نهج أرباح ألفابت ومايكروسوفت: مايكروسوفت تبدو الرهان الأكثر أمانًا

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

مع اقتراب موسم الأرباح، تتجه جميع الأنظار إلى شركتي التكنولوجيا العملاقتين Alphabet وMicrosoft، حيث من المقرر أن تعلن الشركتان عن نتائجهما المالية في الأيام المقبلة.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ومن المقرر أن تعلن شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن أرباحها في 29 أكتوبر/تشرين الأول، تليها مايكروسوفت في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

Advertisement

وعلى الرغم من تحقيق الشركتين مكاسب هذا العام، يبدو أن سهم مايكروسوفت هو الخيار الأقوى قبل إعلان الأرباح، حيث تواجه ألفابت الرياح المعاكسة التنظيمية والمنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صادر عن بارون.

وارتفع سهم ألفابت بنسبة 17% هذا العام إلى 162.93 دولار، في حين ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 11% إلى 416.72 دولار.

ومع ذلك، انخفض كلا السهمين من ذروتهما في يوليو/تموز عند 191.18 دولار لشركة ألفابت و467.56 دولار لشركة مايكروسوفت، مما يعكس تحديات السوق الأوسع نطاقا التي أثرت على شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة خلال الصيف.

التحديات التي تواجه الأبجدية

Copy link to section

يمكن أن يُعزى الصراع الذي واجهته شركة Alphabet في الآونة الأخيرة إلى حد كبير إلى المخاوف المتزايدة بشأن النفقات الرأسمالية والضغوط التنظيمية.

وفي الربع الثاني، أعلنت شركة ألفابت أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع إلى 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ 12 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

مع تكثيف المنافسة من محركات البحث المنافسة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبح موقف جوجل المهيمن في سوق البحث معرضًا للخطر بشكل متزايد.

وقد تؤدي هذه المنافسة إلى تآكل حصتها في السوق والتأثير على الربحية على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى هذه التحديات، تواجه شركة Alphabet معارك قانونية قد تؤثر بشكل كبير على نموذج أعمالها.

في أغسطس/آب، أصدر أحد القضاة حكماً بأن شركة جوجل تتمتع باحتكار في خدمات البحث العامة وأسواق الإعلانات النصية العامة، واقترحت وزارة العدل الأميركية أن تفكيك الشركة قد يكون علاجاً.

أعرب المحلل المالي في بنك Itaú BBA، ثياجو كابولسكيس، عن مخاوفه بشأن العواقب المحتملة لهذه التحديات التنظيمية، حيث صرح في مذكرة حديثة،

وتزيد الحلول المقترحة من تشاؤمنا، حيث ندرك خطرًا محتملًا للتغيرات الهيكلية في سوق البحث، وهو المحرك الرئيسي لربحية ألفابت.

وأضاف: “إذا ظهر منافس جديد، فإننا نعتقد أن اقتصاد ألفابت قد يتأثر بشكل مادي”.

ونتيجة لذلك، قد يظل سهم ألفابت تحت الضغط ما لم تقدم الشركة إرشادات قوية بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي ومستقبلها في صناعة البحث خلال مكالمة الأرباح.

إن الفشل في إثارة الإعجاب قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في سعر سهمها.

قصة نمو مايكروسوفت واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي

Copy link to section

وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن مايكروسوفت في وضع أقوى عندما يتعلق الأمر بالأرباح.

على غرار شركة Alphabet، استثمرت شركة Microsoft بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، ولكن إنفاقها المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وخاصة من خلال شراكتها مع OpenAI، منشئ ChatGPT، يُنظر إليه على أنه خطوة استراتيجية طويلة الأجل.

في حين أن بعض المستثمرين حذرون بشأن الجدول الزمني لعائدات الذكاء الاصطناعي، يعتقد العديد من المحللين أن أعمال الحوسبة السحابية القوية لشركة مايكروسوفت، Azure، هي المحفز الحقيقي للنمو في المستقبل.

ويظل براد سيلز، المحلل في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، متفائلاً بشأن آفاق مايكروسوفت، حيث صنف السهم باعتباره شراءً بسعر مستهدف يبلغ 510 دولارات. وفي مذكرة بحثية، كتب سيلز:

ونحن نعتقد أن نمو Azure سيتسارع في النصف الثاني من العام، مما سيكون بمثابة حافز إيجابي للأسهم.

ومن المتوقع أن يوفر هذا النمو في أعمال الحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت دفعة كبيرة للأداء العام للشركة، مما يعزز مكانتها كأفضل اختيار للمستثمرين.

تقييمات وتصنيفات المحللين

Copy link to section

وبحسب FactSet، فإن غالبية المحللين يظلون متفائلين بشأن كلا الشركتين.

من بين 58 محللاً يغطون أسهم مايكروسوفت، قام 53 منهم بتقييمها على أنها شراء، في حين قام محلل واحد فقط بتقييمها على أنها بيع.

وفي الوقت نفسه، من بين 68 محللاً يغطون أسهم ألفابت، قام 54 منهم بتقييمها على أنها شراء، ولم يوص أي منهم بتقييم بيع.

يعكس تقييم شركة Alphabet بعض المخاطر المرتبطة بالتحديات التنظيمية والذكاء الاصطناعي.

ويتداول السهم حاليا عند 19.5 مرة من الأرباح المتوقعة للأشهر الـ12 المقبلة، وهو أقل من متوسطه على مدى خمس سنوات البالغ 23 مرة.

من ناحية أخرى، تتداول أسهم مايكروسوفت عند 30.1 مرة من الأرباح المستقبلية، وهو أعلى قليلاً من متوسطها على مدى خمس سنوات والذي بلغ 29.3 مرة.