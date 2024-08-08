Poodlana في بؤرة الاهتمام حيث يكرر رئيس Ava Labs وجهة النظر الصعودية بشأن BTC

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كانت عملة البيتكوين متقلبة إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة بسبب الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، ويتم تداولها الآن عند مستوى 57000 دولار تقريباً.

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يعزو John Wu رئيس Ava Labs أيضاً الضعف الأخير إلى احتمال أن تبيع الحكومة الأمريكية ما قيمته أكثر من 2.0 مليار دولار من BTC التي استولت عليها من طريق الحرير الشهر الماضي.

ومع ذلك، من المرجح أن تتعافى عملة البيتكوين بشكل حاد ويظل من المقرر أن تتجاوز تقييم 100000 دولار على المدى المتوسط، حسبما صرح لـ CNBC في مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

الارتفاع المتوقع في BTC يجعل من Poodlana (POODL) استثمار مفيد لعام 2024، نظراً لكونها عملة مشفرة، فإنها تميل إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع رائدة الفضاء (Bitcoin).

لم يفت الأوان بعد للاستثمار في Poodlana

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مورغان ستانلي إنه سيبدأ في تقديم صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة لعملائه الأكثر ثراءً.

وأضاف جون وو أن هذا يعد أمر إيجابي للغاية بالنسبة لفئة الأصول، ربما بما في ذلك Poodlana، مع الأخذ في الاعتبار أن الصناديق المتداولة في البورصة BTC ستكون متاحة الآن لقناة RIA ذات القيمة الصافية الأعلى بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

يبلغ سعر POODL حالياً 0.0458 دولار أمريكي فقط في البيع المسبق المستمر، مما يشير إلى إمكانية النمو الهائل على خلفية القوة المستمرة في Bitcoin.

عند الحصول على أجر ضئيل فقط، يكون هذا أكثر جاذبية كاستثمار، حتى أكثر من البيتكوين نفسها، نظرًا لأن BTC تتطلب رأس مال ضخم – وهو غير متاح للمستثمر العادي.

ستنهي Poodlana بيعها المسبق وإدراجها في بورصة العملات المشفرة في 16 أغسطس. تتوفر تفاصيل الخطوات التي يتعين عليك اتباعها للاستثمار في البيع المسبق على الموقع الإلكتروني على هذا الرابط.

يستمر تزايد الطلب على POODL

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واستشهد وو من Ava Labs أيضًا بالتقرير الفصلي الأخير لـ Coinbase بسبب وجهة نظره المتفائلة بشأن Bitcoin والتي يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تترجم إلى سعر أعلى لرمز Poodlana أيضًا.

وأضاف أن المستخدمين يظلون على المنصة (Coinbase) ويزداد تفاعلهم، وهو أمر يمكن تصوره بشكل إيجابي لفئة العملات المشفرة بأكملها، بما في ذلك POODL.

جمعت Poodlana أكثر من 5.4 مليون دولار في أقل من شهر، مما يشير إلى الطلب القوي على “Hermes of cryptocurrency”. قد تكون عملة الميم العصرية أيضًا وسيلة للعب في صناعة الأزياء التي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب يقترب من 9.0٪ حتى عام 2029.

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امتلك Poodlana لتجمع التوقيع المساحي القادم

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وأخيرًا، هناك اتجاه آخر للبيتكوين والذي قد يكون بمثابة إيجابية لعملة Poodlana، وهو الزيادة المستمرة في مطوري العالم الحقيقي الذين يحاولون إنشاء تطبيقات على blockchain، وفقًا للرئيس جون وو من Ava Labs.

قد يوصى أيضًا بالتعرض لـ POODL في المراحل المبكرة لأن المشروع لديه خطط لتقديم منصة التوقيع المساحي المربحة إلى حد ما في الأشهر المقبلة.

إلى جانب الإدراج القادم، يبدو أن Poodlana في وضع جيد لمواصلة جذب الطلب القوي الذي يترجم عادةً إلى سعر أعلى للعملات المشفرة.

بشكل عام، POODL هي عملة ميمي جذابة لامتلاكها لأنها حاليًا في بداياتها فقط مقابل مجموعة من أقرانها الذين قضوا بالفعل لحظاتهم في الشمس. لمعرفة المزيد عن Poodlana، قم بزيارة موقعها الإلكتروني الآن.