تباطؤ التضخم في اليابان للمرة الأولى في خمسة أشهر وسط إعانات الدعم

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تباطأ معدل التضخم الأساسي في اليابان في سبتمبر/أيلول، مسجلاً أول انخفاض له في خمسة أشهر، مدفوعاً بدعم الحكومة للمرافق العامة بهدف تخفيف ضغوط الأسعار.

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وبحسب البيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية يوم الجمعة، ارتفعت أسعار المستهلك باستثناء الأغذية الطازجة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.8% في أغسطس.

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وجاءت النتيجة أعلى بقليل من توقعات خبراء الاقتصاد التي بلغت 2.3%.

وانخفض معدل التضخم الإجمالي أيضًا إلى 2.5% من 3.0% في الشهر السابق، حيث ساهم انخفاض أسعار الكهرباء والغاز بشكل كبير في الانخفاض.

وساهمت الإعانات الحكومية في خفض معدل التضخم بنحو 0.55 نقطة مئوية، وهو ما يسلط الضوء على تأثير التدابير المالية على التباطؤ الأخير.

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة

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من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.25% خلال اجتماعه السياسي المقبل في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم انخفاض التضخم، أشار البنك المركزي إلى أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ربما لا يزال مطروحا إذا استمر التضخم في التوافق مع توقعاته.

ومع ذلك، يتوخى صناع السياسات الحذر بعد الانتقادات التي وجهت إليهم بسبب رفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز، وهو ما أدى إلى تباطؤ السوق.

وأشار يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة، إلى أن تأثير الدعم على التضخم قد يكون مؤقتا.

وقال شينكي “إذا تم تمديد الدعم، فإن مؤشر أسعار المستهلك سوف ينخفض، لكنه لن يغير اتجاه الأسعار الأساسي”.

وأضاف أن قرار بنك اليابان من غير المرجح أن يتغير بشكل كبير بناء على هذه التطورات.

وارتفع مقياس التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة، بشكل طفيف إلى 2.1% في سبتمبر/أيلول من 2% في أغسطس/آب.

ارتفعت أسعار الخدمات، التي يعتبرها بنك اليابان مؤشرا حاسما، بنسبة 1.3% على أساس سنوي، متباطئة من 1.4% في أغسطس/آب، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار على الرغم من تباطؤ النمو الرئيسي.

توقعات التضخم مرتبطة بالإعانات وحركات العملة

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إن المسار المستقبلي للتضخم في اليابان يعتمد جزئياً على ما إذا كانت الحكومة سوف تمدد دعمها للمرافق العامة، والذي من المقرر أن ينتهي هذا الشهر. وإذا سُمح بانتهائه، فقد يرتفع التضخم مرة أخرى.

وكشف تقرير صادر عن بنك بيانات تيكوكو أن شركات الأغذية رفعت أسعار ما يقرب من 3 آلاف سلعة في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى ضغوط تضخمية أخرى.

وتظل تقلبات العملة أيضًا عاملًا رئيسيًا.

انخفض الين إلى 150 مقابل الدولار هذا الأسبوع، مدفوعًا ببيانات اقتصادية أمريكية قوية خففت من توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

عادة ما يؤدي ضعف الين إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما يزيد من الضغوط التضخمية في اليابان.

في هذه الأثناء، يستعد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا لحزمة جديدة من التحفيز الاقتصادي، والتي من المحتمل أن تشمل توزيع مساعدات نقدية على الأسر ذات الدخل المنخفض، لتخفيف ضغوط الأسعار وتعزيز الدعم العام قبل الانتخابات العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن حجم هذه الميزانية الإضافية قد يتجاوز حزمة العام الماضي، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على توقعات التضخم.

نمو الأجور يتخلف عن التضخم

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على الرغم من أن اليابان شهدت زيادات كبيرة في الأجور هذا العام، مدفوعة بنقص العمالة والمفاوضات النقابية الناجحة، فإن التضخم لا يزال يتفوق على نمو الأجور الحقيقية.

انخفضت الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، في أغسطس/آب بعد مكاسب متواضعة خلال الشهرين السابقين، مما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها استهلاك الأسر.

لقد أعطت الحكومة، التي تولت السلطة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، الأولوية لنمو الأجور بما يتجاوز التضخم لدعم الإنفاق الاستهلاكي ودفع التعافي الاقتصادي المستدام.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن تحقيق هذا التوازن سيكون حاسما لاستقرار الاقتصاد في الأمد البعيد.