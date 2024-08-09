هل توقف السوق عن حب بامبل؟

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لقد شهد تطبيق Bumble، تطبيق المواعدة المخصص للنساء والذي كان يتمتع في السابق بحضور قوي في السوق، انخفاضًا حادًا في ثرواته مؤخرًا.

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في الثامن من أغسطس، انهارت أسهم Bumble بنحو 33%، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد أن خفضت الشركة نمو مبيعاتها السنوية وإرشادات الإيرادات لعام 2024.

وأثار هذا الانخفاض المفاجئ مخاوف بين المستثمرين، مشيرا إلى أن جهود العلامة التجارية لإعادة إشعال النمو من خلال إصلاح شامل للتطبيق فشلت في تحقيق النتائج المرجوة.

وتتوقع الشركة، التي تقدر قيمتها الآن بنحو مليار دولار، أن تخسر أكثر من 350 مليون دولار من قيمتها السوقية، وهو ما يمثل أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق.

نتائج الربع الثاني من عام 2015 لشركة Bumble تكشف عن تراجع الأداء

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جاءت نتائج شركة بامبل في الربع الثاني أقل من توقعات وول ستريت، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة في الحفاظ على مكانتها في السوق.

وارتفعت الإيرادات في الربع المنتهي في 30 يونيو بنسبة 3.4% إلى 268.6 مليون دولار، لكن هذا كان أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغة 273.2 مليون دولار.

وكان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم مدفوع الأجر، والذي انخفض إلى 21.37 دولار من 23.23 دولار في العام السابق.

بلغت نسبة السعر إلى الأرباح للشركة، وهي مقياس رئيسي لتقييم الأسهم، 7.91 مرة، وهو أقل بكثير من مضاعف 15.15 لشركة Match Group المنافسة.

وشهدت قاعدة مستخدمي Bumble نموًا، مع ارتفاع عدد المستخدمين الدافعين بنسبة 14.7% إلى 2.8 مليون، وهو ما يتوافق مع تقديرات وول ستريت.

ومع ذلك، يشير النمو البطيء للإيرادات وانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى أن Bumble تواجه صعوبة في تحويل قاعدة مستخدميها إلى نمو مالي مستدام.

توقعات الربع الثالث وإرشادات عام 2024 تثير علامات التحذير

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وأثارت توقعات الشركة للربع الثالث والعام 2024 بأكمله المزيد من المخاوف بين المستثمرين.

وتتوقع بامبل الآن أن تنمو إيراداتها للعام بأكمله بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وهو انخفاض كبير عن توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 8% و11%.

بالنسبة للربع الثالث، توقعت الشركة مبيعات تتراوح بين 269 مليون دولار و275 مليون دولار، وهو أقل بكثير من 296.1 مليون دولار التي توقعها المحللون.

ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بين 77 مليون دولار و80 مليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات وول ستريت البالغة 91.5 مليون دولار.

وقد أثار هذا التوجه الحذر مخاوف بشأن فعالية إعادة إطلاق تطبيق Bumble مؤخرًا وتقديم ميزات جديدة مثل عرض Premium Plus.

وربطت إدارة الشركة التوجيهات المنقحة بإعادة ضبط أوسع لاستراتيجيتها، والتي ناقشوها بالتفصيل خلال مكالمة مع المحللين.

تخطط Bumble لإبطاء بعض جهود تحقيق الربح، مثل توسيع اشتراك Premium Plus، والذي كان من المقرر في البداية أن يتم إطلاقه في النصف الثاني من العام.

هل الاتجاه الجديد لـ Bumble متأخر جدًا وغير كافٍ؟

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وقد لعب التحول القيادي في “بامبل” أيضًا دورًا في المأزق الحالي الذي تواجهه الشركة.

أعلنت مؤسسة التطبيق ويتني وولف هير عن رحيلها عن منصبها كرئيسة تنفيذية في نوفمبر/تشرين الثاني، ومنذ ذلك الحين، عينت Bumble أربعة مسؤولين تنفيذيين جدد مكلفين بإصلاح التطبيق لجذب المستخدمين الأصغر سنا.

قدمت الشركة العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك مرشحات الاهتمام الجديدة، وأداة اختيار الصور بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتحسينات على خوارزمية المطابقة، وكلها تهدف إلى خلق تجربة مستخدم أكثر “أصالة”.

ولكن هذه التغييرات لم تترجم بعد إلى نجاح مالي. وربما يؤدي تركيز المنصة على مكافأة “السلوكيات الإيجابية بين الأقران” والتصدي للعناصر السيئة إلى تحسين تجربة المستخدم في الأمد البعيد، ولكن يبدو أنها أدت إلى نفور بعض المستخدمين في الأمد القريب.

ونتيجة لذلك، قررت إدارة Bumble إبطاء جهودها لتحقيق الربح على المدى القريب، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على نمو إيراداتها.

سحر تطبيقات المواعدة يتلاشى

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إن المعاناة التي تواجهها شركة Bumble ليست فريدة من نوعها ؛ فهي تعكس تحديات أوسع تواجه صناعة المواعدة عبر الإنترنت.

لقد تراجع الطفرة التي أحدثها الوباء في استخدام تطبيقات المواعدة، وتكافح الشركات مع انخفاض ما بعد الوباء في مشاركة المستخدمين واستعدادهم للدفع مقابل الخدمات المتميزة.

المصدر: TradingView

إن المنافسة شرسة، حيث أفادت شركات منافسة مثل Match Group بنتائج أقوى، وذلك بفضل الاتجاهات المستقرة في Tinder والنمو القوي في Hinge.

وعلاوة على ذلك، أضافت العوامل الاقتصادية الكلية إلى الضغوط. فقد أدى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وخاصة بين المستخدمين الأصغر سنا، إلى زيادة صعوبة الحفاظ على زخم نمو تطبيقات المواعدة.

Crispus Nyaga, analyst at Invezz, noted:

انهارت أسهم Bumble بعد أرباح ضعيفة وتوجيهات ضعيفة، وهو ما يعكس أن صناعة المواعدة عبر الإنترنت تواجه رياحًا معاكسة كبيرة. جاءت هذه النتائج بعد أسبوع واحد فقط من قيام Match Group، الشركة الأم لـ Tinder و OkCupid، بخفض الوظائف بعد مجموعة أخرى من النتائج الضعيفة. يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه Bumble في كيفية تحقيق الدخل من أعماله مع ارتفاع المنافسة – بما في ذلك من Meta Platforms و TikTok. من المرجح أن يستمر معدل فقدان العملاء في الارتفاع وستحتاج الشركة إلى تحسين عروضها لتبرير عروضها المتميزة.

ما هو الخطأ في الشؤون المالية لبامبل؟

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تكشف المقاييس المالية لشركة Bumble عن أن الشركة تكافح من أجل الحفاظ على موطئ قدمها في سوق تنافسية.

وارتفع إجمالي عدد المستخدمين الدافعين إلى 4.1 مليون في الربع الثاني، مقارنة بـ3.6 مليون في العام السابق.

ومع ذلك، فإن هذا النمو في عدد المستخدمين لم يترجم إلى نمو متناسب في الإيرادات، حيث استمر متوسط الإيرادات لكل مستخدم في الانخفاض.

بلغت أرباح شركة بامبل للسهم الواحد في الربع 22 سنتًا، متجاوزة التقديرات التي بلغت 13 سنتًا. وفي حين أن هذه علامة إيجابية، إلا أنها طغت عليها إرشادات الإيرادات المخفضة للشركة والمخاوف الأوسع نطاقًا بشأن استراتيجية النمو الخاصة بها.

وأعلنت الشركة أيضًا عن خططها لإدخال المزيد من الميزات على تطبيق Bumble، بما في ذلك خيارات إضافية لإجراء “حركات افتتاحية” وأداة اختيار الصور بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء الملف الشخصي.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزات خلال الخريف وأوائل الشتاء، ولكن ما إذا كانت ستكون كافية لتغيير مجرى الأمور يبقى أمراً غير معروف.

المستثمرون حذرون

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تدهورت معنويات المستثمرين تجاه Bumble، وهو ما انعكس في الانخفاض الحاد في سعر سهمها.

وقد أدى تخفيض الشركة لتوجيهات الإيرادات والأرباح إلى ترك المستثمرين يتساءلون عن وضوح وفعالية استراتيجيتها للنمو.

تتفاقم التحديات التي تواجهها شركة بامبل بسبب ديناميكيات السوق الأوسع، بما في ذلك تفضيلات المستهلكين المتغيرة، وزيادة المنافسة، والظروف الاقتصادية الكلية غير المواتية.

وفي حين تتخذ قيادة الشركة خطوات لمعالجة هذه القضايا، فمن المرجح أن يكون الطريق أمامها مليئا بالتحديات.

هل يستطيع بامبل العودة إلى المسار الصحيح؟

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تسلط الصراعات التي واجهتها شركة Bumble في الآونة الأخيرة الضوء على الصعوبات التي تواجه الحفاظ على النمو في سوق شديدة التنافسية وسريعة التغير.

ولكن جهود الشركة لإعادة اختراع نفسها من خلال ميزات جديدة وتطبيق محدث لم تسفر بعد عن النتائج المرجوة، وقد عانى أداؤها المالي نتيجة لذلك.

يشير رد فعل السوق على التوجيهات المعدلة لشركة Bumble ونتائج الربع الثاني المخيبة للآمال إلى أن المستثمرين يفقدون الثقة في قدرة الشركة على التعامل مع هذه التحديات.

وفي حين لا تزال “بامبل” تتمتع بعلامة تجارية قوية وقاعدة كبيرة من المستخدمين، فإنها ستحتاج إلى إثبات أن استراتيجيتها الجديدة قادرة على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

مع تقدم Bumble، سيكون من الضروري للشركة تحقيق التوازن الصحيح بين تحسين تجربة المستخدم ودفع نمو الإيرادات.

ويبقى أن نرى ما إذا كان بوسع الحكومة تحقيق هذا التوازن واستعادة ثقة المستثمرين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.