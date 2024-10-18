ما مدى صعوبة الاستحواذ على حصة TSMC في السوق؟ سامسونج تتعلم الدرس الصعب

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

في خطوة كشفت عن مشاكل التصنيع التي تعاني منها الشركة، طلبت شركة سامسونج للإلكترونيات من شركة ASML Holdings تأجيل إرسال المعدات إلى مصنعها الجديد في تكساس.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ولم تنجح الشركة بعد في اكتساب عدد كاف من العملاء لمشروعها لجعل تشغيل المصنع يستحق العناء.

Advertisement

وتبحث الشركة بشكل يائس عن عملاء لمصنعها الذي أنفقت 17 مليار دولار في بنائه.

أرسلت الشركة بعض موظفيها إلى وطنهم لإدارة التكاليف المرتبطة بالمنشأة.

إذا لم تتمكن الشركة من العثور على عملاء لمنتجاتها، فقد يشكل ذلك خطراً شديداً على الصحة المالية للشركة.

لماذا يعد مصنع تايلور سيتي مهمًا؟

Copy link to section

يريد رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج جاي واي لي أن تتوسع شركته من مجرد شركة لتصنيع شرائح الذاكرة إلى شركة متكاملة لتصنيع الشرائح.

تسيطر شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) حاليًا على صناعة تصنيع الرقائق.

كما تعمل شركة SK Hynix، وهي شركة منافسة لشركة سامسونج، حاليًا على تكثيف إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وهذا يترك سامسونج في موقف صعب ويعرضها لخطر التخلف عن الركب في ظل تحرك المنافسين للهيمنة على التقنيات الناشئة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انخفض سهم ASML بعد أن خفضت شركة صناعة الرقائق إرشاداتها، مشيرة إلى انخفاض الطلب غير المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت أيضًا أنها تتوقع بعض التأخير في الإيرادات بسبب بعض المصانع التي تعاني من تأخيرات من جانبها.

يبدو أن أحد تلك المصانع كان منشأة سامسونج في مدينة تايلور.

وتتوقع الصناعة بالفعل تأجيل افتتاح المصنع إلى عام 2026.

ولكن إذا كانت سامسونج غير قادرة على استقطاب عملاء بأعداد كبيرة، فلا يمكن استبعاد إمكانية شطب الأصول.

وبطبيعة الحال، نفت شركة سامسونج هذه التطورات، وقالت إن عودة الموظفين هي مجرد عملية تدوير روتينية.

ما مدى صعوبة اكتشاف TSMC؟

Copy link to section

ومن الصعب أن نتخيل أن دولة صغيرة مثل تايوان ستصبح مركزًا لثورة الذكاء الاصطناعي.

ولكن بفضل تكنولوجيتها الفريدة والموثوقة، يرغب الجميع في العمل مع الشركة.

وقد أصبح هذا الاعتماد المفرط موضوعًا مثيرًا للجدال في الدوائر السياسية أيضًا. تعتمد دول مثل الولايات المتحدة والصين على شركة تايوان لتصنيع معدات دفاعية حيوية لها.

ولم تتمكن هاتان الدولتان حتى الآن من إيجاد بدائل، ويُظهر التطور الذي أحرزته سامسونج السبب.

انخفضت حصة سامسونج في سوق التصنيع التعاقدي من 19% إلى 11% في السنوات الخمس الماضية.

في غضون ذلك، تسيطر شركة TSMC الآن على 62% من حصة السوق. ومن الصعب تغطية هذه الفجوة المتزايدة الاتساع، وأي شخص حاول أن يفعل ذلك يكتشف الحقيقة القاسية.

إنتل هي شركة أخرى دخلت في مجال التصنيع التعاقدي في محاولة لتنويع أعمالها.

ورحبت الحكومة الأميركية أيضاً بهذه الخطوة، حيث قامت بتمويل مصانعها في الولايات المتحدة في محاولة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية.

ولكن قصة إنتل معروفة للجميع بالفعل. فالشركة تنهار تحت وطأة توسعاتها.

وقد أرجأت شركة سامسونج الآن المزيد من الاستثمارات في خطوط إنتاجها داخل كوريا. كما تواجه عملية إنتاج الرقائق بتقنية 3 نانومتر مشاكل تتعلق بانخفاض العائد، وهي مشكلة أخرى واجهتها شركات تصنيع الرقائق الأخرى في الماضي أيضًا.

حتى تتمكن الشركات الأخرى من اكتشاف المكون السري لشركة TSMC، سيكون من الصعب انتزاع حصة في السوق من صانع الرقائق.