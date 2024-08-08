تستهدف صفقة Google-Meta السرية المراهقين على YouTube، وتخالف القواعد: تقرير

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تصدرت شركتا Google وMeta عناوين الأخبار من خلال اتفاقية سرية تهدف إلى استهداف المراهقين على YouTube من خلال إعلانات لـ Instagram.

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وقد أثارت هذه الشراكة الإستراتيجية، المصممة لتجاوز قواعد Google الخاصة بكيفية معاملة القاصرين عبر الإنترنت، مخاوف أخلاقية وقانونية كبيرة.

تكشف الوثائق والمصادر الأعمال الداخلية لهذه الحملة والآثار الأوسع على صناعة التكنولوجيا.

استهداف المراهقين من خلال ثغرة “غير معروفة”

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وفقًا لتقرير Financial Times، طورت Google مشروعًا تسويقيًا لـ Meta لاستهداف مستخدمي YouTube الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا بإعلانات تروج لـ Instagram.

ركزت الحملة على مجموعة تم تصنيفها على أنها “غير معروفة” في نظام إعلانات Google، والتي انحرفت نحو الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. واستغلت الإستراتيجية ثغرة في سياسات جوجل، والتي تحظر الإعلانات المخصصة للقاصرين، بما في ذلك الإعلانات المستندة إلى التركيبة السكانية.

وفقًا لمصادر مطلعة، تم اتخاذ خطوات لإخفاء النية الحقيقية للحملة، الأمر الذي يتعارض مع إرشادات Google الخاصة ضد التحايل على سياساتها من خلال “استهداف الوكيل”.

التنمية وسط تدقيق الكونجرس

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كانت حملة إنستغرام جارية بالفعل عندما ظهر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج أمام الكونجرس الأمريكي في يناير للاعتذار عن حالات استغلال الأطفال على منصاته.

يسلط هذا السياق الضوء على التناقض بين الالتزامات العامة بسلامة الأطفال واستراتيجيات التسويق وراء الكواليس.

وتعاونت شركتا جوجل وميتا، وهما منافستان شرستان في مجال الإعلان عبر الإنترنت، مع شركة Spark Foundry، وهي شركة تابعة لشركة Publicis، لإطلاق المشروع التجريبي في كندا في الفترة من فبراير إلى أبريل 2023.

ونظرًا لنجاحه، تمت تجربة المشروع في الولايات المتحدة في شهر مايو، مع خطط للتوسع الدولي على نطاق أوسع والترويج لتطبيقات ميتا الأخرى، مثل فيسبوك.

ردود الفعل الداخلية والخارجية

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وقال التقرير إنه بعد أن اتصلت بها صحيفة فايننشال تايمز، بدأت جوجل تحقيقا في هذه المزاعم. تم إلغاء المشروع منذ ذلك الحين.

وذكرت جوجل،

نحن نحظر تخصيص الإعلانات للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وتتجاوز هذه السياسات ما هو مطلوب وتدعمها ضمانات فنية. وأكدوا أنه لم يتم استهداف أي من مستخدمي يوتيوب المسجلين تحت سن 18 عامًا بشكل مباشر، لكنهم لم ينفوا استخدام ثغرة المجموعة “المجهولة”.

من ناحية أخرى، أكد ميتا أن استهداف الجمهور “غير المعروف” لا يشكل تخصيصًا أو تحايلًا على السياسة. وشددوا على الالتزام بسياساتهم الخاصة وسياسات أقرانهم عند الإعلان عن خدماتهم، قائلين:

“لقد كنا منفتحين بشأن تسويق تطبيقاتنا للشباب كمكان لهم للتواصل مع الأصدقاء والعثور على المجتمع واكتشاف اهتماماتهم.”

الخلفية التشريعية والتنظيمية

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يأتي توقيت الشراكة بين Google وMeta وسط نشاط تشريعي متزايد فيما يتعلق بسلامة الأطفال عبر الإنترنت.

في الأسبوع الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت، الذي يفرض واجب الرعاية على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال من المحتوى الضار.

يمثل هذا الاتفاق بين الحزبين خطوة مهمة نحو تنظيم وادي السيليكون بشأن سلامة الأطفال.

علقت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن على صفقة جوجل-ميتا قائلة:

لا يمكن الوثوق بشركات التكنولوجيا الكبرى لحماية أطفالنا. لقد تم القبض عليهم مرة أخرى وهم يستغلون أطفالنا، وقد أثبت هؤلاء المسؤولون التنفيذيون في وادي السيليكون أنهم سيعطون الأولوية دائمًا للربح على أطفالنا.

تدقيق ميتا المستمر

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لقد كان تعامل ميتا مع القاصرين على منصاتها تحت التدقيق منذ فترة طويلة. وتواجه الشركة حاليًا دعوى قضائية من قبل 33 ولاية بتهمة نشر ممارسات تلاعب تجاه المستخدمين الشباب، وهي اتهامات تنفيها ميتا.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى منع Meta من تحقيق الدخل من جمهور المراهقين، وهي خطوة تطعن فيها الشركة في المحكمة.

في عام 2021، أوقفت شركة Meta خططها لإطلاق نسخة مخصصة للأطفال من Instagram بعد رد فعل عنيف من الجمهور وكشف المبلغين عن المخالفات التي تشير إلى أن التطبيق يضر بالصحة العقلية للفتيات المراهقات.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.