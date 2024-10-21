زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي الياباني يعد بخفض الضرائب على العملات المشفرة وإصلاحات تنظيمية قبل الانتخابات

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تعهد زعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب الياباني (DPP)، يويتشيرو تاماكي، بإصلاح ضرائب العملات المشفرة في البلاد إذا تم انتخابه.

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ويهدف اقتراحه، الذي أعلن عنه عبر تغريدة على تويتر يوم الأحد، إلى التحول من التعامل مع الأصول الرقمية باعتبارها دخلاً متنوعاً إلى معدل ضريبي ثابت بنسبة 20%.

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وتتضمن الخطة أيضًا إلغاء الضرائب على المعاملات التي تنطوي على تبادل أحد الأصول المشفرة مقابل آخر.

وقد يكون لهذا الإصلاح آثار كبيرة على النظام البيئي Web3 في اليابان، مما قد يضع البلاد كمركز للأصول الرقمية والابتكار.

كيف ستؤثر التغييرات الضريبية في اليابان على اقتصاد الرموز؟

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ويسعى اقتراح تاماكي، الذي يحمل عنوان “دعم اقتصاد الرمز باستخدام الأصول المشفرة”، إلى توفير إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية في اليابان.

ويهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الذي يستفيد من Web3 و NFTs.

وتتضمن سياسة الحزب الديمقراطي التقدمي رفع نسبة الرافعة المالية من 2x إلى 10x وإدخال صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملات المشفرة في السوق اليابانية. ومن الممكن أن تجتذب التدابير المقترحة المستثمرين والشركات إلى اليابان، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن نظام ضريبي أكثر ملاءمة لتداول الأصول الرقمية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يضغط فيها تاماكي من أجل إدخال تغييرات على قوانين ضريبة العملات المشفرة في اليابان. ففي العام الماضي، زعم أن اليابان بحاجة إلى “الترويج لـ Web3″ و”اقتصاد الرموز” من خلال تبني هيكل ضريبي بمعدل ثابت للأصول الرقمية.

وأكد على ضرورة التحرك السريع “لمنع هروب الموارد البشرية والأعمال إلى الخارج”.

تشير دعوة تاماكي المستمرة إلى رؤية طويلة الأجل لإنشاء بيئة أكثر تنافسية للأصول الرقمية في اليابان، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو تنظيم العملات المشفرة.

هل ستعيد صناديق الاستثمار المشفرة تشكيل سوق الاستثمار في اليابان؟

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ويعد تقديم صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة أحد الجوانب الرئيسية لتعهد الحزب الديمقراطي التقدمي، والذي قد يوفر للمستثمرين اليابانيين سبلًا جديدة لتنويع محافظهم الاستثمارية.

ومن خلال توفير الوصول المنظم إلى الأصول الرقمية، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة المقترحة أن تساعد في دمج العملات المشفرة في النظام المالي السائد في اليابان.

وقد يشجع هذا التحول المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين على استكشاف الفرص في مجال Web3، مما قد يؤدي إلى تنشيط مكانة اليابان كمركز للابتكار المالي.

لا يدعو الحزب الديمقراطي التقدمي وحده إلى إصلاحات ضريبية على العملات المشفرة. فقد أبدى الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أيضًا اهتمامه بتقليص الحواجز الضريبية على شبكة الويب 3.

أنشأ الحزب الليبرالي الديمقراطي فريق عمل لسياسة NFT، والمعروف باسم “فريق مشروع مراجعة سياسة NFT”، بهدف جعل اليابان رائدة في عصر Web3.

في العام الماضي، أصدر أحد أعضاء البرلمان من الحزب الليبرالي الديمقراطي ورقة بيضاء شدد فيها على ضرورة أن “تقود اليابان الابتكار في عصر الويب 3.0”.

وسلطت الوثيقة الضوء على أهمية وضع قطاع NFT كمحرك نمو جديد للاقتصاد الياباني.

وتتضمن الرؤية الاقتصادية الأوسع لتاماكي تحويل الين إلى عملة إلكترونية وتشجيع إصدار عملة محلية رقمية أو عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

ويتماشى هذا مع الاتجاهات العالمية حيث تقوم العديد من البلدان باستكشاف أو إطلاق نسخ رقمية من عملاتها.

يمكن أن توفر العملة الرقمية للبنك المركزي كفاءة أكبر في المعاملات وتجلب المزيد من الشفافية للنظام المالي الياباني، مما قد يضع البلاد في طليعة تبني العملة الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.