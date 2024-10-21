إندونيسيا تمدد الموعد النهائي لبورصات العملات المشفرة للامتثال لقواعد الترخيص الجديدة

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أعلنت وكالة تنظيم تداول العقود الآجلة للسلع الإندونيسية (Bappebti) في بيان صحفي أنها مددت الموعد النهائي لبورصات العملات المشفرة للامتثال لمتطلبات الترخيص الجديدة حتى الأسبوع الأخير من نوفمبر 2024.

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ينطبق هذا الامتداد على البورصات المدرجة بالفعل باعتبارها متداولين محتملين للأصول المشفرة.

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وتأتي هذه الخطوة بموجب لائحة Bappebti رقم 9 المنقحة حديثًا لعام 2024، والتي تهدف إلى إنشاء إطار أكثر قوة لصناعة التشفير.

وكجزء من هذا، يتعين على البورصات تشكيل شراكات مع هيئات الحكومة المحلية وتنفيذ بروتوكولات “اعرف معاملتك” (KYT)، في حين تكتسب المؤسسات فرص تجارية جديدة.

كيف يؤثر القانون رقم 9 لعام 2024 على بورصات العملات المشفرة

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يهدف مشروع قانون باببتي الجديد، رقم اللائحة 9 لعام 2024، إلى تحديث البيئة التنظيمية لسوق العملات المشفرة في إندونيسيا.

يجب على بورصات العملات المشفرة الشراكة مع المديرية العامة للسكان والسجل المدني التابعة لوزارة الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم الالتزام بمعايير “اعرف معاملتك” (KYT). يعد الامتثال لهذه القواعد ضروريًا حتى تتمكن البورصات من الحصول على ترخيص تداول الأصول المشفرة المادية.

إن البورصات التي تفشل في تلبية هذه المعايير معرضة لخطر إلغاء طلبات الترخيص الخاصة بها.

بموجب اللائحة رقم 9 لعام 2024، قامت Bappebti بتوسيع نطاق الكيانات المؤهلة لتداول الأصول الرقمية.

في السابق، كان السوق يركز فقط على المتداولين الأفراد، لكن اللوائح المحدثة تشمل الآن الكيانات القانونية والكيانات التجارية كمشاركين محتملين.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التحول المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى سوق العملات المشفرة الإندونيسية، مما يخلق فرصًا جديدة للنمو وتوسيع السوق.

إن الإدراج الأوسع من شأنه أن يساعد إندونيسيا على أن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا للتداول المؤسسي للعملات المشفرة.

تمديد الموعد النهائي

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يتيح التمديد للبورصات مثل INDODAX وقتًا إضافيًا لتلبية المتطلبات التنظيمية المحدثة. تخضع INDODAX حاليًا لعملية التحقق، بهدف الحصول على موافقة من Bappebti لتأمين ترخيص تداول الأصول المشفرة المادية.

وتقوم الشركة بالتكيف مع المعايير الجديدة وتظل تركز على الامتثال للوائح المعدلة.

يجب على INDODAX، مثل البورصات الأخرى، التأكد من أنها تلبي الإرشادات لمواصلة العمل داخل سوق التشفير المتطور في إندونيسيا.

أحد المكونات الرئيسية للوائح Bappebti المنقحة هو شرط إدراج البورصات في بورصة العقود الآجلة للأصول المشفرة الوطنية وأن تصبح أعضاء في غرفة مقاصة الأصول المشفرة. هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على الشفافية والامتثال داخل القطاع.

يهدف الإطار الجديد إلى بناء بيئة آمنة ومنظمة لتداول العملات المشفرة، وهو ما يمكن أن يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق الإندونيسية.

تم تصميم لوائح Bappebti المحدثة، وخاصة اللائحة رقم 9 لعام 2024، لإنشاء نظام بيئي قوي وقابل للتكيف وقادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية لسوق العملات المشفرة.

تخطط الوكالة لمواءمة القواعد الحالية مع قانون تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية لضمان بقاء إندونيسيا قادرة على المنافسة في صناعة العملات المشفرة العالمية سريعة الخطى. ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين، مما يضع إندونيسيا في مرتبة رائدة إقليمية في تنظيم العملات المشفرة.