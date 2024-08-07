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أعلنت شركة Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB) عن عودة إلى الربحية في الربع المالي الأول، مدفوعة بقوة قسم القنب الطبي التابع لها.

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ارتفعت أسهم منتج القنب المرخص بنسبة 11٪ يوم الأربعاء بعد الإعلان.

تحول مالي مثير للإعجاب

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أعلنت الشركة الكندية عن صافي دخل قدره 4.8 مليون دولار كندي لهذا الربع، وهو تحول كبير من خسارة قدرها 20.2 مليون دولار كندي مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

تم تعزيز هذا الأداء الرائع من خلال زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي في إيرادات إكثار النباتات، والتي وصلت إلى 23.1 مليون دولار كندي (16.84 مليون دولار أمريكي).

ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي إيرادات Aurora إلى 83.4 مليون دولار كندي، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 77.6 مليون دولار كندي و74.7 مليون دولار كندي المعلن عنها في العام السابق.

القنب الطبي: القوة الدافعة

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شهد قطاع القنب الطبي في Aurora نموًا قويًا بنسبة 13.5%، حيث وصلت إيراداته إلى 47.2 مليون دولار كندي.

وعوض هذا النمو انخفاضًا بنسبة 10٪ في إيرادات استهلاك القنب، والتي انخفضت إلى 11.5 مليون دولار كندي.

وساهمت القوة في قطاع القنب الطبي أيضًا في زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 87%، والتي ارتفعت إلى 4.9 مليون دولار كندي.

أعرب الرئيس التنفيذي ميغيل مارتن عن ثقته في قدرة الشركة على البناء على إنجازاتها في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وأستراليا والمملكة المتحدة.

وسلط مارتن الضوء على التزام شركة Aurora بالتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي، بهدف الحفاظ على الزخم الإيجابي وتعزيز مكانتها في السوق.

التدفق النقدي الحر الإيجابي والانضباط المالي

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سجلت Aurora Cannabis أيضًا تدفقًا نقديًا مجانيًا إيجابيًا قدره 6.5 مليون دولار لهذا الربع.

وأرجعت الشركة هذا النجاح إلى القوة المستمرة في القنب الطبي والانضباط المالي والميزانية العمومية القوية.

أكد مارتن على هذه العوامل باعتبارها حاسمة للحفاظ على التدفق النقدي الحر الإيجابي ودعم استراتيجية النمو طويلة المدى لشركة Aurora.

على الرغم من تقرير الأرباح الإيجابي، لا يزال سهم Aurora Cannabis منخفضًا بأكثر من 30٪ عن أعلى مستوى له منذ بداية العام في أواخر أبريل.

ومع ذلك، ارتفع السهم بنسبة تزيد عن 100% في الأشهر الخمسة الماضية، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جهود الشركة للتحول.

يقول المحلل “انتظر”

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لدى محللي وول ستريت تصنيف “احتفاظ” إجماعي على أسهم Aurora Cannabis، مع سعر مستهدف يبلغ حوالي 6.34 دولار للسهم.

يتماشى هذا التقييم تقريبًا مع سعر تداول السهم قبل البيع يوم الأربعاء، مما يشير إلى أن معنويات السوق الحالية قد تعتبر السهم ذو قيمة عادلة.

هل فات الأوان للاستثمار؟

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أدى تقرير الأرباح الإيجابية والنمو الكبير في قطاع القنب الطبي إلى تنشيط اهتمام المستثمرين بـ Aurora Cannabis.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين المحتملين ملاحظة أن السهم لا يدفع حاليًا أرباحًا، ومع ارتفاع أسعاره مؤخرًا، قد يُنظر إليه على أنه ذو قيمة كاملة من قبل السوق.

على هذا النحو، قد يكون من الحكمة النظر بعناية في إمكانات النمو المستقبلي للسهم وظروف السوق قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

تمثل عودة Aurora Cannabis إلى الربحية والأداء القوي في قطاع القنب الطبي علامة بارزة للشركة.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين وأن يأخذوا في الاعتبار تقييم السهم وديناميكيات السوق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.