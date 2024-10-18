لماذا انهارت أسهم مانابورام فاينانس؟

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هبطت أسهم شركة مانابورام فاينانس بشكل حاد في 17 أكتوبر، حيث انخفضت بنسبة 15% إلى 150.73 روبية في التعاملات الصباحية بعد أن أمر بنك الاحتياطي الهندي شركته التابعة، أسيرفاد ميكروفاينانس، بوقف صرف القروض.

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وقد استندت الحملة التي شنها البنك المركزي على شركة أسيرفاد، إلى جانب ثلاث شركات مالية غير مصرفية أخرى، إلى مخاوف إشرافية جوهرية بشأن سياسات تسعير القروض.

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تم تداول أسهم شركة مانابورام فاينانس بسعر 149.70 روبية في الساعة 10:10 صباحًا يوم الجمعة.

أوقف بنك الاحتياطي الهندي القروض في شركة أسيرفاد للتمويل الأصغر، مما أثار موجة بيع

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أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن إجراءاته ضد Asirvad Microfinance و Arohan Financial Services و DMI Finance و Navi Finserv، وأمرهم بوقف عقوبات القروض وصرفها.

وبحسب بنك الاحتياطي الهندي، فإن هذه الشركات انخرطت في ممارسات تسعير مفرطة تنتهك المبادئ التوجيهية التنظيمية.

ساهمت شركة Asirvad Microfinance، وهي الذراع الأساسية لشركة Manappuram Finance التي تقدم قروضًا صغيرة للنساء ذوات الدخل المنخفض، بنسبة 27% في إجمالي إيرادات الشركة الأم في السنة المالية 24.

وفي أعقاب إعلان بنك الاحتياطي الهندي، شهدت أسهم شركة مانابورام فاينانس موجة بيع سريعة، حيث أثار المحللون مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الأرباح واحتياجات ضخ رأس المال.

استجابت شركات الوساطة بتوقعات متباينة بشأن السهم

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خفضت شركة الوساطة العالمية جيفريز تصنيف سهم مانابورام إلى “احتفاظ”، مشيرة إلى احتمال انخفاض الأرباح والحاجة المحتملة لشركة أسيرفاد لجمع رأس المال.

وحذرت الشركة من أن الشركة الأم قد تحتاج إلى التدخل بدعم رأس المال إذا تدهورت القيمة الصافية لشركة أسيرفاد، مما يضيف ضغوطا على الاستقرار المالي لشركة مانابورام.

كرر بنك أوف أميركا دعوته “للشراء” لكنه خفض سعره المستهدف من 240 روبية إلى 220 روبية للسهم، مع تعديل تقديرات الأرباح نزولاً بنسبة 3-6% لتعكس تباطؤ النمو في أسيرفاد.

وأشارت الشركة إلى أن “السهم انخفض بالفعل بنسبة 25% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يفسر ضعف النمو إلى حد كبير”، مضيفة أن تمويل الذهب يظل نقطة مضيئة.

اعتمد مورجان ستانلي موقفا أكثر حذرا، حيث خفض تصنيف مانابورام إلى “وزن متساو” وخفض توقعات أرباحها بنسبة 30% للسنة المالية 26-27.

وسلطت شركة الوساطة الضوء على المخاطر الناجمة عن تباطؤ نمو القروض، وممارسات الائتمان الأكثر صرامة، وزيادة المخصصات للحفاظ على ثقة المستثمرين، وهو ما قد يؤخر أي تعافي في السهم.

كما قام بنك جي بي مورجان بمراجعة توقعاته بشأن سندات مانابورام، محذرا من أن تدخل بنك الاحتياطي الهندي قد يؤثر على تكاليف اقتراض الشركة وقدرتها على الوصول إلى التمويل.

تحتفظ شركة كريسيل حاليًا بتصنيف “AA-/مستقر” طويل الأجل لشركة أسيرفاد ميكروفاينانس، لكن المحللين يحذرون من أن المزيد من التدقيق التنظيمي قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

مانابورام تواجه تدقيقًا تنظيميًا متكررًا

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وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة مانابورام المالية لضغوط من البنك المركزي.

في مايو/أيار، أصدر بنك الاحتياطي الهندي استشارة تحد من صرف القروض النقدية لكل من شركة مانابورام ونظيرتها شركة موثوت فاينانس، وأمرهما بالامتثال للحد الأقصى البالغ 20 ألف روبية للصرف النقدي المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل.

في سبتمبر/أيلول، وجه بنك الاحتياطي الهندي ممولي الذهب لمراجعة ممارساتهم في إصدار القروض بعد اكتشاف مخالفات في القروض مقابل الحلي الذهبية المرهونة.

ويعتقد المحللون أن هذه الإجراءات التنظيمية قد تؤثر على النمو والربحية في قطاع تمويل الذهب.

مؤسسة أسيرفاد للتمويل الأصغر تتعهد باتخاذ إجراءات تصحيحية

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ردًا على توجيهات بنك الاحتياطي الهندي، صرحت شركة أسيرفاد ميكروفاينانس، “نحن نقدر الملاحظات التي قدمها بنك الاحتياطي الهندي واتخذنا خطوات فورية لإخطار مجلس إدارتنا.

وتم عقد اجتماع لمناقشة المخاوف التي أثيرت واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

في حين أن خطوة بنك الاحتياطي الهندي تثير المخاوف بشأن الاستقرار التشغيلي، فإن شركات الوساطة تظل منقسمة بشأن التوقعات طويلة الأجل لشركة مانابورام فاينانس.

ومع إظهار قطاع تمويل الذهب لمرونة، يعتقد بعض المحللين أن التقييمات الحالية قد تقدم فرصة للشراء. ومع ذلك، لا تزال معنويات المستثمرين هشة، وقد يستغرق السهم بعض الوقت للتعافي وسط حالة عدم اليقين التنظيمية المستمرة.