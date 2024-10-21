الدائنون يتحدون عرض صندوق التحوط لشراء شركة سيتجو بتروليوم في المحكمة

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في الآونة الأخيرة، أثار دائنو شركة سيتجو بتروليوم مخاوف كبيرة بشأن اتفاق قضائي مقترح مع صندوق التحوط الأمريكي إليوت إنفستمنت مانجمنت.

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وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحويل السيطرة على مصفاة النفط من فنزويلا إلى صندوق التحوط، ولكنها واجهت انتقادات بسبب احتمال إجبار الشركة على تقديم عرض منخفض.

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ويقول الدائنون إن شروط هذه الاتفاقية قد تهدد الاستقرار المالي لشركة سيتجو وقد لا تفي بمتطلبات القانون في ولاية ديلاوير.

تم وصف عرض شركة Amber Energy بأنه غير قابل للتطبيق

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وبحسب وكالة رويترز، فإن الدائنين يعربون عن معارضتهم الشديدة لشركة أمبر إنرجي، التابعة لشركة إليوت، مدعين أن عرضها غير مجد اقتصاديا.

ويسعى المسؤولون إلى الحصول على عائدات نقدية من مزاد قضائي للمساعدة في تغطية التخلف عن سداد الديون والقضايا المتعلقة بتخصيصات فنزويلا.

ويريد الدائنون من المحكمة إعادة تقييم الاتفاق والإصرار على عملية مزاد شفافة تلتزم بالمعايير القانونية.

تزايدت المخاوف بشأن المحسوبية في عملية المزاد العلني لـ Amber التابعة لـ Elliott

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ومع تزايد الانتقادات، ظهرت تساؤلات بشأن اتفاقية البيع التي اقترحها موظف المحكمة الذي يدير المزاد.

يزعم الدائنون أن الاتفاق يصب في مصلحة شركة أمبر التابعة لصندوق إليوت بشكل غير متناسب وربما ينتهك قواعد المحكمة المعمول بها في عملية البيع.

وتخضع عملية المزاد للتدقيق بسبب احتمال فشلها في الحفاظ على جو من المنافسة العادلة.

الدعوة إلى مزيد من التقييم والشفافية

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وفي ضوء العرض المثير للجدل الذي تقدمت به شركة أمبر إنيرجي، يدعو الدائنون إلى إعادة تقييم شاملة للاتفاقية المقترحة.

ويؤكدون على أهمية تعزيز الشفافية والالتزام الصارم بالمعايير القانونية في بيع شركة سيتجو بتروليوم.

ووجه القاضي الرئيس موظف المحكمة بجمع آراء الدائنين لفهم وجهات نظرهم بشأن العرض بشكل أفضل.

كريستالكس تهدف إلى إجراء عملية المزاد

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انتقدت شركة كريستالكس، التي بادرت برفع دعوى قضائية ضد شركة بي دي في القابضة، الشركة الأم لسيتجو، عملية المزاد، مدعية أنها انحرفت عن مسارها المقصود.

وقد أثار تورط مختلف أصحاب المصلحة والمشهد القانوني المعقد المحيط بالاتفاقية المقترحة مخاوف بشأن الملكية المستقبلية لشركة سيتجو بتروليوم.

باختصار، يسلط النقاش الدائر حول اتفاقية المحكمة مع شركة إليوت لإدارة الاستثمارات الضوء على تعقيدات التعاملات المالية داخل قطاع الطاقة.

وبينما يواصل أصحاب المصلحة المختلفون التعبير عن آراء مختلفة بشأن الصفقة، فإن الدعوة إلى الشفافية والإنصاف والالتزام بالمعايير القانونية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في معالجة تحديات الملكية التي تواجه شركة سيتجو بتروليوم.

أصحاب المصلحة يطلبون إعادة فتح غرفة البيانات لتعزيز آفاق تقديم العطاءات

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وتضغط شركات رئيسية مثل It وConocoPhillips وGold Reserve من أجل إعادة فتح غرفة البيانات المالية لشركة Citgo، وتحظى مطالبها بالدعم.

وتريد كل من شركتي أي تي وكونوكو فيليبس، اللتين لديهما مصالح كبيرة في النزاع الجاري، الوصول السريع إلى المعلومات المالية لشركة سيتجو لتوفير تكافؤ الفرص لجميع مقدمي العطاءات المحتملين.

في هذه الأثناء، أعلنت شركة جولد ريزيرف، وهي شركة تعدين لها مطالبة كبيرة ضد فنزويلا، أنها مستعدة لتقديم عرض أكثر تنافسية بمجرد فحص بيانات سيتجو، مؤكدة على أهمية الانفتاح في عملية تقديم العطاءات.

في ضوء طلب إعادة فتح غرفة البيانات، اقترح ضابط المحكمة روبرت بينكوس تأجيل الوصول إلى التاسع من ديسمبر/كانون الأول. واقترح جدولاً زمنياً جديداً للبيع، مما يسمح باتخاذ القرار النهائي بحلول أواخر يناير/كانون الثاني.

يريد بينكوس الحد من الكشف عن المعلومات المالية لأمبر ويقترح تحديد رسوم الانفصال إذا تم تقديم عرض أفضل.

وفي حين لا تزال هناك خلافات مستمرة مع الدائنين بشأن إجراءات البيع واتفاقية إليوت، يعتزم بينكوس مشاركة توصياته في جلسة استماع في المحكمة قادمة لمعالجة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة.