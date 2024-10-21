ظاهرة النينا تهدد بتفاقم الجفاف في الولايات المتحدة وقد تؤثر على محصول القمح الشتوي

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

من المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينا التي تتطور ببطء إلى جلب ظروف الجفاف المعتدلة إلى الشديدة في السهول الأمريكية خلال أشهر الشتاء، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ومن المتوقع أن تستمر ظروف الجفاف في منطقة السهول الكبرى في الولايات المتحدة، وفي أجزاء من جبال روكي، وخاصة في الجنوب، حسبما ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في تحديث لها.

Advertisement

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الأميركية: “من المتوقع أن تتطور ظروف النينا في وقت لاحق من هذا الخريف وتؤدي عادة إلى مسار عاصفة أكثر شمالية خلال أشهر الشتاء، مما يجعل الجزء الجنوبي من البلاد أكثر دفئا وجفافا”.

مناطق زراعة القمح الرئيسية ستعاني

Copy link to section

ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر ظروف الجفاف في السهول الأمريكية على إنتاج القمح في الولايات المتحدة.

ويقوم مزارعو البلاد بزراعة محاصيل القمح الشتوية، ومن المتوقع أن يحصدوا المحصول في أوائل الصيف المقبل.

ارتفعت أسعار القمح خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب المخاوف بشأن احتمالات انخفاض محصول القمح في روسيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يؤدي الجفاف في السهول الأمريكية ومناطق الزراعة المهمة الأخرى مثل روسيا إلى الحد من الإمدادات العالمية من المحصول الأساسي إلى أدنى مستوى في السنوات التسع الماضية، وفقًا لأحدث توقعات وزارة الزراعة الأمريكية.

الولايات المتحدة هي خامس أكبر منتج للقمح في العالم.

براد بوغ، رئيس قسم الجفاف التشغيلي في مركز التنبؤ بالمناخ التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي:

لسوء الحظ، بعد فترة وجيزة في ربيع عام 2024 مع الحد الأدنى من ظروف الجفاف في جميع أنحاء البلاد، فإن أكثر من ربع مساحة الأرض في الولايات المتحدة القارية تعاني حاليًا من جفاف معتدل على الأقل.

وأضاف بوغ أن “توقعات هطول الأمطار في فصل الشتاء لا تبشر بالخير فيما يتصل بالارتياح على نطاق واسع”.

خلال الأسبوع الماضي، شهدت حوالي 52% من مناطق زراعة القمح في الولايات المتحدة ظروف الجفاف، وهو ما يزيد عن 44% قبل أسبوعين، وفقًا لبيانات المركز الوطني للتخفيف من آثار الجفاف.

IGC تحافظ على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي

Copy link to section

في غضون ذلك، توقع المجلس الدولي للحبوب أن يصل إنتاج القمح العالمي في الفترة 2024-2025 إلى 798 مليون طن، وهو ما ظل دون تغيير إلى حد كبير عن التقدير السابق.

وتم تعويض المراجعة الصعودية لمحصول القمح في كازاخستان بالمراجعة النزولية في الأرجنتين وأستراليا.

تم تعديل تقديرات استهلاك القمح العالمي بالزيادة بشكل طفيف، ولكن العجز في العرض ارتفع إلى 6 ملايين طن. ومن المرجح أن يبلغ الاستهلاك حوالي 804 ملايين طن، بزيادة طفيفة عن 803 ملايين طن.

روسيا تفرض حظرا على استيراد الحبوب من كازاخستان

Copy link to section

حظرت روسيا مؤقتا استيراد الحبوب من كازاخستان الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، ينبغي أن يظل نقل الحبوب عبر الأراضي الروسية إلى بلدان أخرى ممكناً في ظل ظروف معينة.

ومن المرجح أن يكون الإجراء الروسي بمثابة رد فعل انتقامي على حظر كازاخستان للواردات من موسكو في أغسطس/آب، مستشهدة بتهديد وجود فائض في المعروض في الأسواق المحلية.

وبحسب بنك كوميرز بنك، من المتوقع أن تنتج كازاخستان أكبر محصول حبوب لها منذ 13 عاما.

ويتم تصدير معظم حبوبها إلى آسيا.

وقال بنك كوميرز بنك في تقرير:

ومع ذلك، فإنها تعتمد على روسيا في صادراتها إلى أوروبا أو منطقة البحر الأبيض المتوسط. سوف يصبح هذا الطريق الآن أكثر صعوبة بشكل كبير.

قد يكون لانخفاض إمدادات القمح من كازاخستان تأثير صعودي على سعر القمح العالمي.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، استقرت العقود الآجلة للقمح الأميركي عند 5.729 دولار للبوشل.