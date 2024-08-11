ارتفاع أسعار Terra Classic وBeam وAkash مع تحول التركيز إلى BitBot

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سجلت أسعار العملات المشفرة أداء جيد خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تلاشي الشعور الأخير بالخوف بين المستثمرين. ارتفعت عملة Beam بنسبة تزيد عن 16% يوم الأحد بينما قفزت Akash Network (AKT) وArtificial Superintelligence Alliance (FET) وTerra Classic (LUNC) بأرقام مزدوجة.

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كما سجلت أغلب العملات الكبرى ارتفاعًا، حيث ارتفعت عملات البيتكوين والإيثريوم وسولانا بأكثر من 2% عن يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، لا يزال المتداولون يركزون على Bitbot ، وهو روبوت التداول القادم على Telegram والذي حقق مبيعات ناجحة للغاية.

عملات Crypto ترتفع

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هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار أغلب العملات الرقمية. أولاً، تُظهر البيانات أن مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة انتقل من مستوى الخوف 35 إلى النقطة المحايدة 55. ويعني هذا الاتجاه أنه قد يرتفع إلى منطقة الجشع 60. وفي أغلب الحالات، تحقق العملات المشفرة أداءً جيدًا عندما يكون هناك شعور بالجشع في السوق.

ثانياً، ارتفعت قيمة العملات الرقمية مع تزايد الآمال في تبني المزيد من الحكومات لهذه العملات الرقمية. ففي الولايات المتحدة، تعهد دونالد ترامب بالحفاظ على احتياطيات البلاد من البيتكوين، والتي تبلغ أكثر من 213 ألف عملة. وهناك أيضاً دلائل تشير إلى أنه سيوافق على اعتبارها احتياطياً وطنياً.

في الأسبوع الماضي، وقع الرئيس الروسي بوتن على مشروع قانون يشرع عملة البيتكوين والتعدين، في تغيير كبير في الموقف. ويعتقد المحللون أن الصين قد تتحرك الآن لرفع الحظر عن هذه العملات، وهي خطوة من شأنها أن تعود بالنفع على هذه العملات.

ثالثا، هناك دلائل تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبدأ في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول. ويرجع هذا إلى تدهور سوق العمل في حين استمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر القليلة الماضية.

إن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المكاسب بين الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة كما رأينا في عام 2021.

استمرار المطالبة برمز BitBot

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في هذه الأثناء، يراقب المتداولون BitBot، وهو روبوت Telegram القادم الذي جمع ملايين الدولارات في حدث بيع رمزي ناجح للغاية.

وقد فتح المطورون الآن المشروع للمطالبات قبل عملية قوائم التبادل المتوقعة.

في البداية، تسعى شركة BitBot إلى الجمع بين ثلاث صناعات سريعة النمو: العملات المشفرة، وتيليجرام، والذكاء الاصطناعي. وتقدر قيمة العملات المشفرة الآن بأكثر من 2.3 تريليون دولار، ويستمر القطاع في الازدهار.

أصبحت Telegram صناعة كبيرة، بمساعدة منصات الألعاب الأخرى التي تعمل بنظام النقر لكسب المال. ومن بين أبرز اللاعبين في هذه الصناعة Hamster Kombat وTapSwap وCatizen وPixelSwap وNotcoin.

كما تقع الشبكة عند تقاطع الذكاء الاصطناعي، الذي أحدث اضطرابًا في جميع الصناعات. وعلى وجه الخصوص، يهدف التطبيق إلى أن يصبح أكبر روبوت تيليجرام للصناعة المالية. وسوف يوفر إشارات التداول عبر صناعات أخرى مثل الفوركس والعملات المشفرة والسلع.

الميزة الرئيسية لـ BitBot هي أنها غير خاضعة للوصاية، مما يعني أن أموال المستخدمين ستكون آمنة حيث لن يتمكن المطورون من الوصول إلى الأموال. يمكنك التعرف على BitBot هنا.