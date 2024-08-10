مبيعات BYD القياسية وبصمتها العالمية تواجه تهديدات التعريفات الجمركية من الاتحاد الأوروبي وكندا

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في يوليو 2024، حققت شركة BYD إنجازًا مهمًا من خلال تسجيل رقم قياسي جديد لمبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة (NEV).

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باعت الشركة 342,383 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، وهو ما يمثل زيادة قوية بنسبة 30% عن العام السابق. ويؤكد هذا الأداء الرائع على هيمنة BYD المتنامية في سوق السيارات الكهربائية العالمية.

ومع ذلك، وبينما تسعى شركة BYD إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق الكندية، فإنها تواجه عقبات محتملة من جانب الهيئات التنظيمية الكندية والأوروبية التي تفكر في فرض تعريفات جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية.

كندا تدرس فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

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أتمت الحكومة الكندية مؤخرًا مشاورات استمرت شهرًا بشأن فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على التدفق المتزايد للسيارات المصنوعة في الصين، وهو ما يشكل تهديدًا تنافسيًا لشركات صناعة السيارات المحلية.

ومع استعداد السوق الكندية لدخول شركة BYD، تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه المركبات الأجنبية على الصناعة المحلية.

أعرب رئيس شركة جنرال موتورز كندا عن تأييده العلني لفرض الرسوم الجمركية، مؤكداً أن بيئة المنافسة العادلة ضرورية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.

وأكد أن العمل الحكومي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تكافؤ الفرص.

وتتركز الحجة ضد السيارات الكهربائية الصينية على الدعم الحكومي الكبير الذي تتلقاه، والذي يزعم المنتقدون أنه يشوه المنافسة في السوق ويعرض الصناعات المحلية للخطر.

ويبدو أن الحكومة الكندية تحظى بدعم محلي قوي لمثل هذه التدابير، بما في ذلك التأييد من منظمات مثل اتحاد شركات صناعة السيارات العالمية في كندا، ونقابة يونيفور، وغرفة التجارة الكندية.

ومع ذلك، فإن التفاصيل المحددة بشأن التعريفات الجمركية المحتملة لا تزال قيد المناقشة.

وقد أدت التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث تم رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100% في شهرين فقط، إلى تعقيد المشهد أكثر.

أوروبا تصعد إجراءات التعريفات الجمركية ضد السيارات الكهربائية الصينية

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فرضت أوروبا بالفعل تعريفات جمركية تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية، مع احتمال اتخاذ تدابير إضافية في المستقبل.

وتدرس السلطات الأوروبية، التي فرضت مؤخرا تعريفات جمركية جديدة في الخامس من يوليو/تموز، تطبيق هذه التعريفات بأثر رجعي إلى شهر مارس/آذار.

ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى مزيد من التوتر في العلاقات وتصعيد التوترات بين أوروبا والشركات المصنعة الصينية.

وأثار النهج الصارم الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي رد فعل من جانب الصين، التي تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وتقول الصين إن دعمها لمصنعي السيارات الكهربائية يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي لا ينبغي لأوروبا أن تفرض عقوبات عليها.

وردا على ذلك، بدأت الصين تحقيقات في الصادرات الأوروبية من لحم الخنزير والكونياك الفرنسي، وهو ما يعكس الاحتكاك الجيوسياسي الأوسع نطاقا.

ورغم هذه التحديات، لا تزال شركة BYD ثابتة على نهجها.

وتستمر الشركة في توسيع نطاق حضورها العالمي، حيث تخطط لإطلاق سياراتها في باكستان بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وباعتبارها خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان، تمثل باكستان فرصة كبيرة لشركة BYD، وخاصة في قطاع السيارات منخفضة السعر.

تأثير الرسوم الجمركية على أسواق السيارات الكهربائية العالمية

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إن التعريفات الجمركية المحتملة التي تفرضها كل من كندا وأوروبا قد يكون لها عواقب بعيدة المدى على سوق السيارات الكهربائية العالمية.

وبالنسبة لشركة BYD وغيرها من الشركات المصنعة الصينية، فإن هذه الحواجز التجارية قد تحد من نموها في الأسواق الدولية الرئيسية.

ومع ذلك، فإن التوسع المستمر للشركة في مناطق جديدة يشير إلى جهد استراتيجي للتخفيف من هذه المخاطر والاستفادة من الفرص الناشئة.

تسلط ديناميكيات التجارة المتطورة الضوء على التفاعل المعقد بين سياسات التجارة الدولية وقطاع المركبات الكهربائية سريع النمو.

وبينما تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التعامل مع تحديات تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتعزيز الابتكار، فإن نتائج هذه النزاعات المتعلقة بالتعريفات الجمركية ستكون حاسمة في تشكيل مستقبل أسواق السيارات العالمية.

وتوضح مبيعات BYD القياسية والتوسعات الاستراتيجية قدرة الشركة على الصمود والتكيف في ظل المشهد العالمي التنافسي والمثير للجدل في كثير من الأحيان.

ورغم التحديات التي تفرضها التعريفات الجمركية، فإن النمو المستمر لشركة BYD يؤكد دورها المحوري في التحول العالمي إلى التنقل الكهربائي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.