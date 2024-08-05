تنزف وول ستريت أكثر في ساعات التداول الأخيرة يوم الاثنين، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.3٪

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واجهت سوق الأسهم الأمريكية انخفاضات كبيرة مع دخول التداول ساعته الأخيرة يوم الاثنين، لتواصل الاتجاه الأخير من التقلبات المتزايدة.

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وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.3%، مع تذبذب خسائره على مدار اليوم.

خلال الجلسة الصباحية، انخفض المؤشر بما يصل إلى 4.3%، ولكن بحلول وقت الغداء، تمكن من تقليل انخفاضه إلى حوالي 1.8%.

تراجع مؤشر S&P 500 وناسداك المركب

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ويعكس انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.3% الصعوبات التي تواجهها السوق على نطاق أوسع، لكن مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا واجه خسائر أشد خطورة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.8٪ مع استئناف أسهم التكنولوجيا، التي تعرضت لضغوط في الأيام الأخيرة، عمليات البيع. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر راسل 2000 الذي يركز على الشركات الصغيرة أيضًا انخفاضًا حادًا، حيث انخفض بنسبة 3.7٪.

وتزيد عوائد سندات الخزانة من تقلبات السوق

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ومما زاد من اضطراب السوق أن العائد على سندات الخزانة لمدة عامين الحساسة للسياسة شهد تقلبات ملحوظة. أنهى اليوم بارتفاع طفيف عند 3.89%.

بين عشية وضحاها، انخفض العائد إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا لكنه تمكن من الارتفاع إلى 3.95٪ في فترة ما بعد الظهر. يسلط هذا الانعكاس في عوائد سندات الخزانة الضوء على البيئة غير المؤكدة التي يتنقل فيها المستثمرون.

معنويات السوق والتوقعات المستقبلية

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كان التقلب المستمر في سوق الأسهم الأمريكية مدفوعًا بمزيج من البيانات الاقتصادية والمخاوف الجيوسياسية ومعنويات المستثمرين.

يشير الانخفاض الحاد الذي حدث في الصباح والذي أعقبه انتعاش جزئي ثم تراجع آخر إلى أن السوق يكافح للعثور على اتجاه وسط إشارات متضاربة.

يتصارع المستثمرون مع عوامل مختلفة، بما في ذلك موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والضغوط التضخمية، والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

ويشهد قطاع التكنولوجيا، الذي كان في السابق محركًا مهمًا لمكاسب السوق، عمليات بيع واضحة، مما يساهم في عدم استقرار السوق على نطاق أوسع.

التأثير على المستثمرين والاستراتيجيات

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بالنسبة للمستثمرين، تتطلب ظروف السوق الحالية إعادة تقييم دقيق للاستراتيجيات. ويظل التنويع أمرا بالغ الأهمية، حيث تتفاعل القطاعات وفئات الأصول بشكل مختلف مع التحولات الاقتصادية.

قد تتطلب أسهم التكنولوجيا، التي أظهرت ضعفًا، إعادة تقييم حذرة، في حين أن السندات والأصول الأخرى الأكثر أمانًا يمكن أن توفر بعض الاستقرار وسط التقلبات.

مع اختتام التداول يوم الاثنين، سلطت الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم الأمريكية الضوء على التقلبات المستمرة وعدم اليقين الذي يواجه المستثمرين.

ومع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.3%، وهبوط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.8%، وتقلب عوائد سندات الخزانة، يستعد المشاركون في السوق لاستمرار عدم القدرة على التنبؤ.

في الأيام المقبلة، من المرجح أن يراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية وإشارات الاحتياطي الفيدرالي للتغلب على هذه الأوقات المضطربة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.