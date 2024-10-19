بنك كندا يواجه خيارًا صعبًا بين خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس

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يقف بنك كندا عند مفترق طرق بينما يستعد لاتخاذ قرار محوري الأسبوع المقبل بشأن أسعار الفائدة، مع انقسام توقعات السوق بين خفض بمقدار 25 نقطة أساس وخفض أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس.

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وسوف يمثل هذا التخفيض الرابع على التوالي بعد ثلاثة تخفيضات سابقة.

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إن قرار بنك كندا معقد بسبب الإشارات المختلطة من بيانات التضخم، وسوق العمل المتغيرة، والتوقعات الاقتصادية المتطورة.

انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك في كندا في سبتمبر/أيلول إلى 1.6% على أساس سنوي، متراجعًا عن هدف 2% لأول مرة منذ فبراير/شباط 2021.

إن أحد أهم العوامل المساهمة في هذا التضخم المتبقي هو تكاليف الإسكان؛ وإذا استثنينا هذه التكاليف، فقد ينخفض التضخم إلى أقل من 1%.

ولكن بنك كندا لا يستطيع تجاهل مكونات السياسة النقدية بشكل انتقائي، وهو ما جعل صناع السياسات حذرين بشأن تخفيف السياسة النقدية بشكل مفرط. ومن بين المخاوف الرئيسية خطر تجدد الضغوط السعرية إذا أصبحت الظروف النقدية أكثر مرونة.

المصدر: Think.ing

تحسن آفاق النمو رغم تباطؤ التضخم

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على الرغم من تباطؤ التضخم، يبدو أن النمو الاقتصادي في كندا قادر على الصمود.

تشير أحدث دراسة استقصائية لتوقعات الأعمال إلى تحسن المشاعر بين الشركات، حيث تجاوزت أرقام الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة الأخيرة التوقعات.

ومع ذلك، يقدم سوق العمل صورة معقدة: فقد ارتفع معدل البطالة إلى 6,5%، مقارنة بـ 4,8% في يوليو/تموز 2022.

ولا يرجع هذا الارتفاع إلى فقدان الوظائف، بل إلى زيادة مشاركة القوى العاملة بسبب الهجرة الأخيرة.

ومن الممكن أن يؤدي هذا الارتفاع في المعروض من العمالة إلى تخفيف ضغوط الأجور، مما يوفر لبنك كندا مساحة لمواصلة استراتيجيته لخفض أسعار الفائدة تدريجيا.

ويهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على موقف سياسي محايد ودعم التوسع الاقتصادي.

الأسواق المالية تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع درجة عالية من اليقين

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تتجه الأسواق المالية نحو موقف أكثر عدوانية، حيث تضع في الحسبان احتمالية كبيرة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل.

وفي حالة إقراره، فإن هذا التخفيض من شأنه أن يساهم في تحقيق إجمالي 83 نقطة أساس من التخفيضات المتوقعة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 60 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط تسلط الضوء على المشاعر المتغيرة بين المستثمرين.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أن يؤدي إلى توسيع الفارق في أسعار الفائدة بين بنك كندا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يخلق فارقا قدره 125 نقطة أساس.

وقد يؤدي هذا إلى زيادة الضغوط على الدولار الكندي، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويثير المخاوف بين بعض أعضاء بنك كندا بشأن السعي إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة.

المصدر: Think.ing

الفارق الأوسع بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وكندا قد يؤثر على قرار بنك كندا

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ويشكل التوسع المحتمل في الفارق في أسعار الفائدة بين كندا والولايات المتحدة عاملاً حاسماً في عملية صنع القرار في بنك كندا.

ومن المحتمل أن يؤدي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى تضخيم هذا الفارق، مما قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية إضافية على الدولار الكندي.

إن ضعف سعر صرف الدولار الكندي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يضيف ضغوطاً تضخمية من شأنها أن تعقد هدف بنك كندا المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

ونظرا لهذه الديناميكيات، فإن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد يصبح خيارا أكثر حكمة.

ومن شأن هذا النهج أن يشير إلى استمرار التيسير مع التخفيف من خطر حدوث انخفاض حاد في قيمة الدولار الكندي.

ومع ذلك، يظل القرار متوازنا بشكل جيد، حيث يظل خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مسارا معقولا اعتمادا على توقعات بنك كندا للتضخم.

التوقعات الحمائمية تدفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى الارتفاع مع انتظار الأسواق لقرار بنك كندا

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منذ بداية شهر أكتوبر، اتسعت الفجوة بين سعر مقايضة الدولار الأمريكي والدولار الكندي لمدة عامين من 50 نقطة أساس إلى 80 نقطة أساس.

يعكس هذا التحول توقعات أسعار الفائدة المتساهلة في كندا على خلفية المشاعر المتشددة في الولايات المتحدة.

دفع الفارق المتزايد سعر صرف الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى 1.38، مما أعاق المكاسب المحتملة للدولار الكندي وسط استقرار نسبي بين العملات المقابلة، خاصة وأن بعض المشاركين في السوق يتخذون موقفا قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة.

إن توقعات السوق بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تجعل الدولار الكندي عرضة لإعادة التسعير إذا اختار بنك كندا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

في هذا السيناريو، من الممكن حدوث ارتفاع قصير الأجل في قيمة الدولار الكندي مع تكيف المستثمرين مع مسار التيسير الأقل عدوانية مما كان متوقعا في البداية.

ماذا سيقرر بنك كندا: خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس؟

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وفي نهاية المطاف، فإن اختيار بنك كندا بين خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس يتوقف على تقييمه لمخاطر التضخم، والزخم الاقتصادي، وتأثير ضعف الدولار الكندي على الاقتصاد الأوسع.

إن النهج الحذر من شأنه أن يفضل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يسمح للبنك بالحفاظ على المرونة في حالة إجراء تعديلات مستقبلية.

وعلى العكس من ذلك، فإن خفضاً حاسماً بمقدار 50 نقطة أساس قد يشير إلى التزام أقوى بدعم النمو الاقتصادي.

ستراقب الأسواق عن كثب اجتماع السياسة المقبل، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على الدولار الكندي والتوقعات الاقتصادية لكندا.

ويظل المستثمرون والمحللون على استعداد لمواجهة التقلبات المحتملة مع سعي البنك المركزي إلى التعامل مع هذه البيئة الصعبة.