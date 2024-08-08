ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في عام 2024 وسط مخاوف بشأن الإمدادات وتباطؤ عمليات التخزين

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في عام 2024، مدفوعة بمجموعة من العوامل بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالإمدادات وعمليات بناء التخزين الأبطأ من المتوقع.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وعلى الرغم من أن مستويات التخزين مريحة نسبيا في جميع أنحاء القارة، إلا أن المخاوف من انقطاع إمدادات الوقود الروسية التي تعبر أوكرانيا أدت إلى زيادة ارتفاع الأسعار، حيث تم تداول العقود الآجلة القياسية فوق 39 يورو لكل ميجاوات / ساعة في أوائل أغسطس.

وقد أدى الصراع الدائر في منطقة كورسك في روسيا، التي تعد موطناً لنقطة دخول بالغة الأهمية للغاز، إلى تفاقم هذه المخاوف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار لليوم الثالث على التوالي.

المخاوف بشأن العرض تدفع الأسعار إلى الارتفاع

Copy link to section

ويعزى الارتفاع الأخير في الأسعار إلى حد كبير إلى المخاوف من انقطاع تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، يوم الخميس، أن نقل الغاز عبر نقطة دخول سودجا – آخر طريق خط أنابيب روسي متبقٍ إلى أوروبا عبر أوكرانيا – تم تحديده عند 37.3 مليون متر مكعب يوميًا، بانخفاض عن 42 مليون متر مكعب المعتادة التي لوحظت في الأشهر الأخيرة. .

وتعد محطة سودجا، الواقعة بالقرب من الحدود، نقطة حاسمة لتدفقات الغاز إلى أوروبا، وأي انقطاع محتمل يمكن أن يكون له آثار كبيرة على أسواق الطاقة الأوروبية.

وفي حين أن تدفقات الغاز عند نقطة عبور سودجا مستمرة في الوقت الحالي، إلا أن الانخفاض الطفيف أثار المخاوف، خاصة مع استمرار القتال العنيف في المنطقة.

ويحذر المحللون من أن أي تصعيد إضافي قد يهدد استقرار إمدادات الغاز إلى أوروبا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

يتراكم التخزين البطيء وسط ارتفاع الطلب الآسيوي

Copy link to section

على الرغم من امتلاء مستويات تخزين الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عن 86% اعتبارًا من 6 أغسطس – وهو أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات البالغ 78% – إلا أن عمليات بناء التخزين كانت أبطأ من المتوقع.

ويرجع هذا التباطؤ في المقام الأول إلى انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث أدى الطلب الآسيوي القوي إلى تحويل الشحنات بعيدا عن القارة.

وظل الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال قوياً طوال عام 2024، مع ارتفاع الواردات بنسبة 10.3% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام.

وكانت الصين والهند المحركين الرئيسيين لهذا النمو، إذ ساهمتا بنسبة 64% من الزيادة في الطلب.

أدى ارتفاع الطلب في آسيا إلى ضمان تداول المارك الياباني الكوري (JKM) باستمرار بعلاوة أعلى من مرفق نقل الملكية الهولندي (TTF)، وهو مركز الغاز الرائد في أوروبا، مما يجعل من المربح أكثر لشحنات الغاز الطبيعي المسال التوجه إلى آسيا بدلاً من أوروبا. .

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في ING Think:

“من المتوقع أن يدعم تباطؤ تراكم التخزين أسعار TTF. ومع ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى أن التخزين في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يكون ممتلئًا بنسبة 100٪ تقريبًا حتى شتاء 2024/25، بشرط عدم وجود صدمات كبيرة في العرض.” المصدر: ترادينغ فيو

صيانة خطوط الأنابيب النرويجية

Copy link to section

ومن المتوقع أن تخفض النرويج، التي تجاوزت روسيا كأكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا منذ بداية الحرب الأوكرانية، تدفقات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في أغسطس وسبتمبر بسبب أعمال الصيانة الصيفية المقررة.

وحذر المحللون من أن أي تجاوزات في الصيانة قد تؤدي إلى تشديد السوق بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي للتعويض عن النقص.

أصبحت تدفقات الغاز النرويجية ذات أهمية متزايدة للسوق الأوروبية، وأي انخفاض في العرض يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الخلل الحالي في التوازن بين العرض والطلب، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مع اقتراب القارة من موسم التدفئة الشتوي.

طريق العبور في أوكرانيا

Copy link to section

ولا يزال مستقبل تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا غير مؤكد، حيث أشارت أوكرانيا إلى أنها لا تخطط لتمديد اتفاق العبور مع شركة غازبروم عندما تنتهي صلاحيته في نهاية هذا العام.

وقد أضاف هذا طبقة أخرى من التعقيد إلى السوق المتقلبة بالفعل، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر إمداد بديلة.

أكدت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون أن طرق الإمداد البديلة متاحة، حيث تستطيع النمسا استيراد الغاز من إيطاليا وألمانيا.

ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن السوق سيظل حساسًا لأي تطورات تتعلق بهذه التدفقات، كما يتضح من الارتفاع الأخير في الأسعار بعد التقارير التي تفيد بأن القوات الأوكرانية استولت على نقطة دخول Sudzha.

نشاط المضاربة

Copy link to section

وعلى الرغم من مستويات التخزين المريحة نسبياً، يظل نشاط المضاربة عاملاً رئيسياً في تقلبات السوق.

وفقًا لمحلل الطاقة باترسون، فإن المضاربين “متفائلون بشدة” في سوق الغاز الطبيعي الأوروبي، ويحتفظون بمركز طويل صافي كبير – وهو الأكبر منذ عام 2021.

وفقًا لأحدث بيانات تحديد المواقع، تحتفظ صناديق الاستثمار بصافي مراكز شراء يبلغ حوالي 192 تيراواط/ساعة، وهي زيادة كبيرة عن صافي المراكز المكشوفة في بداية عام 2024.

وشدد باترسون أيضًا على أنه من المتوقع أن تظل آسيا المحرك المهيمن لنمو الطلب العالمي على الغاز، وهو اتجاه من غير المرجح أن يتغير مع تحول اقتصادات المنطقة نحو الوقود النظيف. ويشير هذا الطلب المستمر من آسيا، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة في أوروبا، إلى أن أسعار الغاز الطبيعي قد تظل مرتفعة في الأشهر المقبلة.

المصدر: أبحاث آي إن جي

ومع توجه أوروبا إلى موسم التدفئة الشتوي، فمن المرجح أن يؤدي مزيج من عدم اليقين بشأن العرض، والطلب الآسيوي القوي، ونشاط المضاربة، إلى إبقاء أسعار الغاز الطبيعي متقلبة.

وفي حين توفر مستويات التخزين بعض الحماية، تظل السوق متوترة، حيث من المحتمل أن تؤدي أي اضطرابات أخرى أو ارتفاعات في الطلب إلى زيادات كبيرة في الأسعار.

وسيحتاج المستثمرون وصناع السياسات إلى مراقبة هذه التطورات عن كثب للتعامل مع مشهد الطاقة المليء بالتحديات في الأشهر المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.