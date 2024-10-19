“سوهو هاوس” في الثلاثين: هل يستطيع النادي الذي تبلغ تكلفته السنوية نحو 3000 جنيه إسترليني أن يتحول إلى نادٍ رائع؟

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عندما دخلت إلى مبنى سوهو هاوس في شارع جريك في لندن، موطن ظاهرة الضيافة العالمية، لم أستطع إلا أن أشعر بالتجدد الممزوج بالطاقة الإبداعية في الهواء.

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يتمتع موقع Greek Street، الذي يقع في قلب منطقة سوهو النابضة بالحياة في لندن، بسحر يتحدث عن تاريخه الممتد لنحو ثلاثة عقود من الزمن.

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يقع هذا الفندق في منزل على الطراز الجورجي، ويجمع بين ميزات الفترة والتصميم المعاصر، مما يخلق جوًا يبدو خالدًا وحديثًا.

ولكن تحت السطح المصقول والأجواء الصاخبة، يواجه مشروع سوهو هاوس في عام 2024 ضغوطاً متزايدة لإثبات أنه يمكن أن يكون أكثر من مجرد مؤسسة خاسرة إلى الأبد.

بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2021، واجهت الشركة صعوبة في إقناع المستثمرين بأن نموذج أعمالها المتمثل في نوادي العضوية الخاصة الراقية يمكن أن يترجم إلى أرباح مستدامة.

مع دخولها عامها الثلاثين من العمليات، وجدت شركة Soho House نفسها عند مفترق طرق.

بمبلغ 2950 جنيهًا إسترلينيًا لعضوية “كل منزل”، هل تستطيع الحفاظ على عامل روعتها وجاذبيتها الحصرية مع تحقيق النمو والاستقرار المالي الذي تطلبه الأسواق العامة؟

أرقام سوهو هاوس ترسم صورة معقدة

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في تقريرها عن أرباح الربع الثاني من عام 2024، سلطت شركة Soho House الضوء على العديد من الاتجاهات الإيجابية.

وارتفع عدد الأعضاء العالميين إلى 204 آلاف عضو، في حين تضخمت قائمة انتظار الأعضاء الجدد المحتملين إلى 111 ألف عضو.

ارتفعت إيرادات العضوية بنسبة 16% على أساس سنوي. كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة إلى 26 مليون جنيه إسترليني للربع.

ومع ذلك، أعلنت شركة Soho House عن خسارة إجمالية، في حين تواصل الاستثمار بكثافة في التوسع إلى مواقع جديدة حول العالم.

وتضمنت الافتتاحات الأخيرة أول فرع للشركة في أمريكا الجنوبية في ساو باولو، بالإضافة إلى منازل جديدة في مكسيكو سيتي وبورتلاند.

ويشمل خط التطوير للسنوات القادمة مواقع مخطط لها في نيودلهي وجنوب مومباي ومانشستر وميلانو ومدريد وطوكيو وغيرها.

تركت استراتيجية النمو العدوانية هذه شركة Soho House مثقلة بديون بلغت 502 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من أوائل عام 2024.

انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 56% عن مستوى طرحها العام الأولي في عام 2021، مما يعكس تشكك المستثمرين في طريقها نحو الربحية.

في فبراير/شباط 2024، نشرت شركة Glasshouse Research المتخصصة في البيع على المكشوف تقريرا لاذعا عن الوضع المالي لشركة Soho House، مما أثار مقارنات غير محببة بينها وبين شركة WeWork الفاشلة.

بالنسبة للرئيس التنفيذي أندرو كارني، الذي تولى زمام الأمور من المؤسس نيك جونز في أواخر عام 2022، فإن معالجة هذه الضغوط المالية مع الحفاظ على العلامة التجارية المزروعة بعناية في Soho House يمثل تحديًا هائلاً.

وقال كارني في مقابلة أجريت معه مؤخرا: “نحن نعلم أن هذه خطة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات”، في إشارة إلى جهود الشركة لتحقيق الربحية المستمرة.

ومع ذلك، فإن هذا الجدول الزمني قد يختبر صبر المستثمرين الذين تكبدوا بالفعل سنوات من الخسائر.

التوسع في ظل التحديات

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يقدم نموذج الأعمال الهجين للشركة تحديات فريدة.

وفي حين توفر رسوم العضوية قاعدة إيرادات مستقرة، لا تزال شركة Soho House تواجه التعقيدات التشغيلية والتكاليف الثابتة المرتفعة لتشغيل المطاعم والحانات والفنادق ومساحات العمل المشتركة في جميع ممتلكاتها.

وهذا يجعلها عرضة للرياح الاقتصادية المعاكسة والتغيرات في سلوك المستهلك بطرق لا تتوفر في الأعمال القائمة على الاشتراك فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تطلب التوسع العدواني لمشروع Soho House استثمارًا أوليًا كبيرًا في تطوير العقارات والتجديدات.

غالبًا ما تولد عمليات افتتاح المنازل الجديدة خسائر في فترة الإعداد الأولية قبل الوصول إلى مرحلة النضج.

ورغم أن هذه الاستراتيجية التي تركز على النمو ساعدت في بناء Soho House وتحويلها إلى علامة تجارية عالمية، إلا أنها جاءت على حساب الربحية في الأمد القريب.

وكان على الشركة أيضًا أن تتنقل بين تحولات أوسع في أنماط العمل والأنماط الاجتماعية التي تسارعت بسبب الوباء.

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون عن بعد، ربما تراجعت جاذبية مساحات العمل المشترك المخصصة ووسائل الراحة في النادي الموجهة للأعمال بالنسبة لبعض الأعضاء.

لقد تكيف فندق Soho House مع هذا الوضع من خلال التركيز على عروضه الترفيهية والضيافة، إلا أن هذا التحول يتطلب الوقت والاستثمار.

مع دخول سوهو هاوس عقده الرابع، فإنه لا يواجه نقصًا في التحديات.

إن تحقيق الربحية مع صد المنافسين الجدد والحفاظ على عامل الهدوء سوف يتطلب إدارة ماهرة وابتكارًا مستمرًا.

إن جاذبية الشركة الدائمة وحجمها العالمي يوفران أساسًا قويًا يمكن البناء عليه، ولكن الوقت ينفد أمام كارني وفريقه لإثبات أن Soho House يمكن أن يكون أكثر من مجرد مؤسسة خاسرة بشكل دائم.