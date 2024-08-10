كيف يعمل ضعف الكرونة النرويجية على دفع النمو في السياحة وصادرات المأكولات البحرية

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لقد تبين أن العملة النرويجية الضعيفة، الكرونة (NOK)، بمثابة سيف ذو حدين بالنسبة للبلاد.

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من ناحية، تعمل هذه الإصلاحات على تعزيز السياحة، وجذب الزوار الذين كانوا يعتبرون البلاد باهظة التكلفة في السابق. ومن ناحية أخرى، تعمل على تعزيز صادرات المأكولات البحرية، حتى في حين يثير تراجع العملة المخاوف بشأن الاقتصاد الأوسع نطاقا.

ويسلط هذا السيناريو المعقد الضوء على كيفية تطور المشهد المالي في النرويج تحت وطأة انخفاض قيمة العملة.

انخفاض قيمة العملة يعزز السياحة

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كانت النرويج، المعروفة تاريخيا بأنها واحدة من أغلى وجهات السفر في أوروبا، تشهد الآن تدفقا كبيرا من السياح، وذلك بفضل ضعف قيمة عملتها.

منذ بداية عام 2024، انخفضت قيمة الكرونة النرويجية بنسبة 5.85% مقابل الدولار الأمريكي و4.84% مقابل اليورو.

وقد استمر هذا الاتجاه، الذي بدأ في عام 2014 مع انخفاض أسعار النفط الخام، في جعل النرويج أكثر تكلفة بالنسبة للمسافرين الدوليين.

التطور في عدد ليالي إقامة السائحين في الفنادق نسبة إلى التغيرات في قيمة العملة النرويجية

المصدر: تايلور وفرانسيس

وترسل الآن دول مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك المجاورتين المزيد من السياح إلى النرويج.

أصبحت الآن جاذبية عجائب الطبيعة في النرويج، من المضايق المهيبة إلى الأضواء الشمالية المذهلة، في متناول مجموعة أوسع من الزوار.

وفقًا لـ Statista، من المتوقع أن يحقق سوق السفر والسياحة في النرويج 4،682 مليون دولار (4،291 مليون يورو) في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل سنوي قدره 3.03٪ من عام 2024 إلى عام 2029، ليصل إلى قيمة 5،436 مليون دولار (4،977 مليون يورو) بحلول عام 2029.

ويعد ضعف الكرونة عاملاً رئيسياً في هذا النمو المتوقع، مما يجعل النرويج وجهة أكثر جاذبية للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة.

ارتفاع صادرات المأكولات البحرية النرويجية

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وكان لانخفاض قيمة الكرونة تأثير كبير أيضًا على صناعة المأكولات البحرية النرويجية، وهي مكون حيوي في اقتصاد البلاد.

بلغت صادرات المأكولات البحرية النرويجية في يوليو/تموز 13 مليار كرونة نرويجية (1.18 مليار دولار أمريكي/1.08 مليار يورو)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة الصادرات على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار سمك السلمون، وهو ما من شأنه عادة أن يفرض ضغوطا على الإيرادات.

وعزا كريستيان كرامر، الرئيس التنفيذي لمجلس المأكولات البحرية النرويجي، هذا النمو في المقام الأول إلى تأثير العملة.

وأوضح كرامر قائلاً: “نرى أن الانخفاض الحاد في أسعار سمك السلمون تم تعويضه من خلال نمو الحجم، وفي النهاية، فإن تأثير العملة هو الذي يضيف القيمة”.

وشملت الأسواق الرئيسية للنرويج لصادرات المأكولات البحرية في يوليو بولندا والدنمارك وهولندا، حيث صدرت البلاد إلى 111 دولة، بزيادة دولة واحدة عن يوليو من العام الماضي.

بلغت قيمة صادرات المأكولات البحرية النرويجية أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023، حيث تم شحن مأكولات بحرية بقيمة 172 مليار كرونة نرويجية إلى خارج البلاد. وأشار كرامر إلى أن انخفاض قيمة الكرونة ساهم بنحو 15 مليار كرونة نرويجية في هذا الإجمالي، مما يؤكد تأثير العملة على الصناعة.

لماذا يتراجع الكرونر؟

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شهدت الكرونة النرويجية، التي كانت في يوم من الأيام رمزا للقوة الاقتصادية، ضعفا كبيرا خلال العقد الماضي.

ويرجع تراجع العملة في المقام الأول إلى اعتماد البلاد الكبير على صادرات النفط والغاز.

مع انخفاض أسعار النفط العالمية، انخفضت قيمة الكرونة أيضًا.

وعلاوة على ذلك، أدت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والنفور من المخاطرة إلى عمليات بيع مكثفة للكرونة، التي تعتبر واحدة من أكثر العملات تقلبا بين دول مجموعة العشر.

وقد أدى الانخفاض السريع في معدلات التضخم إلى إضعاف العملة بشكل أكبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع، وهو ما يؤثر على ثقة المستثمرين.

لا يوجد لدى البنك المركزي النرويجي هدف سياسي للكرونة، لكنه يدرك أهمية العملة للتضخم والنشاط الاقتصادي.

وأكدت محافظ البنك المركزي الأوروبي إيدا وولدن باتشي أن الموقف النقدي الأكثر صرامة يؤدي عادة إلى تقوية الكرونة، لكن البيئة الحالية تفرض تحديات.

ولكن المحللين ليسوا متفائلين بشكل خاص بشأن آفاق الكرونة على المدى القصير.

وأشار فولكمار باور، استراتيجي النقد الأجنبي في كوميرز بنك، إلى أنه في حين أن الموقف التقييدي من جانب نورجيس بنك قد يعزز ثقة السوق، فإن تحقيق مكاسب كبيرة للكرونة النرويجية أمر غير مرجح في بيئة العزوف عن المخاطرة الحالية.

وأكد فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي النقد الأجنبي في بنك آي إن جي، هذا الرأي، معترفاً بصعوبة التنبؤ بانتعاش الكرونة في ظل التقلبات العالية في السوق.

ومع ذلك، اقترح بيسولي أن التصحيح في سعر صرف اليورو/الكرونة النرويجية قد يكون ممكنا، مع توقع انتعاش أكبر للكرونة النرويجية مقارنة بالكرونا السويدية (SEK) بسبب السياسات النقدية المختلفة.

وفي حين يظل العودة إلى مستويات أقوى أمرا غير مؤكد، فإن انخفاض قيمة الكرونة يوفر حاليا دفعة مؤقتة لقطاعات مثل السياحة وصادرات المأكولات البحرية.

ومع ذلك، فإن التأثيرات الاقتصادية الأوسع نطاقا المترتبة على ضعف العملة لا تزال تلقي بظلالها على المستقبل المالي للنرويج.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.