلى جعل الأسهم تبدو أكثر تكلفة، حيث تم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 20.5 ضعف الأرباح المتوقعة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مقارنة بمتوسط 16.5 منذ عام 2000، وفقا لبيانات فاكتسيت.

ارتفع مؤشر VIX، الذي يشار إليه غالبًا باسم “مقياس الخوف” في وول ستريت، إلى 50 نقطة من 16 نقطة قبل أسبوع واحد فقط، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، مما يشير إلى أن المزيد من تقلبات السوق قد تكون في المستقبل.

تلعب شركة Magnificent 7 في قطاع التكنولوجيا دورًا محوريًا

Copy link to section

وكان المستثمرون قلقين بشكل خاص بشأن الاعتماد الكبير على عدد صغير من أسهم التكنولوجيا، المعروفة باسم “العظماء السبعة” في أمريكا.

استحوذت شركات Apple وMicrosoft وAlphabet وAmazon وTesla وMeta وNvidia على 52% من عائدات العام حتى تاريخه على مؤشر S&P 500 حتى يوليو، وفقًا لهوارد سيلفربلات، أحد كبار المحللين في مؤشرات S&P Dow Jones.

تتعرض هذه الأسهم الآن لضغوط، مما يحول تأثيرها الإيجابي في السوق إلى عامل مهم في عمليات البيع. وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 14% منذ الذروة التي بلغها في يوليو.

وتفاقمت مشاكل قطاع التكنولوجيا بسبب الأخبار التي تفيد بأن شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت قد خفضت حصتها في شركة أبل إلى النصف كجزء من تحول أوسع نطاقا بعيدا عن الأسهم، مما دفع المستثمر الملياردير إلى بيع 76 مليار دولار من الأسهم.

ظهرت أيضًا مخاوف أخرى متعلقة بالتكنولوجيا، مثل إعلان إنتل عن خفض 15000 وظيفة في خطة تحول شاملة، مما تسبب في انخفاض أسهمها بنسبة 30٪ تقريبًا الأسبوع الماضي.

وعلى نحو مماثل، أثر القلق بشأن استدامة الطفرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في الطلب على الرقائق المتخصصة على المعنويات، مع انخفاض شركة صناعة الرقائق إنفيديا بنسبة 35% عن أعلى مستوياتها في يونيو/حزيران.

وتضررت سوق الأسهم اليابانية بشدة

Copy link to section

وتحملت سوق الأسهم اليابانية العبء الأكبر من عمليات البيع، مما أدى إلى محو جميع مكاسبها لهذا العام بعد انخفاض يوم الاثنين.

وكان سبب هذا الانخفاض هو الارتفاع السريع في قيمة الين بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008.

ويتناقض هذا الموقف المتشدد مع توقعات التحول الحذر في السياسة النقدية الأمريكية، مما يؤدي إلى تفكيك “تجارة المناقلة” حيث يقترض المستثمرون في البلدان ذات أسعار الفائدة المنخفضة للاستثمار في البلدان ذات أسعار الفائدة الأعلى.

ويمثل ارتفاع الين بأكثر من 12% مقابل الدولار الأمريكي منذ نهاية يونيو/حزيران إلى 142.5 ين حركة زلزالية في أسواق العملات.

يشكل الين القوي رياحًا معاكسة كبيرة لمعايير الأسهم اليابانية ذات المصدرين الثقيلين.

لقد أصبحت سوق الأوراق المالية اليابانية، المنكشفة بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، هدفا رئيسيا للحد من المخاطر عندما تتحول الصناديق العالمية إلى حالة من الذعر.

وعلى الرغم من التصريحات الصعودية الأخيرة حول انتعاش الاقتصاد الياباني والارتفاع غير المسبوق الذي وصلت إليه أسهم طوكيو في شهر يوليو/تموز، إلا أن هذه القصة كانت تحظى بدعم هش.

وافتقرت المؤسسات المحلية والأفراد إلى اقتناع قوي بالسوق، مما ترك عبء الارتفاع الثقيل للمستثمرين الأجانب، الذين يمكنهم الخروج من السوق بسرعة عندما تتحول المعنويات.

ما ذنب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟

Copy link to section

كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بإبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا فوق 5٪ يتماشى مع توقعات المستثمرين.

ومع ذلك، فإن تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو، والذي أظهر تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة، قد نشر الذعر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد أخر خفض تكاليف الاقتراض لفترة طويلة، مما يزيد من خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

قد يواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول موقفًا صعبًا إذا استمر عدم الاستقرار في السوق.

وتقوم الأسواق الآن بتسعير تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 1.25 نقطة مئوية، أي ما يعادل خمس تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية العام.

ويدرس التجار أيضًا احتمال أن يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى الرد بتخفيض طارئ غير مجدول قبل اجتماعه القادم في سبتمبر.

تشهد الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي. وتؤكد عمليات البيع الحادة في مؤشر توبكس الياباني والانخفاضات الأوسع في الأسواق الأمريكية والأوروبية على المخاوف المتزايدة بين المستثمرين.

وأدت البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تباطؤ التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى زيادة مخاطر الركود.

وقد أدى التأثير الضخم لأسهم التكنولوجيا والسياسات النقدية المتناقضة للاقتصادات الكبرى إلى تفاقم تقلبات السوق.

وبينما يستعد المتداولون لمزيد من الاضطرابات المحتملة، يظل التركيز على كيفية تعامل صناع السياسات العالميين، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.