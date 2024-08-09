بايدن يحتفل بمرور عامين على قانون CHIPS حيث تهدف الولايات المتحدة إلى إنتاج 30٪ من الرقائق العالمية بحلول عام 2032

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احتفى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذكرى الثانية لقانون CHIPS والعلوم من خلال تسليط الضوء على الخطوات الهامة التي قطعتها الولايات المتحدة في تصنيع أشباه الموصلات.

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ويهدف التشريع الذي تم إقراره في عام 2022 إلى تنشيط إنتاج الرقائق المحلية وتعزيز مكانة الأمة في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. وتؤكد تصريحات بايدن على تأثير القانون، الذي أدى إلى استثمارات كبيرة وخلق فرص العمل في صناعة أشباه الموصلات.

من 10% إلى 30%: أهداف إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة بحلول عام 2032

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في السنوات التي سبقت قانون أشباه الموصلات، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً حاداً في حصتها من إنتاج أشباه الموصلات العالمي.

وبعد أن كانت الولايات المتحدة تستحوذ على 40% من السوق، تقلصت مساهمتها إلى 10% فقط. وتم تقديم قانون CHIPS والعلوم استجابة لهذا الانحدار، بهدف استعادة زعامة الولايات المتحدة في قطاع أشباه الموصلات.

وأشار بايدن إلى أنه بفضل القانون، من المتوقع الآن أن تصنع الولايات المتحدة ما يقرب من 30% من العرض العالمي للرقائق المتطورة بحلول عام 2032، وهي قفزة كبيرة عن الأرقام الضئيلة التي شهدناها قبل عامين فقط.

يعكس هذا الهدف الطموح استراتيجية أوسع نطاقا لضمان بقاء الولايات المتحدة قادرة على المنافسة في التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد بشكل كبير على رقائق أشباه الموصلات المتقدمة.

إن التحول نحو زيادة الإنتاج المحلي لا يتعلق بتأمين سلاسل التوريد فحسب، بل يتعلق أيضًا بالحفاظ على الريادة التكنولوجية في عالم رقمي متزايد.

400 مليار دولار استثمارات في أشباه الموصلات

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منذ سن قانون CHIPS والعلوم، شهدت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الاستثمارات من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من الحوافز التي يوفرها التشريع.

وأكد بايدن أن هذه الشركات أعلنت عن استثمارات بقيمة 400 مليار دولار في مرافق تصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد.

وتعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لتوسيع القدرة المحلية على إنتاج الرقائق، وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، وتأمين سلسلة التوريد للتكنولوجيات الأساسية.

كما ترجم تدفق رأس المال إلى قطاع أشباه الموصلات إلى خلق فرص عمل كبيرة. ووفقًا لبايدن، فقد نجحت الصناعة بالفعل في خلق 115 ألف وظيفة في التصنيع والبناء، مما يوفر دفعة ضرورية للغاية للاقتصاد الأمريكي.

ولا تقتصر هذه الوظائف على صناعة أشباه الموصلات فحسب، بل تشمل أيضاً قطاع التصنيع الأوسع نطاقاً، والذي شهد انتعاشاً في النشاط نتيجة لهذه الاستثمارات.

الطريق إلى الأمام: التحديات والفرص

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ورغم أن التقدم الذي أحرزناه خلال العامين الماضيين جدير بالثناء، فإن التحديات لا تزال قائمة على الطريق لتحقيق أهداف الولايات المتحدة الطموحة في إنتاج أشباه الموصلات. ذلك أن بناء البنية الأساسية اللازمة لتصنيع الرقائق المتقدمة عملية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً.

وهذا لا يتضمن فقط إنشاء مرافق حديثة، بل يتضمن أيضًا ضمان توفر القوى العاملة الماهرة لتشغيلها.

وعلاوة على ذلك، فإن المنافسة العالمية في صناعة أشباه الموصلات شرسة، حيث تعمل دول مثل الصين وكوريا الجنوبية أيضًا على تعزيز قدراتها الإنتاجية.

إن نجاح قانون الرعاية الصحية والعلوم سيعتمد على مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي في حين تتعامل مع هذه الضغوط التنافسية.

وفي المستقبل، سوف يعتمد التأثير الطويل الأمد لقانون CHIPS على الاستثمار المستدام والابتكار المستمر والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص.

وبينما تستهدف الولايات المتحدة الاستحواذ على 30% من إنتاج الرقائق العالمي بحلول عام 2032، فإن هذه الرحلة سوف تتطلب جهوداً منسقة عبر الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي تنتظرنا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.