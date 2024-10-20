شرح: ما هي خطة إيلون ماسك للتبرع بمليون دولار يوميًا

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أطلق الملياردير إيلون ماسك مبادرة جريئة، حيث تعهد بالتبرع بمليون دولار يوميًا حتى انتخابات نوفمبر 2024 للأفراد الذين يوقعون على عريضة عبر الإنترنت تدعم دستور الولايات المتحدة.

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وتعد الحملة، التي تمزج بين العمل الخيري والنشاط السياسي، جزءًا من جهد أوسع يبذله ماسك لحشد الدعم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

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ولم يهدر ماسك أي وقت في الوفاء بوعده.

خلال حدث أقيم مؤخرًا في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، سلم شيكًا بقيمة مليون دولار إلى جون دريهر، أحد الحاضرين غير المنتبهين، مما أثار دهشة الحضور.

“بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. وعلى أية حال، مرحباً بكم”، هكذا قال ماسك أثناء إعلانه عن هذا الأمر.

وتعد هذه الهدية أحدث مثال على قيام ماسك باستغلال ثروته للتأثير على السباق الرئاسي لعام 2024، والذي يواجه فيه ترامب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي حين حظيت الحملة بدعم وانتقادات، فإن تصرفات ماسك تؤكد رغبته في إعادة تشكيل المشهد السياسي قبل انتخابات حاسمة.

لجنة العمل السياسي الأمريكية التي يرأسها ماسك تحشد الناخبين في الولايات المتأرجحة

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ويقع في قلب جهود ماسك لجنة العمل السياسي الأميركية التي أسسها لدعم حملة ترامب.

تركز المنظمة على تسجيل الناخبين وحشدهم في ولايات رئيسية مثل بنسلفانيا. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن المنظمة واجهت تحديات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بإقبال الناخبين.

وأكد ماسك على أهمية هذه الانتخابات، ووصفها بأنها لحظة حاسمة بالنسبة للأمة.

وفي حديثه خلال تجمع بنسلفانيا، قال ماسك:

“إذا فازت هاريس، فسوف تكون هذه الانتخابات الأخيرة”، مما يشير إلى أن الحريات الأساسية في الولايات المتحدة قد تكون مهددة تحت رئاسة هاريس.

ويمثل هذا الحدث التجمع الثالث الذي يشارك فيه ماسك في ولاية بنسلفانيا خلال ثلاثة أيام، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للولاية في حملة إعادة انتخاب ترامب.

وشجع ماسك أيضًا أنصاره على التصويت المبكر وإقناع الآخرين بشكل نشط بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.

تصريحات وعريضة مثيرة للجدل تثير الاهتمام

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وقد لفتت تصريحات ماسك في التجمع الانتباه بسبب نبرتها الاستفزازية. فقد أشار إلى محاولتي اغتيال ترامب كدليل على أن الرئيس السابق يعطل الوضع السياسي الراهن.

في المقابل، زعم ماسك أن أحداً لم يحاول إيذاء هاريس لأنها تمثل الاستمرارية.

وأكد ماسك أن “اغتيال دمية لا قيمة له”، مكررا نقطة سبق أن طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يرتبط التبرع بمبلغ مليون دولار يوميًا بعريضة عبر الإنترنت تنص على:

“تضمن التعديلات الأولى والثانية حرية التعبير والحق في حمل السلاح. ومن خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعم التعديلات الأولى والثانية.”

وكان مطلوبًا من الحاضرين في الحدث الذي أقيم في هاريسبرج التوقيع على العريضة، التي تخدم غرضًا مزدوجًا.

وبالإضافة إلى التعبير عن الدعم للحقوق الدستورية، تسمح العريضة للجنة العمل السياسي الأمريكية بجمع تفاصيل الاتصال من الحضور، وبناء قاعدة بيانات للناخبين المحتملين لترامب من أجل جهود التواصل المستقبلية.

النفوذ المالي يثير تساؤلات حول الديمقراطية

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ويثير استخدام ماسك لثروته الشخصية للتأثير على النتائج السياسية تساؤلات حول دور المليارديرات في العمليات الانتخابية.

ورغم أن الأعمال الخيرية ليست غير عادية خلال دورات الانتخابات، فإن المشاركة المالية المباشرة من جانب ماسك ــ من خلال الهدايا المرتبطة بالدعم السياسي ــ تطمس الخطوط الفاصلة بين الأعمال الخيرية والتأثير.

ويشير المحللون السياسيون إلى أن تصرفات ماسك تعكس اتجاهات أوسع في السياسة الأميركية، حيث يلعب الأفراد الأثرياء ومجموعات المصالح في كثير من الأحيان أدوارا كبيرة في الحملات.

ومع ذلك، تشير الصراعات التي تواجهها لجنة العمل السياسي الأميركية إلى أنه حتى مع توافر الموارد الكبيرة، لا تزال تعبئة الناخبين على مستوى القاعدة الشعبية مهمة صعبة.

ما هو التالي في استراتيجية ماسك؟

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ومع اقتراب موعد الانتخابات، من المرجح أن تستمر استراتيجية ماسك في التطور. ومع استمرار توزيع الهدايا المجانية اليومية حتى نوفمبر/تشرين الثاني، تهدف حملته إلى بناء الزخم وجذب انتباه وسائل الإعلام.

ويشير المحللون إلى أن المبادرة تعمل أيضًا بمثابة اختبار لنفوذ ماسك وقدرته على حشد الدعم في الولايات المتأرجحة الحرجة.

ولكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت جهود ماسك ستتمكن من التأثير على عدد كاف من الناخبين لضمان فوز ترامب.

لكن مشاركته في الحملة تسلط الضوء على التقاطع المتزايد بين الثروة والتكنولوجيا والسياسة – وهو الاتجاه الذي يعيد تشكيل الطريقة التي يتم بها التنافس على الانتخابات في العصر الرقمي.