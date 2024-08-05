يشهد مؤشر نيكاي 225 تراجعًا تاريخيًا، وينقض مؤشر توبكس وسط مخاوف من الركود العالمي

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شهدت الأسهم اليابانية انخفاضًا غير مسبوق يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 13٪ تقريبًا في أكبر انخفاض له على الإطلاق في يوم واحد، مما أرسل موجات صادمة عبر الأسواق العالمية وأثار مخاوف بشأن الركود الأمريكي الذي يلوح في الأفق.

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كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بما يصل إلى 11%، ليمحو جميع مكاسبه التي حققها هذا العام.

بحلول يوم الجمعة، كان مؤشر نيكاي 225 قد شهد بالفعل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ انهيار عام 1987، حيث انخفض أكثر من 4600 نقطة.

وأدى جنون السوق إلى تعليق التداول في كل من العقود الآجلة لمؤشري Topix وNikkei حيث وصلا إلى مستويات “قاطعة الدائرة”، والتي تم تصميمها لوقف التداول أثناء التقلبات الشديدة في السوق.

ولم تكن هذه الظاهرة معزولة عن اليابان؛ تم تشغيل قواطع دوائر مماثلة في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربع سنوات.

أشارت أسواق العقود الآجلة إلى أن عمليات البيع في اليابان يمكن أن تمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث يستعد المستثمرون لتجدد التقلبات مدفوعة بالمخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما كان بطيئًا للغاية في معالجة علامات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما قد يستلزم خفض أسعار الفائدة. .

وقال بيل أكمان، الرئيس التنفيذي لشركة بيرشينج سكوير:

كان الاحتياطي الفيدرالي بطيئًا جدًا في رفع أسعار الفائدة. الآن أصبح خفضها بطيئًا جدًا.

البيع للتخلص من المخاطر؟

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وعزا التجار في طوكيو عمليات البيع إلى التصحيح الكبير وحركة التخلص من المخاطر من قبل الصناديق العالمية.

وأصبح السوق الياباني، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه رائد للتجارة العالمية، هدفًا لجني الأرباح وسط اتجاه تقليل المخاطر.

وأدت قوة الين، التي ارتفعت بنحو 9% منذ منتصف يوليو/تموز، إلى تفاقم التأثير على الأسهم في طوكيو.

وقال رئيس صندوق التقاعد العالمي في اليابان نقلاً عن صحيفة فايننشال تايمز: “ينظر المستثمرون العالميون إلى السوق اليابانية على أنها ضمانة للتجارة العالمية”.

لذا، إذا كنت في وضع حاد للتخلص من المخاطر، كما هو الحال الآن مع العديد من المستثمرين بسبب مخاوف الركود الأمريكي والأوضاع الجيوسياسية، فمن المنطقي جني الأرباح في السوق اليابانية التي كان أداؤها جيدًا هذا العام.

آثار تموج في جميع أنحاء آسيا والعالم

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وقد تردد صدى عمليات البيع في اليابان في الأسواق الآسيوية الأخرى.

وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 4% في التعاملات المبكرة، في حين انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 3% تقريبًا.

وانخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في تايوان بأكثر من 6%. وأدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الصادرة يوم الجمعة إلى تفاقم ضغوط السوق، مع استمرار المستثمرين في الهروب من أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن.

في الهند، انخفض مؤشر BSE Sensex بنسبة 2.91%، بانخفاض 2358 نقطة، في حين تم تداول مؤشر Nifty50 بانخفاض 2.88% عند الساعة 11:43 صباحًا، بانخفاض 712.50 نقطة.

انخفض مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح، وارتفعت سندات الخزانة بشكل حاد

– تغير معنويات المستثمرين والتداعيات المستقبلية

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ارتفع مؤشر فيكس، وهو مقياس للاضطرابات المتوقعة في سوق الأسهم الأمريكية والمعروف باسم “مقياس الخوف” في وول ستريت، إلى 29 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المصرفية الإقليمية الأمريكية في مارس من العام السابق.

أنهى مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية الأسبوع بانخفاض بنسبة 3.4٪ وانخفض بأكثر من 10٪ منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو.

وارتفعت سندات الخزانة، حيث وصل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر عند 3.82%.

كشفت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت، يوم السبت، أنها خفضت ممتلكاتها من شركة أبل إلى النصف في الربع الثاني، ورفعت مركزها النقدي إلى مستوى قياسي بلغ 277 مليار دولار، واشترت سندات خزانة.

امتدت الاضطرابات الأخيرة إلى سوق العملات المشفرة، حيث انخفض سعر بيتكوين بأكثر من 8٪ إلى 54000 دولار، وانخفض سعر إيثريوم بنسبة 17٪ تقريبًا.

وتزايدت مخاوف المستثمرين بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما أدى إلى تكهنات بأن البنك المركزي ربما أخطأ بعدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.

انضم الاقتصاديون في جيه بي مورجان إلى غيرهم من الاستراتيجيين في وول ستريت خلال عطلة نهاية الأسبوع في مطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماعيه المقبلين.

أعرب سريني راماسوامي، المدير الإداري لأبحاث الدخل الثابت في بنك جيه بي مورجان، عن توقعات “تصاعدية” بشأن التقلبات نظرا لعدم اليقين المكتشف حديثا بشأن أسعار الفائدة وعدم السيولة في الأسواق الصيفية.

وقال مادهافي أرورا، كبير الاقتصاديين في شركة إمكاي للخدمات المالية العالمية:

إن الجمع بين ارتفاع العائدات طويلة الأجل في اليابان، ونسبة التحوط غير الجذابة للشركات اليابانية على الاستثمارات الخارجية، وقوة الين، مدفوعاً بعوامل أخرى أكثر من بنك اليابان المتشدد، سوف يتسبب في إعادة رأس المال إلى اليابان. وقد يتسبب هذا في ارتفاع علاوات السندات العالمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.