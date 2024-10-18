الين يتراجع إلى ما دون 150 مقابل الدولار: اليابان في حالة تأهب قصوى لمزيد من الانخفاضات وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي

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أصدر مسؤولو العملة في اليابان تحذيرا بعد أن انخفض الين إلى ما دون العتبة الحرجة البالغة 150 ين مقابل الدولار، مما يشير إلى خطر المزيد من الانخفاضات على الرغم من تدابير التدخل المحتملة.

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وفي أعقاب تصريحات أتسوشي ميمورا، المسؤول الأعلى للعملة في البلاد، تمكن الين من التعافي بشكل طفيف، حيث ارتفع بنسبة 0.2% إلى 149.86 ين للدولار.

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وبحسب تقرير بلومبرج، فإن المحللين الذين يراقبون العملة يشيرون إلى أنها قد تنخفض أكثر، وربما تصل إلى 160 مقابل الدولار، متأثرة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي دفعت المتداولين إلى تهدئة توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تساهم حالة عدم اليقين في السياسات النقدية اليابانية والأميركية في تقلبات قيمة الين.

أشار رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن اليابان ليست مستعدة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة، على الرغم من أنه وافق في وقت لاحق على وجهات نظره مع وجهات نظر بنك اليابان.

وعلى العكس من ذلك، تشير عقود مقايضة الفائدة بين عشية وضحاها إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينفذ خفضين على الأقل في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعاته الثلاثة المقبلة حتى يناير/كانون الثاني.

وقال توهرو ساساكي، كبير الاستراتيجيين في مجموعة فوكوكا المالية: “لا يزال السوق يبالغ في تقدير خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، لذا فمع تراجع التوقعات، أعتقد أن الين سوف يضعف تدريجيا”. وأضاف أن الين قد يصل إلى مستوى 160 مع دخولنا العام الجديد.

وقال كازو ماما، المدير التنفيذي السابق لبنك اليابان، في مؤتمر بلومبرج الأسبوع الماضي، إن المزيد من الانخفاض في قيمة الين نحو 150 أو 155 قد يدفع بنك اليابان إلى النظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

وأشار إلى أن قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز كان مدفوعا إلى حد كبير بضعف الين.

وحتى الآن، امتنع المسؤولون بوزارة المالية إلى حد كبير عن التعليق على حركة الين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عندما تسببت بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة في موجة بيع.

وتشير تصريحاتهم عادة إلى مستوى القلق بشأن استقرار العملة واحتمال التدخل.

وقال تيبي إينو، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك ميتسوبيشي يو إف جي المحدود في طوكيو: “هناك احتمال أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الين بشكل أكبر، لذا ربما يكون ميمورا قد أدلى بتعليقه للحد من المزيد من انخفاض قيمة الين”.

وحذر من أن بنك اليابان ربما لا يملك الوقت للتدخل بشكل فعال.

وتتأثر معنويات المستثمرين أيضًا بحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات المقبلة في كل من الولايات المتحدة واليابان.

وتزيد العودة المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب أو خطر فقدان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس النواب من تقلبات السوق.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكتب في شركة ميزوهو للأوراق المالية: “إذا اخترقنا مستوى 152، فإنني أرى مستوى 156 إذا لم نشهد أي تدخل من وزارة المالية”.

وأشار إلى أنه في حين أن التدخلات اللفظية قد تتزايد، فإن احتمال قيام اليابان بدعم عملتها بشكل نشط قبل الانتخابات الوطنية في 27 أكتوبر يبدو منخفضا.

وسوف يراقب المشاركون في السوق عن كثب التصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي في كلا البلدين، وخاصة خطاب نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، ممثلا للمحافظ كازو أويدا.

ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن من غير المرجح أن تشهد العملة تحركات كبيرة في الأمد القريب بسبب البيئة الحذرة السائدة.

وكتب يوجيرو جوتو، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في شركة نومورا للأوراق المالية في طوكيو: “مع وضع مخاطر ترامب في الاعتبار، يبدو أن البيئة ستستمر في جعل بيع الدولار في الأمد القريب أمرا صعبا”.

وأضاف أنه في حين يتوقع تعديل سعر صرف الدولار مقابل الين بحلول نهاية العام، فمن المرجح أن يظل مرتفعا حول مستوى 150 في الأمد القريب.