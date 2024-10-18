ميزانية المملكة المتحدة 2024: ما هي الضرائب التي قد تزيدها راشيل ريفز؟

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تستعد المستشارة راشيل ريفز لتقديم أحد أهم عروض ميزانية المملكة المتحدة منذ سنوات، حيث تواجه تحدي سد فجوة تمويلية تبلغ 40 مليار جنيه إسترليني.

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وقد أدت الضغوط الاقتصادية مثل التضخم والنمو البطيء إلى وضع المالية العامة للبلاد تحت التدقيق المكثف.

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والسؤال الآن هو ما إذا كانت الضرائب الجديدة أو التخفيضات في الخدمات العامة سوف تُستخدم لمعالجة العجز.

هل يمكن للضرائب الجديدة حل العجز البالغ 40 مليار جنيه إسترليني؟

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وتأتي الفجوة البالغة 40 مليار جنيه إسترليني في أعقاب مخاوف سابقة بشأن عجز قدره 22 مليار جنيه إسترليني.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الهش، فإن مقترحات ريفز سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الدوائر الحكومية والشركات والجمهور.

وفي حين تلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن زيادات الضرائب، فقد استبعد البيان الانتخابي لحزب العمال أي زيادات في ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة القيمة المضافة، مما يترك خيارات محدودة لجمع الأموال اللازمة.

أحد الحلول المحتملة هو زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.

وفي حين استبعد حزب العمال أي زيادات للموظفين، أبدى ريفز استعداده لفرض تكاليف تأمين وطني إضافية على الشركات.

وقد يتضمن ذلك رفع معدل التأمين الوطني الحالي على الرواتب (الذي يبلغ حاليا 13.8%) أو فرض تأمين وطني على مساهمات المعاش التقاعدي التي يدفعها صاحب العمل بنسبة تقترب من 2%.

إن الزيادة في التأمين الوطني المرتبطة بمساهمات المعاش التقاعدي قد تولد ما بين 17 مليار جنيه إسترليني و22 مليار جنيه إسترليني، في حين أن الزيادة بنسبة 1% في الرواتب قد تولد 8.5 مليار جنيه إسترليني إضافية.

ومن الممكن أن تؤدي هذه التدابير مجتمعة إلى تغطية جزء كبير من فجوة التمويل دون التأثير بشكل مباشر على دافعي الضرائب الأفراد.

هل تساهم زيادة ضريبة الوقود في جمع 4 مليارات جنيه إسترليني؟

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ومن بين الاحتمالات الأخرى زيادة ضريبة الوقود التي طال انتظارها. وقد يعاد النظر في هذه الضريبة التي ظلت مجمدة لأكثر من عقد من الزمان، وخاصة مع انخفاض أسعار الوقود.

إن زيادة قدرها 10 بنسات لكل لتر يمكن أن تجمع ما بين 4 و5 مليارات جنيه إسترليني، على الرغم من أن التحول إلى المركبات الكهربائية والتخلص التدريجي المخطط له من سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035 من شأنه أن يحد من الإيرادات على المدى الطويل.

قد يتم أيضًا مراجعة ضريبة مكاسب رأس المال (CGT)، مع التركيز على مواءمة الضرائب على الثروة غير المكتسبة (مثل أرباح الأسهم) مع معدلات ضريبة الدخل.

في الوقت الحالي، تعد معدلات ضريبة مكاسب رأس المال أقل من معدلات ضريبة الدخل (20% على مكاسب رأس المال، و24% على العقارات).

إن رفع معدلات ضريبة مكاسب رأس المال من شأنه أن يدر نحو 6 مليارات جنيه إسترليني سنويا. ومع ذلك، كان حزب العمال حذرا بشأن زيادة الضرائب على العقارات الثانوية، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى ردع المعاملات العقارية.

ويعد إصلاح ضريبة الميراث مجالاً آخر قد يستهدفه ريفز، مع التغييرات المحتملة التي تهدف إلى إعادة توزيع الثروة.

ورغم أن مثل هذه التعديلات قد تجمع ما يقدر بنحو 3 إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، فإن المنتقدين يحذرون من أنها قد تثبط الاستثمار وقد يكون لها آثار اقتصادية أوسع نطاقا.

تظل ردود الفعل العامة تجاه هذه الزيادات الضريبية المحتملة متباينة. فالكثيرون يشعرون بالقلق إزاء أوضاعهم المالية وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

ومن المرجح أن تستغل المعارضة الميزانية كفرصة لانتقاد نهج الحكومة، والتشكيك في عدالة فرض المزيد من الأعباء المالية بعد سنوات من التقشف.

إن المخاطر كبيرة مع اقتراب موعد الموازنة. ولن تحدد النتيجة المستقبل المالي للمملكة المتحدة في الوقت الحالي فحسب، بل قد تشكل أيضاً المشهد السياسي لسنوات قادمة.

وسوف نتابع عن كثب كيف سيتعامل ريفز مع الفجوة البالغة 40 مليار جنيه إسترليني، مع تحقيق التوازن بين المشاعر العامة والضغوط الاقتصادية.