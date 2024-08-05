يبيع Hugo Boss الأعمال الروسية إلى Stockmann، ويخرج من السوق بسبب غزو أوكرانيا

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قالت شركة هيوجو بوس الألمانية للأزياء الفاخرة، إنها باعت أعمالها في روسيا لشركة Stockmann JSC، شريك البيع بالجملة منذ فترة طويلة، مقابل رسوم لم يتم الكشف عنها، حسبما ذكرت الشركة وفقًا لتقرير رويترز.

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تتوافق هذه الخطوة مع Hugo Boss مع العديد من العلامات التجارية الغربية التي تخرج من السوق الروسية ردًا على الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وكانت هوغو بوس قد علقت عمليات البيع بالتجزئة في روسيا بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

كما أوقفت الشركة أنشطتها في التجارة الإلكترونية وأوقفت جميع الإعلانات في السوق الروسية.

وقال هوغو بوس مؤكداً البيع لرويترز:

“يمكننا أن نؤكد أن فرعنا الروسي قد تم بيعه لشركة Stockmann JSC – وهي شركة تابعة لأحد شركاء الجملة القدامى لشركة Hugo Boss في البلاد.”

تفاصيل الصفقة والشروط المالية

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وفي حين لم يكشف أي من الطرفين عن الشروط المالية للصفقة، فإن اللوائح الروسية تفرض على الشركات الأجنبية بيع أصولها بخصم 50% على الأقل.

وفقًا لملفات الشركات الروسية، تم الانتهاء من الصفقة في الثاني من أغسطس، حيث تمتلك Stockmann JSC الآن 100٪ من Hugo Boss Rus، والتي تبلغ قيمتها الاسمية 40 مليون روبل (470.588 دولارًا).

ولم تستجب شركة Stockmann JSC على الفور لطلبات التعليق.

واجه هوغو بوس ضغوطًا من منظمات مثل B4Ukraine، وهو تحالف من مجموعات المجتمع المدني يدعو الشركات الغربية إلى قطع علاقاتها مع روسيا.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، أكدت شركة هوغو بوس أنها كانت تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها بالجملة في روسيا.

وفي أبريل الماضي، قالت الشركة:

“فيما يتعلق بأعمالنا بالجملة، كنا نفي بالالتزامات التعاقدية تجاه شركائنا. وفي هذا السياق، تلتزم Hugo Boss وما زالت تلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية في جميع الأوقات.”

ودفع الغزو الأوكراني العديد من الشركات إلى الانسحاب من روسيا

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يعد خروج Hugo Boss من روسيا جزءًا من اتجاه أوسع للعلامات التجارية الغربية لمغادرة السوق الروسية بسبب التداعيات الجيوسياسية للصراع الأوكراني.

في عام 2022، علقت شركة Ford Motor عملياتها لأول مرة في روسيا، وبعد بضعة أشهر، خرجت من السوق من خلال بيع حصتها البالغة 49٪ في مشروع Sollers Ford المشترك.

وقالت شركة صناعة السيارات إنها “تشعر بقلق عميق بشأن الوضع في أوكرانيا”، وأشارت إلى أن لديها “مجموعة قوية من المواطنين الأوكرانيين الذين يعملون في فورد حول العالم”.

وأعلنت تويوتا أيضًا وقف الإنتاج في روسيا ووقف الصادرات إلى البلاد في عام 2022 ردًا على الغزو الروسي. أثرت الحرب بشكل خاص على مشتريات الشركة من المواد والأجزاء الرئيسية.

في العام الماضي، أفيد أن مصنع الشركة في سان بطرسبرغ قد يتم نقله إلى الكيان الحكومي الروسي NAMI.

ومن بين الشركات الأخرى التي ضغطت على عملياتها الروسية بقدرات مختلفة، بوينغ وإيرباص. كانت شركة Apple من أوائل الشركات المصنعة التي أوقفت مبيعات منتجاتها في البلاد.

كما علقت Airbnb عملياتها في روسيا وبيلاروسيا.

وتشير تقديرات تقرير صادر عن كلية ييل للإدارة في يناير/كانون الثاني من هذا العام إلى أن أكثر من ألف شركة أعلنت علناً أنها تقلص طوعاً عملياتها في روسيا إلى حد ما بما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب قانوناً بموجب العقوبات الدولية.

ومع ذلك، واصلت بعض الشركات العمل في روسيا دون رادع

على سبيل المثال، بالنسبة لشركة الملابس الأمريكية Guess، فقد كان العمل كالمعتاد.

التأثير المالي على الشركات الخارجة

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وقال تحليل نشرته رويترز في مارس من هذا العام إن الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا منذ غزو أوكرانيا في عام 2022 خسرت 107 مليارات دولار في عملية الخروج من السوق.

وكانت الخسارة نتيجة لعمليات شطب أصول وخسارة الإيرادات لأن نظام الرئيس فلاديمير بوتن نفذ تدابير عقابية على نحو متزايد ضد الشركات المتخارجة، مثل بيع أصولها بخصم قدره 50% ودفع ما لا يقل عن 10% من عائدات بيعها إلى الميزانية الفيدرالية.

ووصفت واشنطن مثل هذه المدفوعات بأنها “ضرائب الخروج”.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.